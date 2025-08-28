22.08.2025, 17:00 253076
В акимате Алматы назвали благоустройством вызвавшие возмущение жителей работы в палисаднике многоэтажки Эксклюзив КТ
В акимате города Алматы ответили жителям, возмущенным работами в палисаднике многоэтажки, расположенной на улице Богенбай батыра, 300, и назвали их благоустройством, передает корреспондент агентства.
В рамках БНУ-2025 в Алмалинском районе ведутся работы по текущему ремонту улицы Богенбай батыра на участке от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина. Работы начаты 14 августа текущего года подрядной организацией ТОО "Get Target". Вдоль указанного участка выявлены палисадники и территории, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, и огражденные самовольно установленными заборами. В процессе благоустройства предусмотрено комплексное обновление данных зон. В рамках договора предусмотрены работы по благоустройству и озеленению с посевом газонов и установкой системы автополива, асфальтированию и установке поребриков, а также монтажу торшерного освещения. Кроме того, в местах, где имеются несанкционированные пешеходные тропинки, будет выполнено устройство тротуаров и установлено освещение", - заявили в аппарате акима Алмалинского района.
В ведомстве утверждают, что проект предусматривает сохранение существующих зеленых насаждений.
Удаляются только аварийные и сухие деревья на основании заключений специалистов. Работы выполняются в соответствии с действующими нормами. Двор по адресу Богенбай батыра, 300, выходит на проезжую и пешеходную часть улицы, что требует соблюдения правил благоустройства и приведения территории в надлежащий вид. Пожелания жителей будут обязательно учтены. Завершение ремонтных работ планируется до конца сентября текущего года", - добавили в пресс-службе.
Между тем жильцы возмущены ненадлежащими способами ведения работы на благоустроенной территории дома, которую они озеленяли. В частности, одна из активных местных жительниц Татьяна Васильевна С. (Имя изменено. - Прим. ред.) отметила, что спецтехника работала в палисаднике крайне неаккуратно.
Одно из двух деревьев, посаженных буквально этой весной, сломано, повреждена кора на здоровых деревьях, из земли торчат выкорчеванные корни. На возмущение жителей рабочие только разводят руками: "Иначе никак. Техника не могла пройти". И это только первый день работы спецтехники! Что будет дальше?! Это не благоустройство, а варварское добивание того, что не выжгла жара этим летом. Мы все прекрасно видим, как акимат делает газоны с автополивом. Поливается все, кроме газона. С таким отношением к зеленым насаждениям мы останемся без нужных нам деревьев и без не особо нужного газона", - заявила женщина.
Также она подчеркнула необходимость наличия забора у многоэтажки.
Что касается забора, то его чудом удалось отстоять во времена Байбека. Только представьте, что творилось бы под домом, если бы не он - лежбища бомжей прямо под окнами со всеми вытекающими последствиями. Хочу подчеркнуть, что эти асоциальные личности не появляются время от времени, а обитают у нас постоянно - пьют прямо на тротуаре, спят, дерутся, скандалят. Жильцы неоднократно вызывают полицию. Но бомжи все равно возвращаются", - утверждает Татьяна.
По ее словам, отвечая на вопросы жителей, не представившийся мужчина, следящий за работой спецтехники, отметил, что уничтожению также подлежит сирень.
Расписал, что нас ждет. Упомянул и газон, и автополив, пообещал, что забор оставят, мусорку переделают. Но насторожило, что по его словам, уничтожению подлежит сирень, в акимате ее считают сорняком. То есть те несчастные деревья, что не доломали весной, выкорчуют как сорняк", - добавила женщина.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители одного из домов Алмалинского района. Алматинцы пожаловались на уничтожение молодых деревьев на огороженной территории у многоэтажки.
Напомним, Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
К сожалению, с 2008 года по настоящее время существует количественный план по обрезке, тендерный план освоения бюджетных средств, который прописывают не по факту наличия сухих ветвей, а просто берут любые цифры "с потолка", чтобы обрезать без разбору. Осложняет проблему отсутствие законодательного требования получения разрешения на обрезку, отмененное в 2018 году", - отмечают в обществе.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
Интервью Жансаи Каршегеновой Эксклюзив КТ
Жительница Атырау Жансая Каршегенова, которая ранее выступила с обвинениями в адрес следователя департамента экономических расследований по Атырауской области в пытках, рассказала подробности в эксклюзивном интервью журналисту информационного агентства Kazakhstan Today.
Добрый день, Жансая! Просим Вас рассказать, с чего началась ваша история.
- Все началось 17 августа 2024 года. Я приехала в аэропорт с бывшим супругом, чтобы встретить нашу общую знакомую - преподавателя, приехавшую в Казахстан после более чем десятилетнего отсутствия. Пока я покупала кофе, моего бывшего мужа задержали пять человек в гражданской одежде.
Я не понимала, что происходит. Один из встреченных мною в аэропорту знакомых посоветовал срочно вызвать адвоката. В это же время мне неоднократно звонили до смерти испуганные, плачущие дети и сообщали, что неизвестные мужчины стучат во все окна и двери нашего дома. Я включила на своем сотовом телефоне систему видеонаблюдения я увидела, что дом окружен автомобилями и неизвестными людьми. Я попросила знакомую подождать в городе и поспешила домой.
Это был первый визит следователя?
- Да, именно так. Когда я приехала домой, дом действительно был окружен. Следователь Р. предъявил мне постановление на обыск по уголовному делу, связанному с деятельностью моего бывшего супруга. Я объяснила, что нахожусь в разводе с этим человеком с 2016 года; с 2022 года он не проживает в принадлежащем мне доме; и, насколько мне известно, с июня 2023 года он не работал в указанной в постановлении на обыск компании.
Расскажите, как проходил обыск.
- Первое, я добровольно предоставила сотрудникам ДЭР возможность проводить обыск. Второе, сотрудники ДЭР тщательно и, мягко говоря, "очень неаккуратно" перевернули все, что было в доме, в поисках документов, имевших отношение к делу моего бывшего супруга, но ничего не обнаружили. Затем следователь спросил, есть ли у меня дома кызыл балык (рыба осетровых пород). Я, ничего не подозревая, показала место ее хранения. Он очень обрадовался, начал изымать рыбу и потребовал соответствующие документы. Я объяснила, что не могу предоставить эти документы немедленно; в беспорядке, произведенном сотрудниками полиции во время обыска, невозможно что-либо найти.
Расскажите, пожалуйста, как разворачивалась история с найденной рыбой.
- Первое, из холодильника и хладкамеры (морозильников в подсобном помещении) изъяли около 90 килограммов рыбы (осетровых пород - русский осетр) и 146 граммов черной икры.
Второе, из сейфа изъяли 90 тысяч долларов и около 5 тысяч евро. В подтверждение законности владения этими денежными средствами я предъявила: документы о законности происхождения денежных средств, а именно договор купли-продажи о продаже квартиры на сумму, значительно превышающую 90 тысяч долларов и около 5 тысяч евро.
В момент изъятия денежных средств следователь мне впервые намекнул, что можно "договориться" и "закрыть глаза на рыбу". Я была оскорблена этим предложением и в категорической форме отказалась от любых незаконных соглашений. Потом нас с супругом повезли на рыбзавод. Однако сдача рыбы происходила без нашего участия - мы остались в машине. Следователь в одностороннем порядке передал рыбу на предприятие, не составив при этом ни протокола осмотра, ни акта изъятия, ни иного документа, подтверждающего процессуальные действия. Мы не были свидетелями ни взвешивания, ни упаковки, ни передачи. Все происходило за закрытыми дверями, и до сих пор остается непонятным, какая именно рыба и в каком количестве была фактически сдана. Это обстоятельство ставит под сомнение достоверность представленных следствием данных и не исключает возможность подмены.
Эта тяжелая ситуация продолжалась около 7 часов. В департаменте экономических расследований мне стало плохо, вызвали скорую. Ехать в больницу я была вынуждена отказаться, так как дома меня ждали и без того испуганные дети.
То есть Вы уже тогда почувствовали сильное недомогание?
- Да, мое эмоциональное и физическое состояние значительно ухудшилось. Я испытывала сильный стресс и острые боли в пояснице. Состояние было настолько тяжелым, что сотрудники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако в больницу я не поехала - дома ждали испуганные дети.
Что было после того, как вы вернулись домой?
- После возвращения домой я незамедлительно связалась с адвокатом. На следующий день мы получили и предоставили следователю документы, подтверждающие законное приобретение рыбы.
Получается, Вы были уверены, что вопрос был урегулирован?
- Конечно, обрела психологическое спокойствие и уверенность в том, что правовой вопрос по темам приобретения, наличия и хранения рыбы урегулирован.
Однако через некоторое время следователь снова вызвал меня на встречу. Во время этой встречи он открытым текстом заявил: "Я же предлагал договориться. Готовьтесь, собирайте чемоданы", демонстративно показывая жестами тюремную решетку. После этого подобные угрозы стали регулярными.
То есть Вам показывали решетку?
- Да, и в машине, и в здании. Он уверял, что я все равно "там окажусь". Передавал через свидетелей, чтобы я "собирала чемоданы".
То есть он показывал Вам знаки (решетку), которые означали, что Вы туда попадете?
- Да. Следователь начиная с 17 августа 2024 года при каждой встрече складывал пальцы рук в форме решетки или показывал на запястья рук, словно одевая наручники - как в машине, так и в здании департамента. Он неоднократно заявлял: "Ты все равно там сидеть будешь", при этом клялся здоровьем своих родителей. Подобные угрозы он передавал мне и через свидетелей адвоката Торехана Мухтарова, которых вызывал на допросы с моими знакомыми Н. 11 сентября 2024 года. Он говорил им: "Передайте Каршегеновой, пусть готовит вещи и собирает чемоданы!"
Что, по Вашему мнению, значили слова следователя?
- Следователь лично мне таким образом предлагал: "Закрыть глаза на рыбу". И я трижды в категорической форме отказалась.
Были ли эти факты зафиксированы на аудио или видео?
- Это очень логичный вопрос, требующий разъяснения. У меня дома установлена система видеонаблюдения. Однако в день обыска следователь трижды, не обращая внимания на мои возражения, намеренно отключал эти камеры. После обыска сотрудники полиции изъяли видеорегистратор, позже позвонили и потребовали предоставить пароль доступа. Я сообщила, так как считала, что это часть следственных мероприятий и снятие информации с камер видеонаблюдения должно происходить в моем присутствии и при составлении протокола.
Видеорегистратор был возвращен мне через полгода. IT-специалисты ТОО Zilant подтвердили - видеозаписи дня обыска были полностью удалены.
Удалены были после того, как видеорегистратор у Вас изъяли?
- Да.
Вы считаете, эти фрагменты были сознательно удалены?
- Абсолютно в этом уверена. Этот вопрос требует проведения следственных мероприятий, детальной оценки адвокатов и соответствующих правоохранительных органов. Однако намеренное уничтожение доказательств очевидно.
По Вашему мнению, это можно рассматривать как превышение власти и психологическое давление на вас и детей?
- Конечно, во время обыска дома находились мои несовершеннолетние дети. Следователь, не спрашивая моего согласия, не создав необходимую спокойную психологическую атмосферу, путем запугивания требовал у детей пароли от устройств, проверял мобильные телефоны старших детей, даже изъял планшет у плачущего младшего сына, ему было всего три года. Сотрудник просматривал все фотографии в детских устройствах. В то время в условиях стресса я не задумывалась о том, что такое поведение является правонарушением. С первого дня проведения следственных мероприятий ко мне проявлялось агрессивное и предвзятое отношение. Позднее я обращалась к заместителю прокурора, говорила: "Не понимаю, что происходит. Мне страшно". Все развивалось точно по сценарию, который озвучил следователь, и это не может быть простым совпадением.
Расскажите, пожалуйста, как именно проходило Ваше скандальное задержание?
- Шел почти месяц систематического психологического давления. В тот период я проходила активное лечение в клиниках "Сколиоз" и "Рахым", наблюдалась у невропатолога. Мой адвокат подал ходатайство о переносе следственных действий до 18 сентября по состоянию здоровья.
Несмотря на это, 16 сентября меня задержали непосредственно у детского сада, куда мы с бывшим супругом приехали забирать ребенка. Из-за проблем со здоровьем я оставалась в автомобиле на заднем пассажирском сиденье (в этот день мне было очень трудно передвигаться). Внезапно черный автомобиль перегородил выезд. Из машины быстро вышли люди. Сначала я не поняла, что происходит, испугалась, привстала, насколько смогла, и инстинктивно заблокировала дверь. Затем спросила: "Кто вы такие? Что вы хотите?" Мужчины стучали во все стекла моего автомобиля и громко кричали: "Каршегенова! Каршегенова! Выходите из машины!" Даже сейчас я не могу без ужаса вспоминать это событие…
И Вы обратились за помощью к бывшему мужу?
- Да. Я сразу позвонила С. - он был в здании детского сада, забирал ребенка. Я сказала ему: "Пожалуйста, срочно выйди - здесь какие-то люди! Я не понимаю, кто они такие, что им нужно и что вообще происходит!" Затем я в панике позвонила своему отцу.
Когда подошел бывший муж, он каким-то чудом смог передать мне ребенка. Сын был в шоке и сильно плакал.
Как Вас пытались заставить выйти из машины?
- Мужчины стояли с двух сторон и раскачивали мой автомобиль, а также они стучали кулаками по окнам и дверям. Среди этих мужчин я узнала следователя Р., который ранее проводил обыск в моем доме. Именно он кричал остальным на казахском языке: "Қаттырақ соқ! Қаттырақ соқ! Қазір шығады" - "Бейте сильнее, бейте сильнее - сейчас выйдет".
Ребенок продолжал плакать. Я включила мультфильм на телефоне и сделала звук громче, пытаясь хоть как-то его отвлечь, но сама была в состоянии шока. Я не могла понять, кто эти люди, почему они все это делают около детского сада, чего они добиваются и что могут сделать с моим сыном, если я выйду. Я помнила проведение обыска; они перевернули все вверх дном, вывалили даже замороженные ягоды, объясняя это поисками "денег, как в американских фильмах". Моя кухня была похожа на убойный цех мясокомбината. Слава Богу, что вместо крови на полу были пятна от вишни и малины, которые я только через неделю смогла отмыть.
Расскажите, в какой момент Вы потеряли сознание.
- Мне стало трудно дышать, кружилась голова. В какой-то момент я отключилась. Очнулась, когда меня уже волокли. Ничего не чувствовала.
Что Вы смогли вспомнить после из происходившего?
- Когда я пришла в себя, первое, что почувствовала, это как мое тело кто-то волочит. Я не понимала, что происходит, где нахожусь, не могла говорить - все онемело, особенно рот. Был ужасно противный привкус, и только позже я поняла, что настолько сильно сжала челюсти в момент потери сознания, что прикусила себе язык.
