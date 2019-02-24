Радикальные идеи распространяются в армии и полиции Туркмении – мнение

"Туркменское направление удобно для экспансии террористов. Есть свободный доступ к границе со стороны Афганистана, более слабая защита, чем в Узбекистане и Таджикистане", — эксперт на условиях анонимности рассказал ИА REGNUM о том, в каком состоянии находится армия самой закрытой страны Туркестанского региона и способна ли она противостоять угрозе, исходящей из соседнего Афганистана.

Какова сейчас внутриполитическая ситуация в Туркмении и как она изменилась за последние годы?

— Основная проблема Туркмении — рост протестного потенциала населения. В течение последних четырех лет из-за дефицита платежного баланса стали расти цены на продукты и ряд других потребительских товаров. Это серьезно раскачивает ситуацию.

Организованной политической оппозиции, кроме исламистского подполья, в стране нет. А радикалы могут получать поддержку с юга, где границу с Афганистана с Туркменией почти полностью оккупировали боевики террористических группировок.

Насколько соответствует действительности информация о повышении цен на продукты питания, о дефиците продуктов и голоде в стране?

— Цены на продукты действительно выросли за последние годы, но говорить о тотальном голоде было бы неверно. В государственной торговле по фиксированным ценам установился тяжелый дефицит позднесоветского образца. На рынке и в частном секторе продукты можно купить.

Но, во-первых, цена там объективно выше и с каждым годом разница все более существенна. Во-вторых, в крупных городах в 2017—2018 годах власти несколько раз устраивали кампании против торговых точек и пытались "отрегулировать" цены, из-за чего розничная частная торговля ушла в сеть и стала хуже работать рыночная конкуренция.

В целом в последний год денег на продукты начало не хватать всё большему числу семей. Надежной статистики из-за закрытости Туркмении нет, но на микроуровне все чаще семьи начинают искать экстраординарные источники дохода — от продажи имущества до растущей миграции за рубеж.

Частично играет роль рост цен, частично сгорание сбережений в банках из-за новых банковских ограничений, связанных с двойным курсом национальной валюты, частично — с сокращениями на части предприятий.





В ряде СМИ звучало мнение, что последние события могут привести к дестабилизации в стране и массовым беспорядкам. В каком состоянии сейчас находятся силовые структуры и спецслужбы в стране?

— Армия, по общему мнению — в плохом состоянии. Слабая боевая подготовка, нехватка кадров из-за плохого материального снабжения. Во многих частях проблемы с питанием личного состава. В прошлом году руководство республики проблему вроде бы осознало, но непонятно, насколько ситуация реально исправляется и может быть исправлена. Милиция — тоже не в идеальном порядке.

Читайте также: Мало денег? В Туркмении стали хуже кормить солдат

В прошлом году анонсировались масштабные сокращения. Последние года три во многих регионах массовой проблемой стали вымогательства со стороны органов правопорядка, часто — за надуманные нарушения. Зачастую просто придумываются те или иные "распоряжения" руководства и происходит "стрясание" денег с граждан в надежде на их правовую неграмотность и безответность.

В серьезных ситуациях, включая массовые драки, полиция склонна "прятать голову в песок". Хотя в конце 2018 года положение стали пытаться исправить: проводилась работа совместно с министерством нацбезопасности по отслеживанию ситуации в общественных местах и разгону возможных волнений. Как всё это будет работать, если ситуация станет критической — неясно.





Поступает информация о ситуации на границе с Афганистаном — говорится о скоплении боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о нападениях на туркменских пограничников. Насколько серьезна угроза, исходящая из Афганистана?

— Практически на всей протяженности границы с Туркменией в Афганистане контролируют отряды вооруженной оппозиции. Это довольно проблемное соседство, не столько из-за политики — сколько из-за чисто криминальных устремлений боевиков.

Вооруженные отряды пытаются пробить коридоры для контрабанды героина через Туркмению. В июне боевики с афганской стороны устроили настоящую бойню в районе Тахтабазара, по разным данным, там погибли от 10 до 25 пограничников. Туркменские силовики адекватно не смогли отреагировать.

Это, собственно, вызвало осознание проблем Ашхабадом. Начались попытки навести порядок в армии (пограничная охрана в республике относится к минобороны), было обращение к России за помощью. Уже проводились совместные учения военных. Есть договоренность о взаимодействии в экстренной ситуации — если ситуация реально примет опасный оборот.

Могут ли афганские боевики при прорыве на территории Туркмении получить поддержку среди местного населения?

— Неясно. Несомненно, в республике есть исламистское подполье, включая террористические ячейки, связанные с зарубежными террористическими центрами. В последние годы радикальные идеи проникают даже в армию и полицию. Два года назад в армии раскрыли даже крупный заговор исламистов с участием нескольких десятков человек. Были уже примеры контрабанды взрывных устройств через Туркмению в Узбекистан.

Безусловно, туркменское направление удобно для экспансии террористов. Есть свободный доступ к границе со стороны Афганистана, более слабая защита, чем в Узбекистане и Таджикистане (в последнем случае ее во многом обеспечивает российская 201-я база и контингенты пограничных сил ФСБ, помогающие таджикским пограничникам).

Кроме того, в Туркмении растет социальное напряжение. В начале 2019 года были отменены многие социальные льготы на ЖКХ и тому подобное, что на фоне затяжного продовольственного кризиса не может не повышать агрессию населения.

С другой стороны, сейчас появился "свет в конце тоннеля". Возобновляются закупки нефти и газа Россией, Ашхабад смог получить в немецких банках кредит на развитие сельского хозяйства — недаром президент Бердымухамедов ездил туда, как на работу. Также удалось получить и некоторые кредиты от российских компаний.

На мой взгляд, период наибольшего риска для Ашхабада — текущий год. Дальше, если полученные республикой шансы не будут потеряны, можно надеяться на некоторое улучшение ситуации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства