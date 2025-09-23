22.09.2025, 08:51 29881
Казахстан выступил с призывом к соблюдению международного гуманитарного права - МИД
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Главы Казахстана, Бразилии, Иордании, Китая, Франции и ЮАР совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК) выступили с заявлением, призывающим к сохранению гуманности во время войн, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.
В своем заявлении главы государств выразили тревогу в связи с широкомасштабными нарушениями международного гуманитарного права (МГП) в конфликтах по всему миру и невообразимыми человеческими страданиями, к которым они приводят. Они призвали все государства и стороны вооруженных конфликтов соблюдать МГП, в частности нормы, касающиеся защиты гражданских лиц, гражданских объектов, а также медицинских и гуманитарных работников. Главы государств также объявили об организации в 2026 году глобальной встречи высокого уровня, посвященной сохранению гуманности во время войны", - говорится в сообщении.
По данным МИД, данное заявление было сделано в рамках продвижения Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву. Инициатива направлена на разработку практических рекомендаций по обеспечению более строгого соблюдения МГП и была запущена 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в ходе встречи руководства МИД шести стран-инициаторов и МККК. На данный момент к инициативе официально присоединились 89 государств, а свыше 130 приняли участие в глобальных и региональных консультациях по семи тематическим направлениям.
Совместное заявление опубликовано на шести официальных языках ООН, а также на казахском и португальском языках с целью широкого информирования общественности.
23.09.2025, 08:42
Токаев выступил на заседании круглого стола с участием представителей американского бизнеса
Фото: Акорда
Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, принял участие в работе круглого стола с участием представителей американского бизнеса, сообщила пресс-служба Акорды.
Мы считаем США важным стратегическим партнером и подтверждаем нашу приверженность дальнейшему развитию многогранного сотрудничества. Я рад, что Соединенные Штаты также разделяют этот стратегический подход, который был подтвержден в ходе нашего разговора с президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года. Сегодня мы провели еще одну содержательную беседу с президентом Трампом, за что я ему очень признателен. Казахстан высоко оценивает лидерство президента Трампа в продвижении прагматичной дипломатии и содействии мирному урегулированию острых конфликтов от Европы и Ближнего Востока до Азии и Африки. Его конструктивная позиция и акцент на достижение конкретных результатов способствуют снижению напряженности и развитию диалога в условиях растущей глобальной поляризации. Столь решительные и ориентированные на результат усилия достойны широкого международного признания. На наш взгляд, эти усилия должны быть доведены до сведения государств - членов ООН в ходе завтрашних общих дебатов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что Соединенные Штаты, вложившие более 100 млрд долларов, являются крупнейшим инвестором экономики Казахстана.
Мы искренне гордимся достижениями в нашем экономическом взаимодействии. В настоящее время в нашей стране успешно работают более 630 американских компаний. Среди них такие известные бренды, как Chevron, ExxonMobil, Boeing, Visa, Mastercard, Meta, Wabtec, Citibank", - сказал президент РК.
Далее было отмечено, что Казахстан, будучи региональной экономической державой, готов играть ведущую роль в содействии инвестициям и расширении присутствия американского бизнеса в Центральной Азии. Новый импульс этим усилиям может придать продолжение сотрудничества в рамках форматов C5+ и B5+.
Президент перечислил ключевые направления дальнейшего экономического и инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и США.
Первым приоритетом глава государства назвал энергетический сектор, который уже давно является краеугольным камнем двустороннего сотрудничества.
Мы признаем и высоко оцениваем крупные и успешные инвестиции Chevron и ExxonMobil за последние 30 лет. Несмотря на все потрясения в региональной геополитике, их присутствие в нашей стране никогда не ставилось под сомнение. Ваша деятельность в Казахстане сыграла очень позитивную роль в модернизации нашей экономики, внедрении передовых технологий и повышении устойчивости и мощности нашего экономического потенциала. Мы по-прежнему привержены конструктивному сотрудничеству с нашими американскими партнерами на нефтяных месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, стремимся к тому, чтобы наше партнерство и в дальнейшем приносило справедливые и взаимовыгодные результаты. Казахстан нацелен на диверсификацию своих энергетических экспортных маршрутов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В данном контексте глава государства подчеркнул важность участия американских энергетических компаний в реализации этой стратегически важной задачи.