Меня заталкивали в машину, я это помню, но ощущение полной беспомощности было куда сильнее самой физической боли. Я была в джинсах, все тело было мокрое, и, честно говоря, стыдно это признавать, но я обмочилась. Мне хотелось крикнуть, что мне плохо, что мне нужна помощь, но мои челюсти были парализованы страхом, я не могла вымолвить ни слова.
Вам оказали медицинскую помощь?
- Когда я приходила в сознание, чувствовала, что меня переносили, будто бесчувственное тело, затем бросили на жесткую поверхность. Я слышала крики: "Проверьте ее на наркотики!" Требовали раздеться. Помню, как мужчины и женщины сопровождали меня в туалет для сдачи анализов. Одна из женщин держала стаканчик, требуя сдать анализ. Я находилась в полубессознательном состоянии, не контролировала свое тело. Все происходило фрагментарно: то темнота, то свет. Следующее воспоминание - я уже в камере временного содержания.
Что происходило в камере ИВС?
- Условия были ужасающими. Я чувствовала себя героиней фильма ужасов или кошмарного сна. Мне было необходимо срочно сходить в туалет. Я кричала: "Помогите дойти до унитаза!" С огромным трудом дошла до унитаза, на который я физически не могла забраться в своем состоянии.
Я была вынуждена справлять нужду в антисанитарных условиях на полу. Затем заметила кровотечение. Кричала, звала на помощь. Пришел мужчина, затем женщина… Пришедшая женщина заставила встать и осмотрела меня. Потом с язвительной улыбкой сказала: "Кровотечение. У нее порвался геморроидальный узел". Позже очнулась от ударов по лицу. Надо мной стоял следователь и кричал: "Симулянтка! Приведите ее в себя!"
Вы помните , присутствовал ли там медперсонал?
- Я мельком видела людей в медицинской одежде. Кто-то из них констатировал плохое состояние, называя причину, - критически низкое давление. Но кто-то другой утверждал, что я симулирую. Это я четко слышала.
При этом от Вас добивались ответов?
- Вокруг было много людей. Я слышала все, чувствовала все, но не могла говорить. От боли мой язык не слушался, тело не подчинялось. Я могла только открывать и закрывать глаза. Мне задавали вопросы и требовали давать ответы. Я была полностью обнажена. Женщина, предположительно медработник, причиняла физическую боль (с силой выкручивала мои соски), рядом находились мужчины. Постоянно повторялись обвинения в симуляции. Мужчины зажимали мне рот и заливали в нос нашатырь - из-за этого до сих пор нарушено обоняние. Вспышки боли были в районе пупка - туда они что-то вкалывали. Боль была такая резкая, что вызывала неконтролируемое мною мочеиспускание… Я не могла сопротивляться, только плакала. Все происходившее вызывало у меня чувства физической беспомощности, ужаса и унижения. Позже судебно-медицинской экспертизой были установлены многочисленные телесные повреждения в виде синяков и колотых ран.
Что было потом?
- Очнулась уже в светлом помещении с решетками. Услышала, как один из сотрудников говорил: "Вот она, очнулась. Будет мне еще химчистку оплачивать - вчера всю машину мне обоссала". Я едва понимала, где нахожусь, кто эти люди.
Как Вы смогли это пережить?
- Я думала о детях и о родителях. Я думала о том, что живу не в ЮАР, что в Казахстане нет апартеида, что люди в тюрьмах не пропадают, что это должно обязательно закончиться! В очередной раз в бессознательном состоянии я вдруг услышала голос отца. Он плакал и говорил: "Я тебя заберу". Это придало сил. Потом меня выпустили… Водитель и отец меня, как ребенка, под руки довели и посадили в машину; довезли до дома; на руках внесли в дом... Я была вся в ужасном состоянии. Дома меня встретила мама. Мы плакали. Меня долго отмывали, я просто хотела смыть с себя все это.
После всех этих "действий" в ИВС Вас госпитализировали?
- Да, после перенесенного ужаса и всех "попыток" привести меня в чувства мое состояние ухудшилось, давление упало до критической нормы, сотрудники ИВС были вынуждены вызвать скорую помощь, и меня госпитализировали в Атыраускую областную больницу. Врачи диагностировали - острая реакция на стресс, диссоциативный ступор.
-Это произошло на вторые сутки после содержания в ИВС?
- Да.
Следственный суд проходил в больнице?
- Да.
Как проходил судебный процесс?
- Процедуру суда помню смутно. Это было в светлой комнате. Конвоиры в наручниках водили меня в туалет. Видимо, прошел следственный суд - мне дали два месяца домашнего ареста, позже продлили арест на весь период суда первой инстанции.
Что было во время Вашего содержания под домашним арестом?
- Домашний арест стал дополнительным испытанием. Несмотря на то что судебное постановление четко разрешало мне посещение рабочего места, на практике это оказалось невыполнимым. Первое время я действительно пыталась работать в офисе. Мне нужно было вернуться к нормальной жизни, прийти в себя и контролировать свой бизнес. Однако вскоре начались систематические проверки в дневное время. Сотрудники ДЭР приходили ко мне с заранее заполненными актами нарушений, словно изначально рассчитывали на мое отсутствие. Они каждый раз приходили с актом и говорили: "Если вас не будет дома, оформим нарушение". В результате я была вынуждена перейти на удаленную работу и боялась выходить из дома даже во двор. Я пыталась объяснить следователю, что суд разрешил мне ездить на работу и что у меня обычный график - с девяти до шести, плюс дорога. Он говорил: "Ничего подобного". Пришлось подключать адвоката, который провел со следователем подробную разъяснительную работу.
Мне отказали в праве забирать детей из детского сада и школы. Я была вынуждена оформлять нотариальные доверенности на других людей, чтобы кто-то мог их забрать. Я не смогла посетить ни одного детского мероприятия. Постоянный страх повторения пережитого парализовал нормальную жизнь. Я боялась заключения в ИВС. Я бы не смогла пережить это во второй раз.
Как они проверяли Вас во время домашнего ареста?
- Приезжали по два раза в день, даже после 10 вечера, хотя, как потом адвокат объяснил мне, это вообще незаконно. Еще раз повторяю, что ко мне на проверку сотрудники ДЭР всегда приходили с уже заполненными актами, будто заранее рассчитывали, что меня не будет дома... Порой, выходя во двор, я сталкивалась с проверяющими… Они гуляли по моей придомовой территории, как у себя дома, заходили в подсобные помещения… А я не знала, куда мне от них деться.
Больше всего меня убивало то, что происходило с моими двумя дочерьми. Девочки постоянно видели, как посторонние мужчины ходят по нашему двору и заглядывают в окна. Они даже боялись выйти во двор поиграть.
Это продолжалось вплоть до апреля 2025 года?
- Да. Проверки не прекращались. Я даже начала вести видеозапись этих визитов, потому что оперативные сотрудники постоянно снимали меня на фото и видео, дважды в день.
Комментарии адвокатов Жансаи Каршегеновой
Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Торехан Мухтаров:
Изучив материалы дела и заключение судебно-медицинской экспертизы № 20-15-15-15/230 от 23.09.2024 года, считаю необходимым обратить внимание на следующие критически важные обстоятельства: при первичном медицинском осмотре перед помещением моей подзащитной Каршегеновой Ж.У. в ИВС 16 сентября 2024 года никаких телесных повреждений зафиксировано не было. Однако через три дня при проведении судебно-медицинской экспертизы у нее были обнаружены множественные телесные повреждения: кровоподтеки на обоих плечах, предплечьях, локтевых суставах, кистях рук, а также колотые раны на различных участках тела. Данные повреждения, согласно заключению эксперта, могли образоваться от действия тупого твердого предмета, режущих и колющих предметов в срок, указанный свидетельствуемой, то есть именно в период нахождения в ИВС. Особую тревогу вызывает тот факт, что в материалах дела отсутствуют какие-либо официальные медицинские документы о проводившихся в ИВС медицинских манипуляциях, хотя из показаний моей подзащитной следует, что медицинские работники по указанию следователя применяли к ней различные болезненные процедуры для "приведения в чувство". Полагаю, что появление множественных телесных повреждений именно в период содержания под стражей, при отсутствии их фиксации при поступлении в ИВС, является прямым доказательством применения недопустимых методов воздействия и требует проведения тщательной проверки в рамках статьи 146 УК РК (Пытки)".
