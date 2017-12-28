Житель Капшагая сбил подростка и скрылся с места ДТП

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Житель Капшагая сбил подростка и скрылся с места ДТП28.12.2017
Происшествия  11:07

Капшагай. 28 декабря. Kazakhstan Today - Вечером 24 декабря неизвестная машина на улице Конаева в Капшагае сбила 15-летнего подростка и скрылась с места происшествия, передает Kazakhstan Today.

Школьник с черепно-мозговой травмой и переломами был госпитализирован.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковому Капшагайского ГОВД майору полиции Жусупу Турлину удалось отыскать очевидцев ДТП и установить водителя, скрывшегося с места происшествия. Подозреваемый уже задержан. По факту назначены необходимые экспертизы. Автомашина помещена на спецстоянку", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.


На время расследования в отношении 28-летнего подозреваемого применена мера процессуального принуждения "Обязательство о явке".
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