Он также указал на необходимость изучения новых возможностей в области геологоразведки и расширения существующих проектов, а также добычи и переработки урана. Казахстан обеспечивает около 40% потребностей мирового рынка в уране, при этом порядка 24% американского импорта этого материала приходится на нашу страну.
Кроме того, в соответствии с приоритетами США в области энергетики мы также продвигаем чистые, эффективные и экологически безопасные энергетические решения на основе угля, на который приходится более 70% генерации энергии в Казахстане. Обладая одними из крупнейших в мире запасов угля, мы разделяем подход США, рассматривающий его как надежный и безопасный источник энергии, по крайней мере, в обозримом будущем. Наша энергетическая стратегия основана на четырех компонентах: нефти, газе, угле и уране. И мы намерены твердо придерживаться этого принципа", - отметил глава государства.
Президент напомнил, что Казахстан обладает значительными запасами меди, вольфрама, свинца, цинка, лития, графита и других полезных ископаемых, которые приобретают все большее значение для высокотехнологичной индустрии.
Мы успешно создали благоприятную для инвесторов юрисдикцию в горнодобывающей отрасли, подкрепленную прозрачным и всеобъемлющим законодательством. Казахстанский горнодобывающий сектор уже привлек такие крупные компании, как Ivanhoe, Rio Tinto, Anglo Teck и Fortescuе", - заявил глава государства.
Президент РК также отметил широкие возможности сектора транспорта и логистики. Большие перспективы открывает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Следующим приоритетом был назван агропромышленный комплекс. По мнению президента, американских партнеров должны заинтересовать возможности Казахстана, занимающего шестое место в мире по площади пахотных земель и входящего в десятку крупнейших экспортеров зерна.
Приглашаем американские компании принять участие в реализации сельскохозяйственного потенциала Казахстана. Мы приветствуем планы PepsiCo и Mars по созданию современных экспортно ориентированных заводов. Эти проекты усилят экспортный потенциал Казахстана и дадут возможность нашей продукции выйти на новые региональные рынки. Для дальнейшего укрепления нашего партнерства мы предлагаем создать совместную Агроинновационную программу, направленную на развитие устойчивого сельского хозяйства, управление водными ресурсами и цифровизацию сельского хозяйства", - отметил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев напомнил о планах Казахстана стать в течение ближайших трех лет полностью цифровым государством и ведущим IT-хабом Евразии в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта.
По словам президента, активное участие в экосистеме Казахстана таких глобальных технологических лидеров, как Nvidia, Amazon, Starlink и Microsoft, свидетельствует о значительном потенциале нашей страны. Наиболее перспективными сферами взаимодействия, по его мнению, могут стать цифровые активы, Индустрия 4.0, искусственный интеллект и решения для "умных городов".
Говоря о финансовом секторе, глава государства проинформировал участников круглого стола о потенциале Международного финансового центра "Астана", в котором зарегистрированы более 4200 компаний из более чем 80 стран, в том числе более 60 американских.
Казахстан постепенно превращается в региональный академический и научно-исследовательский хаб. Сегодня в нашей стране открыто 33 филиала зарубежных университетов, в числе которых такие ведущие американские вузы, как Университет Аризоны, Колорадская школа горного дела, Университет Дьюка, Университет штата Пенсильвания, Университет Миннесоты и Нью-Йоркская киноакадемия", - сообщил президент.
Он также рассказал, что сегодня более 800 стипендиатов программы "Болашак" получают образование в США - в Гарварде, Массачусетском технологическом институте, Стэнфорде, Чикаго и других престижных учебных заведениях.