Адвокат Айнур Карчегенова:
Согласно проведенному судебно-психологическому исследованию, Жансая в период задержания пребывала в состоянии эпилиптической комы, представляющей угрозу для жизни и требующей немедленного медицинского вмешательства. Однако, несмотря на ее критическое состояние, сотрудники ДЭР по Атырауской области, проявляя грубую небрежность, а также признаки жестокого и бесчеловечного обращения, отказали врачам скорой медицинской помощи в допуске к ней для осмотра и оказания экстренной помощи, утверждая, что наша подзащитная симулирует. Таким образом, ей было отказано в праве на получение медицинской помощи, что является прямым нарушением статьи 29 Конституции РК, гарантирующей каждому право на охрану здоровья и получение медицинской помощи. Кроме того, ее в таком тяжелейшем состоянии волокли по земле, затащили в служебную машину, повезли на освидетельствование в наркологию и в последующем водворили в камеру ИВС."
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью телеканалу Al Jazeera
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
В интервью были затронуты вопросы экспорта углеводородов, влияние на этот процесс войны в Украине, развития альтернативных маршрутов транспортировки нефти и т.д.
Касаясь вопроса транспортировки 80% казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Россию и уязвимости этого маршрута в связи с войной на Украине, президент ответил, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, его непосредственным соседом и союзником.
Мы должны помнить, что у нас с Россией самая протяженная граница в мире. Кроме того, мы рассчитываем на Россию как на нашего стратегического партнера, и в особенности мы рассчитываем на КТК. На днях у меня был телефонный разговор с президентом Путиным, и, признаюсь, мы обсуждали вопросы, связанные с КТК. Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его пределы", - подчеркнул Токаев.
Комментируя вопрос альтернативных маршрутов транспортировки нефти, Токаев отметил, что Казахстан не сосредоточен только на одном транспортном звене или маршруте.
Именно поэтому Вы абсолютно правы, упоминая трубопровод Баку - Джейхан, Средний коридор и другие маршруты. Но если говорить об объемах транспортировки или экспорта нефти за границу, приоритет все же отдается и должен быть отдан КТК", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Казахстан учитывает происходящее в Украине и то, какое влияние военный конфликт между Россией и Украиной оказывает на стратегические планы в сфере природных ресурсов и их экспорта на международный рынок, но верит в стратегическое партнерство с Россией.
На вопрос журналиста: не планирует ли Казахстан изменить нынешний баланс экспорта, в котором углеводородный сектор составляет более 50%, Токаев ответил, что экспорт углеводородов по-прежнему будет составлять большую часть торговли на международном рынке.
Мы должны быть прагматичными. Я уже заявил, что Казахстан поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Считаю, это достаточно реалистичная и достижимая программа, основанная на уже имеющемся у нас потенциале и наших возможностях. Доля угля во внутреннем потреблении энергоресурсов страны составляет 73%. Понятно, мы не можем в одночасье отказаться от его использования. В тоже время мы обладаем такими природными запасами, как нефть. А по добыче урана мы занимаем первое место мире, 40% его поставок на мировой рынок осуществляет Казахстан", - сказал президент.
Собеседники также затронули вопрос деятельности ООН. По мнению главы Казахстана, в последнее время Совет Безопасности ООН сталкивается с серьезным кризисом, ему недостает как власти, так и воли для решения ключевых международных проблем.
Безусловно, это серьезный вызов. Именно поэтому я считаю, что такие средние державы, как Казахстан, должны играть более значимую роль в решении и урегулировании основных международных проблем. Казахстан твердо выступает за реформу Организации Объединенных Наций. Когда Организация только создавалась, в нее входило 51 государство. Это были страны - основатели ООН. Сейчас в составе организации уже 193 члена", - отметил президент.
На вопрос: какие изменения он хотел бы видеть в ООН, Токаев выразил мнение, что прежде всего организации следует расширить Совет Безопасности.
Новые развивающиеся государства должны войти в состав этого ключевого органа Организации Объединенных Наций, возможно, на ротационной основе. В любом случае, такие крупные державы, как Япония, Германия, а также представители азиатских и африканских государств, должны быть включены в Совет Безопасности или каким-то образом вовлечены в его деятельность. Это было бы справедливым решением проблемы", - заявил глава государства, подчеркнув, что изоляция некоторых крупных государств или держав вызывает обеспокоенность.
Он не исключил, что Казахстан будет использовать "так называемые рычаги воздействия".
Казахстан располагает значительными запасами редкоземельных металлов и других природных ресурсов, которые можно применить в нашей деятельности в отношении Организации Объединенных Наций. Но в то же время мы не преувеличиваем и не переоцениваем нашу роль в том, что касается реформирования ООН. Мы считаем, что все государства и в первую очередь, как Вы сказали, средние державы, должны объединить свои усилия, чтобы сделать Организацию Объединенных Наций более справедливой и соответствующей требованиям современного мира", - заявил Токаев.
Он подчеркнул важность мультилатерализма и выразил мнение, что "так называемые средние державы должны играть большую роль в обеспечении мира и безопасности на планете".
Также речь в разговоре зашла о внешней политике страны.
Я бы не сказал, что Казахстан реформирует каким-то образом свою внешнюю политику, потому что это очень консервативное явление. Но в то же время, конечно, нам нужно принимать во внимание то, что происходит за пределами нашей страны. Казахстан является опорой стабильности и безопасности в Евразии, особенно в Центральной Азии. С самого начала мы ведем сбалансированную политику в отношениях с крупными державами, включая наших соседей, и одновременно реализуем национальные интересы. Поэтому я бы не стал говорить о том, что меняется внешнеполитический вектор", - отметил президент.
Еще одна тема, затронутая в ходе беседы - сфера IT-индустрии и цифровой инфраструктуры. Журналист поинтересовался, как Казахстан сможет преодолеть бюрократические препоны для стартапов, а в некоторых случаях восполнить дефицит специалистов и низкие расходы на исследования и разработки.
Это также одна из насущных проблем, которая сегодня стоит на повестке дня. В то же время у нас уже есть определенные успехи в этом направлении. Прежде всего, мы создали суперкомпьютер, который недавно был доставлен в Казахстан при тесном сотрудничестве с известными зарубежными компаниями. Мы очень благодарны им за то, что они стали нашими стратегическими партнерами в этом очень важном деле. Как я уже сказал, цифровизация - наш приоритет. Я мечтаю о том, чтобы Казахстан в будущем стал полностью цифровизированной страной", - сказал президент и на вопрос о сроках достижения этой цели заверил, что это вполне возможно уже в ближайшие пять лет.
Он выразил мнение, что цифровизация и искусственный интеллект - один из самых эффективных инструментов борьбы с бюрократией. По его словам, в контексте стремительного развития искусственного интеллекта в мире различного рода конфликты, войны между государствами выглядят чем-то очень устаревшими.