В данном контексте глава государства предложил расширить совместные проекты с американскими университетами и исследовательскими центрами, направленные на формирование нового поколения лидеров.
Президент затронул и вопросы поддержки культуры со стороны бизнеса.
Сегодня я с большим удовольствием узнал о решении Смитсоновского института учредить Фонд культурного наследия Казахстана, который будет заниматься сохранением, изучением и продвижением на мировой арене богатого наследия нашей страны. Мы особенно благодарны председателю совета директоров Chevron г-ну Майклу Уирту за активную поддержку этой важной инициативы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства назвал развитие и укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами долгосрочным приоритетом внешней политики нашей страны.
Казахстан расположен в географически чувствительной части мира. Наши стратегические цели, включая сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, остаются неизменными. Наш народ искренне признателен за то, что США одними из первых в мире признали нашу независимость и неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Наша приверженность глубоким политическим и экономическим реформам, прозрачности и политике благоприятствования инвестициям гарантирует американским компаниям равные условия ведения бизнеса в Казахстане и дает им возможность оставаться нашими надежными и долгосрочными партнерами", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.
22.09.2025, 20:54
Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с Трампом
Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации
Нью-Йорк. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Акорды.
Во время беседы основное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов.
Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли.
Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом Нью-Йорке. Президент примет участие в работе 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций.
21.09.2025, 19:54
Атомная энергетика, образование и цифровизация: Токаев провел ряд встреч в Нью-Йорке Дополнено
Фото: Акорда
Нью-Йорк. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Начался рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, сообщает Акорда.
Глава государства выступит на общих дебатах 80-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Также запланированы переговоры президента с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций.
Программа визита также включает выступление на заседании круглого стола и серию встреч с представителями транснациональных компаний, в ходе которых будут широко представлены инвестиционные возможности Казахстана.
Рабочий визит начался со встречи президента с главой канадской транснациональной компании Cameco Тимом Гитцелем, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли.
Токаев отметил, что Cameco является давним и надежным партнером национальной компании "Казатомпром". С начала своей деятельности в нашей стране компания вложила свыше 500 млн долларов инвестиций и способствовала трансферту технологий.
По его словам, Казахстан вступает в новый этап развития энергетики, ставя перед собой цель построить три атомные электростанции. Для нашей страны представляют интерес инновационные методы, используемые в атомной отрасли.
В свою очередь Гитцель проинформировал президента о текущей деятельности и планах совместного предприятия "Инкай", которое более 25 лет занимается освоением одноименного месторождения в Туркестанской области.
Дополнено 22.09.2025, 11.06
Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном и дал высокую оценку уровню долгосрочного партнерства ведущего американского инвестиционного банка с Казахстаном.
По словам Токаева, Казахстан, стремящийся трансформироваться в полностью цифровое государство, заинтересован в сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта и цифровизации финансовой экосистемы.
Со своей стороны Джаред Коэн рассказал об опыте функционирования цифровой финансовой платформы Goldman Sachs Digital Asset Platform.
Также Токаев принял президента и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амита Севака.
Глава государства подчеркнул лидирующую позицию ETS в области образовательного тестирования и оценки знаний и заявил, что Казахстан заинтересован в изучении и использовании опыта компании в системе образования.
Амит Севак проинформировал Касым-Жомарта Токаева о планах компании по расширению международного присутствия. По его словам, организация ежегодно разрабатывает и администрирует более 50 миллионов тестов в 180 странах мира, а также предлагает адаптивные решения для национальных систем образования.
После президент провел встречу с руководством Смитсоновского института.
Он выразил благодарность директору по специальным проектам Смитсоновского центра народного творчества и культурного наследия Халле Батвин за активную деятельность по популяризации казахской культуры в США.
Созданный при центре Фонд культурного наследия Казахстана содействует продвижению национальной культуры и искусства, организует совместные научные проекты по исследованию истории, традиций и духовной жизни казахского народа.