Нам необходимо сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, цифровизации, повышении качества образования молодежи, просвещении людей, а не на том, чтобы ввязываться в военные конфликты, истреблять друг друга. Это пережиток прошлого, очень примитивный, я бы сказал", - заявил президент.
В завершение интервью президент поблагодарил руководство Катара за продвижение делового сотрудничества с Казахстаном.
Гимнастка сорвалась с высоты в столичном цирке: эксперт рассказал, какую ответственность может понести администрация Эксклюзив КТ
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today инцидент с сорвавшейся с высоты гимнасткой в столичном цирке, передает корреспондент агентства.
Инцидент, произошедший в цирке столицы, вновь поднял вопросы безопасности труда артистов, исполняющих опасные трюки. В свете полученной травмы гимнастки, падение которой произошло с высоты около 5 метров, целесообразно рассмотреть, предусмотрены ли в законодательстве Республики Казахстан меры по обеспечению страхования и техники безопасности подобных исполнителей и какую ответственность может понести администрация", - отметил эксперт.
Говоря о страховке при исполнении опасных трюков, Петр Кодаш приводит в пример опыт Канады.
Международная практика государств Канады, например, также предусматривает наличие жестких стандартов техники безопасности, особенно для исполнителей высотных трюков. Например, в Канаде применение страховки в цирковых номерах регулируется положениями провинциальных актов о здоровье и безопасности на рабочем месте. Кроме того, в рамках Международной ассоциации цирков действует обязательное требование к наличию страхующих механизмов при акробатических номерах, выполняемых на высоте, а также обязательная сертификация оборудования и инструкторов", - сообщил он.
Между тем, по его словам, в соседней России этому вопросу посвящены отдельные правила.
Артисты, исполняющие трюки на высоте четырех и более метров над манежем или на высоте трех и более метров над сценой, подлежат обязательной страховке. Страховка должна осуществляться при помощи специальных устройств или опытных пассировщиков в зависимости от конкретных условий исполнения трюков, устройства цирковых аппаратов и скорости их движения, количества участников номера и степени опасности. При выполнении трюков с использованием некоторых цирковых аппаратов в местах "прихода" и возможного падения работников необходимо укладывать страховочные маты или ставить пассировщиков. Маты должны укладываться точно в местах "прихода", аккуратно, без просветов. В случаях возможности падения исполнителя с высоты 3 метров и более необходимо ставить для страховки не менее двух пассировщиков. Пассировку и страховку артистов осуществляют специально подготовленные лица", - цитирует он приказ "Об утверждении правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах".
В казахстанском законодательстве, подчеркнул эксперт, в отличие от законодательства других стран, отсутствуют положения, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке".
По его словам, в данной ситуации на основании отечественного права необходимо обратить внимание на ряд ключевых моментов.
В частности, заявил эксперт, согласно подпункту 2 пункту 2 статьи 182 Трудового кодекса Республики Казахстан, работодатель обязан проводить обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда, а также обеспечивать документами по безопасному ведению производственного процесса и работ за счет собственных средств.
Администрацией цирка пояснено, что "она мастер спорта, привыкла выполнять сложные трюки без страховки, получила незначительную травму и в скором времени вернется на манеж и продолжит радовать зрителей цирка". В то время как УЗ Астаны указывает на то, что падение произошло с 5 метров и диагностированы травма головы и сотрясение мозга". Соответственно, даже если гимнастка является мастером спорта и привыкла выполнять трюки без страховки, работодатель обязан обеспечить ее безопасность как своего сотрудника и не снимать с себя ответственности за произошедший инцидент", - пояснил Петр Кодаш.
Также, по словам специалиста, в силу подпункта 14 пункта 2 статьи 182 ТК РК в обязанности работодателя входит и страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей и направление в уполномоченный государственный орган по труду сведения о заключении договора обязательного страхования работника.
Более того, такая обязанность помимо ТК РК закреплена прямо в законе Республики Казахстан по этому поводу - "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей" (...) Согласно подпункту 1,3 пункта 2 статьи 8, страхователь обязан: заключить договор обязательного страхования работника от несчастных случаев со страховщиком в соответствии с типовым договором обязательного страхования работника от несчастных случаев, утвержденным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение страховых случаев", - сообщил специалист.
По его словам, если в ходе внутреннего расследования будет установлено, что отсутствует регламентированная законом РК страховка и не были приняты достаточные меры безопасности, которые и привели к травме гимнастки, то администрация цирка будет признана виновной и будет нести установленную ответственность.
Несмотря на отсутствие прямого требования к технической страховке трюков в казахстанском праве, обязанности работодателя по охране труда и обязательному страхованию от несчастных случаев прямо закреплены в Трудовом кодексе. Таким образом, администрация цирка может быть привлечена к ответственности как в административном, так и в уголовном порядке - в зависимости от результатов расследования и характера допущенных нарушений", - добавил эксперт.
Напомним, 18 мая во время выступления в цирке Астаны с пятиметровой высоты сорвалась гимнастка. В управлении здравоохранения Астаны сообщили, что, упав с высоты пяти метров, акробатка получила травму головы и сотрясение мозга. С места происшествия ее забрала бригада скорой помощи. Состояние девушки стабильное, средней тяжести. Позже пресс-служба цирка опубликовала в соцсетях пост с комментарием об инциденте. Сообщается, что во время выступления "произошел технический инцидент".
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
Семья - духовный код нации
Советник акима Восточно-Казахстанской области Алишер Сулейменов рассказал о значении ячейки общества, сообщает kazpravda.kz.
Алишер Аскарович, почему Международный день семьи так важен для нашей страны?
- День семьи - не просто дата в календаре. Это момент, когда мы задумываемся о том, а на чем же базируется общество? В нашей казахской традиции семья всегда была центром - местом, где передаются из поколения в поколение моральные устои, язык, история, знания.
Это неотъемлемая часть нашего культурного кода. Где крепка семья, там порядок, уважение к старшим и воспитание внуков в духе нации. Это не пафос - это основа нашего мироощущения. Без семьи не будет нации, а без нации не будет государства.
Наша история - это истории семей. Это и родовые традиции казахских жузов, и примеры многонациональных династий ученых, учителей, аграриев... В День семьи мы говорим не только о чувствах, но и об ответственности - за себя, за своих близких, за свою страну.
Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важнейшую роль семьи. По его словам, крепкая семья - надежный залог гармоничного и устойчивого развития страны. И это не лозунг, а суть: государство сильно, когда в каждой семье есть понимание, зачем жить, ради чего растить детей.
Семья - это школа гражданственности, а гражданственность и есть стержень нации. Особенно сейчас, когда мир стремительно меняется, когда традиции могут потеряться. Но там, где сильная семья, есть якорь, который не дает нации дрейфовать.
Добавлю: когда государство уважает семью, оно уважает человека. Поэтому важно не только защищать институт семьи, но и культивировать уважение к родителям, заботу о детях, равенство возможностей.
В Казахстане много этносов. Не мешает ли это формировать общие ценности?
- Напротив, это делает нас сильнее. У каждого народа свои традиции, но суть одна: уважение к родителям, любовь к детям, забота друг о друге. У нас в Восточно-Казахстанской области живут представители 124 этносов, и все они чтят семью.
Именно через это мы и строим настоящий казахстанский патриотизм: не через лозунги, а через семейные ценности, понятные всем. И это не теория. В ВКО мы видим, как многонациональные семьи сохраняют язык, культуру, традиции. Это и есть живое единство.
Недаром именно в Усть-Каменогорске был открыт первый в стране Дом дружбы. Отсюда пошло движение Ассамблеи народа Казахстана, где семьи разных этносов объединились не ради формального братства, а ради настоящей, живой солидарности.
В чем Вы видите сегодняшние угрозы для семьи и как им противостоять?
- Самая большая угроза - разрыв поколений. Когда дети не понимают родителей, а родители - своих детей. Добавьте к этому цифровую перегрузку, подмену понятий и снижение авторитета семьи в медиа. Противостоять этому можно только одним способом - личным примером. Не лозунгами, а отношением: когда отец уважает мать, когда бабушка передает внучке не только рецепты, но и мудрость. А еще через объединяющие традиции - совместные праздники, семейные хроники, родословные. Это не просто "ностальгия" - это якоря, которые не дают утонуть в хаосе.
Какие реальные шаги предпринимаются для поддержки семей в Восточно-Казахстанской области?
- Мы не ограничиваемся общими словами. Более 300 тысяч жителей области получают адресную помощь, включая 13 тысяч многодетных семей. Только по проекту "Одноэтажный Восток" 631 семья обзавелась жильем. В 2025 году планируется выкуп еще 480 квартир для нуждающихся.
Мы решаем конкретные задачи - это обеспечение жильем, доступ к образованию, здравоохранению, социальным выплатам. За четыре месяца только адресную социальную помощь получили 895 семей, это 4 258 человек. Количество обращений сокращается, значит меры работают.
Уже нельзя ограничиваться минимальными выплатами: важно создавать среду, в которой семья чувствует себя уверенно, а это хорошие школы, доступная медицина, безопасные улицы. Именно поэтому в ВКО ежегодно открываются новые больницы, учебные заведения, спортивные центры. В этом году будут завершены 28 социальных объектов, включая Центр гематологии и крупный больничный комплекс в Риддере.
Казахстан сегодня бережно строит новую модель социального государства. Мы переходим от принципа "минимального выживания" к принципу "полноценной жизни". Это означает, что человек и семья должны не "подачку" получать, а чувствовать заботу. Социальная политика становится не разовой акцией, а системой, в которой важны качество среды, равные старты, уважение к уязвимым.
Что особенно важно - в новой социальной модели государство не навязывает, а слушает. Мы строим не просто вертикаль помощи, а горизонтальную солидарность. Это и программы для многодетных, и индивидуальные маршруты поддержки матерей-одиночек, и инклюзивные проекты для людей с особыми потребностями. И не где-то в теории, а здесь, в ВКО - это и служба социальных ассистентов, и мобильные центры, и обратная связь через цифровые платформы. Все, чтобы человек не ощущал себя потерянным в системе, а чувствовал, что система - для него.
Что Вы считаете примером социального проекта нового поколения?
- Проект "Гостевая семья", который сочетает в себе образование, культуру и доверие. Ребенок живет в другой семье, учит язык, знакомится с традициями, становится ближе к людям. В 2024 году в проекте участвовали 120 детей, в 2025-м будет 140.
Причем мы не просто учим языку, мы создаем атмосферу доверия между этносами. В этом проекте, например, русскоязычные дети изучают казахский язык, а дети-кандасы погружаются в многонациональную культуру. Это казахстанская модель дружбы и единения, реализованная в обычной семье.
Насколько эффективно работает контроль исполнения?
- Очень жестко. Мы внедрили цифровую платформу SOCIUM, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать, кому оказана помощь, как работают НПО, какие результаты. Все прозрачно.
Например, помощь ветеранам войны и боевых действий в этом году увеличена до пяти миллионов тенге на человека. Созданы механизмы: обратная связь, цифровой контроль, независимые мониторинговые группы. Это уже другой уровень управления - современный, адресный, требовательный.
А что с поддержкой старшего поколения?
- У нас есть целая система. Центр активного долголетия в Усть-Каменогорске - образец, как надо работать с людьми серебряного возраста. Более 400 человек посещают секции, занятия, лекции, мастер-классы. Планируем масштабировать этот опыт в другие районы.
Пожилые люди не должны быть в стороне - они опора семьи, ее духовный капитал. Мы расширяем социальные сервисы - это инватакси, санаторные путевки, обучение цифровой грамотности. Старшее поколение должно чувствовать не просто заботу, а нужность.
Какие механизмы помогают вовлекать самих граждан в реализацию семейных программ?
- Один из самых эффективных инструментов - родительские советы и сообщества при школах, а также участие граждан в формировании местных бюджетов. Люди должны не просто получать услуги, а быть соавторами решений. В этом году мы запускаем платформу "Сенің дауысың" - цифровой опросник, через который семьи смогут влиять на приоритеты в сфере образования, здравоохранения, досуга. Там, где семья не просто просит, а участвует, там и возникает подлинное партнерство между обществом и властью.
В условиях цифровой эпохи важно не потерять традиции и воспитать сильную молодежь, ведь она - зеркало семьи. Если в доме есть уважение, ребенок возьмет это с собой, впитает с раннего возраста. Важно не запрещать, а направлять, дать не только выбор, но и ценности.
Именно семья учит, что значит быть человеком - держать слово, помогать, быть честным. И это не приходит с экрана, это приходит лишь с примером родителей. И здесь роль старшего поколения - ключевая. Где дед говорит внуку не только "надо", но и "почему", там есть воспитание.
Как молодежь откликается на такие подходы?
- Все больше молодых людей интересуются своими корнями, участвуют в этнотурах, записывают родословные. Только в проекте "Сакральный Восток" в 2025 году участвовало более шести тысяч школьников. И это не формальность - молодые жаждут смысла. Молодежь хочет знать, кто она и что из себя представляет.
В ВКО внедряется дорожная карта "Болашақ мамандары" - школьники учатся рабочим профессиям, общаются с мастерами, посещают предприятия. Это и есть возвращение к ценностям через дело.
Кроме того, совместно с колледжами мы реализуем пилот "Шығыс маманы" - это ипотека для молодых специалистов рабочих профессий: человек может не просто получить образование, но и жилье, работу, поддержку. И это работает. Молодежь ВКО - умные, ищущие, деятельные люди. Надо просто дать им шанс, и они создадут сильные семьи.
Каковы Ваши взгляды на семью как источник культуры?
- Семья - это начало. Здесь рождается нравственность, она - корень культуры. А культура - это не только книги и музыка. Это язык, традиции, поведение, информация, этика. Сегодня мы говорим о цифровой культуре, но и она требует фундамента.
Экономика - это базис, но работает она ради культуры. Ради того, чтобы у каждого ребенка было право говорить на своем языке, уважать своих предков и строить страну, в которой хочется жить.
В Восточном Казахстане мы не противопоставляем культуру и технологию - мы соединяем их. В 343 школах работают IT-классы, но с акцентом на этику цифрового поведения. Это синтез, который нужен в XXI веке.
Мы развиваем культурную инфраструктуру - это новые библиотеки, театральные студии, креативные центры. В прошлом году открылся Shygys creative hub, где подростки учатся создавать музыку, мультфильмы, книги. Культура сегодня - это то, что делает страну узнаваемой, уважаемой и любимой.
Какие семейные качества Вы считаете наиболее важными для лидеров будущего?
- Честность, ответственность и умение слушать. Именно в семье ребенок учится тому, что каждое действие имеет последствия, что уважение нельзя требовать - его нужно заслужить. Лидер будущего не тот, кто громче всех говорит, а тот, кто умеет быть опорой. И если в детстве ребенок видел, как члены его семьи преодолевали трудности вместе, он будет строить коллектив, общество и страну по тем же принципам. Настоящее лидерство начинается у семейного стола.