19.09.2025, 09:39
Президент Казахстана 21-23 сентября посетит с рабочим визитом Нью-Йорк
Он примет участие в работе 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств
Фото: Depositphotos
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21-23 сентября посетит с рабочим визитом Нью-Йорк, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент примет участие в работе 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций.
В ходе визита состоится круглый стол с капитанами бизнеса США, также запланированы встречи с руководителями ведущих мировых компаний.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп назвал Касым-Жомарта Токаева хорошим человеком.
17.09.2025, 12:06
Напомнить политикам о здравом смысле и предотвратить ядерный Армагеддон призвал Токаев лидеров мировых религий
Фото: Акорда
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Риск ядерного конфликта вызывает сильное беспокойство, заявил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия. К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирает обороты конфронтационное мышление, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение. В таких непростых реалиях на первом плане должна быть конструктивная дипломатия как главный инструмент развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене", - подчеркнул президент.
По его словам, ведущиеся в разных уголках планеты гибридные войны не имеют четких линий фронта, но несут значительные человеческие жертвы, провоцируют многочисленные потоки беженцев и наносят огромный ущерб мировой экономике.
Серьезную обеспокоенность вызывает набирающая силу тенденция практического сращивания ультранационализма и патриотизма. Происходящее на наших глазах смещение понятий дезориентирует молодежь. С другой стороны, мы наблюдаем тревожную тенденцию столкновения правоконсервативной и либеральной идеологий, что приводит к политической дестабилизации в ряде государств", - заявил Токаев.
В такой ситуации, по его мнению, большие надежды возлагаются на религиозных лидеров, которые несут особую ответственность за развитие межцивилизационных обменов и укрепление доверия между людьми и обществами.
Уверен, религиозные лидеры сделают все возможное, чтобы предотвратить скатывание мира в пучину хаоса, напомнив многим политикам о здравом смысле, доброй воле и нравственной ответственности. На глобальном уровне уже есть такие вдохновляющие примеры. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Документ о человеческом братстве, Мекканская декларация, Бахрейнский форум, Дом семьи Авраама в Объединенных Арабских Эмиратах - все эти инициативы показывают, что религия становится мощной консолидирующей силой, когда мы действуем сообща. Такой опыт нужно развивать и масштабировать", - призвал Касым-Жомарт Токаев.
Следует извлекать верные уроки из прошлого, стремиться к конструктивному и открытому диалогу, считает казахстанский лидер.
Иного способа прийти к согласию не дано. Поэтому роль нынешнего съезда лидеров мировых и традиционных религий можно назвать исключительной. Вас можно назвать посланниками мира, действующими под знаменем гуманизма", - заявил глава Казахстана.
Он также рассказал, какими видит Казахстан перспективные направления укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога.
В их числе:
- духовная дипломатия на уровне международных и региональных организаций, "Движение за мир" под эгидой съезда;
Религиозные иерархи могли бы стать моральным ядром данного движения с нейтральным, неполитизированным призывом к прекращению насилия и поиску мирных решений", - подчеркнул Токаев.
- работа ООН, которая остается незаменимой глобальной платформой;
- усиление роли региональных структур, таких как СВМДА, ОИС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Лига арабских государств;
- создание Межрелигиозной комиссии по этике развития ИИ, которая займется разработкой свода универсальных принципов ответственного использования нейросетей и других прорывных технологий.
Речь идет о своеобразных "заповедях для алгоритмов", которые подразумевают уважение к человеческому достоинству, недопустимость дискриминации, контроль над решениями, носящими судьбоносный характер", - отметил Токаев.
Он напомнил, что съезд проходит в Астане уже восьмой раз.
Это свидетельствует об общих устремлениях религиозных лидеров и подтверждает их готовность сообща противостоять угрозам, стоящим перед всем человечеством. Пусть атмосфера уважения и дружбы, царящая здесь, ведет весь мир к согласию! Давайте вместе идти к достижению благих целей", - подытожил президент.