Мухтар Ауэзов сказал: "Ел болам десең - бесігіңді түзе" (Хочешь быть нацией - начни с колыбели). Я бы добавил: "Защити семью - и ты защитишь Казахстан". И пусть каждый ребенок, рождающийся в нашем крае, знает: он приходит в мир, где есть дом, где его ждут, где его уважают, где он учится быть Человеком. Вот ради этого и стоит жить и строить страну, достойную своих семей.
А если уж смотреть в суть - ради семьи и создаются государства. Потому что именно в семье живет то, что переживет все системы, - любовь, достоинство, ответственность.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
Генетическое сокровище Казахстана: биолог рассказала о уникальной яблоне Сиверса
Заведующая лабораторией охраны генофонда плодовых растений Гаухар Мукан в ходе своей лекции на мероприятии, посвященном программе Tabiğat Labs 2025, которое прошло в Ботаническом саду Алматы, рассказала о яблоне Сиверса - уникальном эндемичном виде, произрастающем на территории Казахстана, сообщают организаторы мероприятия.
Гаухар Мукан подчеркнула, что лаборатория, в которой она работает, занимается именно сохранением и изучением яблони Сиверса. На базе Института ботаники в Алматы создана уникальная коллекция сортов этого вида, что подчеркивает его важность для науки, сельского хозяйства и национальной идентичности.
Также в своей лекции она напомнила об амбициозной задаче, поставленной в сталинские времена, - создание садов на территории Алматы площадью 14 тысяч гектаров, основанных на сорте апорт.
Однако отмечается, что эти посадки оказались неустойчивыми - апорт страдал от зимнего иссушения, и в итоге было принято решение списать эти сады. На этом фоне особенно важно значение дикорастущей яблони Сиверса, которая исторически произрастает в Казахстане и лучше адаптирована к местным условиям.
По словам Гаухар Мукан, Казахстан - единственное место в мире, где яблоня Сиверса в дикой природе может формировать полноценные лесные массивы. На территории Казахстана такие леса существуют до сих пор. Уникальность вида также в его долголетии: дерево может жить до 300 лет и даже в 200-летнем возрасте продолжать обильно плодоносить.
Лектор отдельно подчеркнула международную ценность яблони Сиверса. Во всем мире насчитывается около 27-30 видов, но именно казахстанский вариант представляет наибольший интерес. В 1990-х годах в США начался кризис в яблоневой индустрии: из-за близкородственного скрещивания культурные сорта утратили устойчивость к вредителям и болезням, что привело к банкротству многих фермерских хозяйств. В поисках решения американские ученые обратили внимание на яблоню Сиверса как на источник новой гермоплазмы - генетического материала, способного вернуть устойчивость и здоровье яблоневым садам.
Также в ходе мероприятия с лекцией на тему "Дерево как проводник: сакральная экология традиций" выступала этнограф, музеевед и преподаватель Галия Файзулина.
Моя роль - это поговорить о символических значениях деревьев. Но прежде всего об одном дереве, которое является самым важным, - это Мировое дерево. Ну и мы все знаем, что Мировое дерево связывает прошлое, настоящее и будущее. Его корни - это подземный мир, стволы и кроны - это мир людей, а верхушка - это небесный мир. В тюркской мифологии важное место занимает Мировое дерево, олицетворяя предков. Аналогом Мирового дерева у тюрков Саяно-Алтая является береза. Байкайын - это богатая береза, или священная береза в традиционном понимании. В эпических произведениях вариантом Мирового дерева чаще всего выступает тополь - терек", - пояснила специалист.
По мнению Галии Файзулиной, очень красиво описывает Байтерек казахстанский писатель и журналист Асылбек Бисенбаев.
Байтерек - не просто великое дерево: на нем, как листья, растут зародыши детей и скота. Когда приходит время, души детей в виде звезд летят в Средний мир - мир людей. Здесь же, на ветвях Байтерека, мудрый и бессмертный ворон учит души будущих шаманов. У корней великого дерева находятся живительные родники, которые дают начало великим рекам. Те реки, что текут на север, в страну мрака, холода и смерти, уносят с собой души умерших. На вершине Байтерека расположено гнездо двуглавого орла, который смотрит в разные стороны мира и проверяет исполнение богами и людьми воли Тенгри. Там же, в этом гнезде, орлица высиживает священное яйцо, из которого вновь возродится мир", - рассказала преподаватель.
По ее словам, считалось, что дерево, особенно высокое, связано с главным божеством - Тенгри, которое живет на небе.
То есть в картине мира тюрков дерево тесно связано с жизнью одного рода. И если срубить дерево, то это значит обречь на смерть людей, связанных между собой узами родства (...) Ну и опять возвращаясь к тому, что дерево - Мировое дерево - имеет очень важное значение, надо сказать, что в казахской мифологии Мировое дерево было парным. То есть был великий тополь - сильное дерево, и рядом находилась тонкая береза священного белого цвета, олицетворяющая чистоту, благородство, верность. Вместе эти деревья символизировали супружеские, семейные отношения. И не зря все-таки родственники жены называются в казахском языке "қайын-жұрт" - созвучно слову "береза" - "қайың". И внимание на это обратил еще Махмуд Кашгари аж в XI веке. Символично, что уединенное место возле Балхаша, где скрывался возлюбленный Баян Сулу - Козы-Көрпеш, называлось Шоқтерек - "одинокий тополь", - подчеркнула музеевед.
Она также отметила, что литературные произведения казахов очень архаичны. В частности, раньше считали, что эта легенда возникла в Средневековье, однако известный археолог Алькей Маргулан перенес время ее создания на I тысячелетие до нашей эры. И этому есть подтверждение - археологический предмет из так называемой Сибирской коллекции Петра Первого в Эрмитаже.
В XVII веке бугровщики - это копатели курганов - собрали 30 килограммов археологического золота, передали в Эрмитаж, и там есть пряжка. И вот содержание этой пряжки очень перекликается с содержанием эпоса о Баян Сулу и Козы-Көрпеше. Люди, изображенные на пряжке, относятся к эпохе раннего железного века - это VII-VI века до нашей эры. И, видимо, они лежат под тем самым деревом, которое является мировым", - сообщила специалист.
Кроме того, подчеркнула она, существуют аналоги Мирового дерева в быту. В частности, коновязь, которая означает хозяина дома, очаг, территории рода.
По словам этнографа, в казахской легенде небесной коновязью является Темірқазық - Полярная звезда, вокруг которой ходят два коня. В другой легенде Полярная звезда - это железный кол, вбитый Всевышним, чтобы обозначить центр мира.
Также, заявила преподаватель, репликой Мирового дерева является и бакан - шест-подпорка с развилкой на вершине, с помощью которого устанавливают шанырак. Его всегда держит мужчина. Это символ хозяина и микромодель Мирового дерева.
В тюркской культуре тополь - священное дерево, однако в эпосах он часто является предвестником смерти, несет траурную символику. Есть белый посох - ақ таяқ", - сообщила преподаватель.
Она пояснила, что когда в семье кто-то умирает, к примеру глава семьи, родственники встречают пришедших выразить соболезнования, опираясь на белый посох .
Его не используют в быту, как коновязь или бакан, он делается только специально для ритуалов, связанных с погребением. И у казахов есть такая поговорка: "ақ таяққа сүйену", то есть "без дела не опирайся на посох", потому что это является предвестником нехороших событий", - пояснила музеевед.
Она подчеркнула, что дерево кочевниками рассматривалось как живое существо. Его свойства сохранялись и в изделиях. Отсюда сакральность деревянных музыкальных инструментов.
Предки казахов относились к деревьям не только утилитарно, что вполне естественно, что они использовали этот материал, но и поклонялись им, обожествляли, наделяли атрибутами божественной силы и разума. Это было связано с тем, что каждое растущее дерево напоминало им о Байтереке, о Мировом дереве", - добавила этнограф.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
Будет сложно выбраться из климатической ловушки - эколог о таянии ледников
Эколог Бактыбек Саипбаев в интервью ИА "Кабар" рассказал о климатических вызовах, с которыми сталкиваются страны Центральной Азии. В частности, в Кыргызстане процессы глобального потепления идут быстрее, чем в среднем на планете. Из-за роста температуры в первую очередь страдают горные экосистемы. Это выражается в сокращении площади ледников и уменьшении запасов пресной воды. Эксперт рассказал о тревожных тенденциях и необходимости принятия срочных мер для сохранения экологического баланса в Центральной Азии.
Площадь ледников в горах Центральной Азии за полвека сократилась почти на 20%, по другим данным, еще больше. Главная причина их таяния - это деятельность человека или это цикличный процесс, когда в течение тысячелетий климат на планете становится то жарче, то холоднее?
- Сейчас это не первостепенный вопрос. Факт того, что деятельность людей влияет на изменение климата, неоспорим. И только человек может сделать так, чтобы нивелировать последствия, которые губительны для нашей экосистемы, и приостановить деградацию ледников, чем бы она ни была вызвана. Нужны экстренные меры, чтобы ситуация в нашем регионе не усугубилась и на пространстве, в котором мы сейчас живем, сохранились приемлемые условия для нашего же существования.
Если сказать кратко и по существу, то температура воздуха в Центральной Азии повышается почти в два раза быстрее, чем в среднем на планете. Общий климатический тренд для региона крайне неблагоприятен: в горах идет деградация ледников, в низовьях летняя температура становится все выше. Если эта тенденция сохранится и далее, то через 20 лет регион может потерять до 40% своих водных запасов.
Понятно, что выбросы в атмосферу тоже ухудшают экологию. Но даст ли их сокращение и переход на "зеленую энергетику" нужный эффект в короткие сроки?
- "Зеленая энергетика" не решит всех наших проблем, если мы говорим о ветряных, солнечных установках и малых ГЭС. Все вместе, при благополучном раскладе, они закроют примерно половину наших потребностей. На строительство крупных станций уйдут годы, ТЭО "Камбар Аты-1" находится все еще на стадии актуализации, а экономить воду, спасать ледники нужно уже сейчас.
Та же наполненная чаша большого водохранилища смягчает климат, сдерживает резкие перепады температур. Этот фактор тоже замедлил бы таяния ледников. Но сейчас мы имеем только Токтогулку, и за зиму сбрасываем значительный ее объем для выработки электроэнергии. То есть только за счет "зеленой энергетики" выбраться из климатической ловушки нам будет крайне и крайне сложно.
Что мы можем сделать для того, чтобы попытаться замедлить процессы глобального потепления в Центральной Азии? Какой антикризисный план спасения ледников, Вы как эколог могли бы предложить?
- Во-первых, необходимо ежегодно планомерно и систематически, на протяжении весьма длительного периода времени, (порядка 2-3 десятилетий), высаживать на склонах гор вокруг зоны ледников саженцы деревьев, (лучше всего тянь-шанские ели). По принципу гидробиотического насоса эти деревья начнут своими глубоко уходящими под землю корнями извлекать воду, а через свою крону выделять влагу в атмосферу. Эта влага затем начнет конденсироваться и формировать облака. В свою очередь, облака начнут отдавать свою влагу в виде дождей и снега над ледниками. В конечном итоге эти осадки начнут помогать ледникам образовывать новый лед, то есть замедлят их деградацию.
Естественно, ни Кыргызстан, ни Таджикистан не смогут своими собственными силами осуществлять столь масштабные посадки деревьев. В осуществлении этого глобального природоохранного проекта нам должны помочь Узбекистан, Казахстан и Туркменистан, поскольку только таким способом эти государства смогут избежать надвигающегося дефицита воды. Также надо подключать Китай и Россию.
Кроме того, на окраинах ледников можно устанавливать снежные пушки, генераторы и конденсаторы льда, чтобы затормозить подтаивание краев ледников и остановить их сползание.
Во-вторых, надо, наконец, завершить строительство каскада гидроэлектростанций на реке Нарын. Дело в том, что эти гидротехнические сооружения в первую очередь задумывались как водосборники, а не производители электроэнергии. Их главная задача состояла в бесперебойном обеспечении Узбекистана и Казахстана поливной водой в весенне-летний период.
Водохранилища этого каскада гидроэлектростанций также способствовали бы смягчению горного климата и сдерживанию мирового потепления. А испарения воды с поверхности этих водохранилищ также помогли бы формированию облаков, которые, в свою очередь, изливали бы дожди на ледники, тем самым также тормозя их уменьшение.
Таким образом, с помощью систематического высаживания саженцев деревьев на склонах гор вокруг зоны ледников, а также завершения строительства каскада ГЭС на реке Нарын и формирования на них полноценных водохранилищ, можно было бы существенно снизить темпы потепления в горных регионах, тем самым затормозить деградацию ледников.
Воду придется экономить в любом случае. Ведь если волны жары станут затяжными, растает не только лед, но и уменьшиться количество осадков. При этом в нашем регионе до сих пор много каналов просто выкопаны в земле, орошение полей производится арычным способом. На одной из международных конференций эксперты привели очень показательные расчеты, согласно которым при такой неэффективной системе теряется почти половина поливной воды. Как быть с этим?
- За 30 лет независимости наши водоканалы и другие ирригационные сооружения, доставшиеся нам от СССР, пришли в полную непригодность. Старые протекающие ирригационные сети крайне неэффективны. В результате, до 50% воды теряется впустую! Она не доходит до полей, а уходит в землю. Поэтому надо строить современные водосборники, водонакопители и водораспределители, бетонированные каналы и акведуки, а также пластиковые трубопроводы для полноценной доставки воды до полей. Практикуемый у нас традиционный арычный полив безнадежно устарел. Надо вводить очень жесткий контроль расхода воды, иначе до 60% потенциального урожая может теряться!
А каким образом мы производим поливы полей?! Наши поливы просто смывают плодородный слой почвы! Где поливальные машины, которых было так много в советское время?! Ведь их использование уменьшало расход воды в 2-2,5 раза! Где широко практиковавшийся в советское время шланговый полив, когда каждые 50-60 см в шлангах были отверстия для выхода воды с целью более планомерного орошения. Это ведь был некий советский прототип капельного орошения. Не говоря уже о том, что если бы мы внедрили современное капельное орошение, то мы смогли бы использовать воду для сельского хозяйства в десятки раз меньше, чем расходуем сейчас, а урожая было бы больше. Кстати, это касается не только нас, но и наших соседей.
Иначе говоря, если мы научимся экономить, беречь влагу, используя достаточно простые решения, то даже в периоды засух, нам будет хватать воды и на хозяйственную деятельность, и на полив сельскохозяйственных угодий?
- Нам нужно ускоряться все делать то, о чем я уже сказал. Строить большие ГЭС с водохранилищами, серьезно думать об использовании энергии атома и водорода. Чтобы сохранять воду в горах и зимой, не срабатывая огромные запасы в холодное время года.
Так же важны масштабные экологические мероприятия по обсадке ледников лесами, повсеместное внедрение капельного орошения в сельском хозяйстве. Если мы справимся с этими задачами, то сможем в значительной степени смягчить последствия глобального потепления.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