16.09.2025, 08:56
Страны глобального Юга должны разработать решения для сближения народов Шелкового Пути
Куньмин. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Куньмин провинции Юннань Китайской Народной Республики проходит Форум Медиа сотрудничества Пояса и Пути 2025, передает корреспондент агентства.
Страны Глобальный Юга обеспечивают совместное строительство Пояса и Пути и развите духа Шелкового Пути. The Мы должны разработать решения для сближения наших народов и общих достижений на благо народов Шелкового Пути", - заявил заместитель руководителя отдела пропаганды ЦК КПК Ван Ган.
По его словам, "Необходимо сделать платформы более эффективными, сделать более частыми наши контакты и сотрудничество СМИ в освещении проектов Пояса и Пути. Добиться нового качества в развитии и строительстве Нового шелкового пути".
Медиафорум пояса и пути играет важную роль в строительстве пояса и пути, редакция Жэньминь Жибао" проводит активную работу в этом направлении, укрепляются и совершенствуются взаимоотношения между СМИ. Мы, как СМИ, должны продвигать высококачественное строительство пояса и пути, нести ответственность за укрепление доверия, соответствовать интересам и чаяниям народов мира, продвигать сотрудничество на Поясе и Пути к всеобщему процветанию. Площадка Пояса и Пути является важной для развития многополярности, улучшения гуманитарных обменов и дружбы между народами, позволяет искать новое гуманитарное содержание сотрудничества между народами“, - отметил президент газеты "Жэньминь Жибао" Ю Шаолян в своем выступлении.
Современное интернет-пространство наполнилось новыми вызовами, в частности, появился искусственный интеллект... Нужно, чтобы Всемирнная Сеть служила распространению всего лучшего, в частности идеи Пояса и Пути, а не деструктивных и агрессивных тенденций", - отметил президент "Российской Газеты" Павел Негоица.
11.09.2025, 14:49
Токаев: Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с участниками международного форума конституционного правосудия "Мир и будущее через право" прокомментировал предложенную им реформу парламентаризма, сообщает Акорда.
Я буду предельно откровенен: суть реформы состоит в дальнейшем укреплении институциональной базы нашей политической системы. Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит. Наша определяющая модель "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" по-прежнему сохраняется. Предложение провести национальный референдум вновь демонстрирует постоянство этого принципа. Мы должны принимать только консолидированные решения в вопросах, касающихся будущего страны. Поэтому я всегда предварительно анонсирую предстоящие политические планы. Это касалось и реформ предыдущих лет, и референдума по вопросу строительства АЭС", - подчеркнул президент.
Касым-Жомарт Токаев проинформировал участников и о других масштабных политических, экономических и конституционных реформах в Казахстане. Как подчеркнул президент, поправки в Основной закон укрепили роль представительной ветви власти и правозащитных институтов, одновременно повысив подотчетность исполнительной власти. Воссозданный Конституционный суд значительно расширил доступ к правосудию.
Президент венецианской комиссии Клэр Бази Малори отметила, что Казахстан в качестве важного партнера Совета Европы принимает активное участие в различных конвенциях и проводит эффективные институциональные реформы по усилению верховенства закона.
Председатель федерального высшего суда ОАЭ Мохаммед Хамад Мохаммед аль Бади аль Захри дал высокую оценку стратегическому сотрудничеству между Казахстаном и Эмиратами.
Председатель конференции органов конституционной юрисдикции Африки Люк Малаба подчеркнул, что с интересом наблюдает общественно-политические преобразования в Казахстане.
Председатель Конституционного суда Монголии Байасгалан Гунгаа сообщил, что прошлогодний визит Касым-Жомарта Токаева в Монголию придал существенный импульс всестороннему взаимодействию двух стран.
В завершение глава государства отметил, что Казахстан рассчитывает на продолжение сотрудничества между органами конституционного надзора, и пожелал успехов предстоящему форуму.
Напомним, в ходе обращения с посланием народу Казахстана Токаев предложил создать однопалатный парламент, депутатов в который будут избирать только по партийным спискам.
10.09.2025, 13:35
Президенты Казахстана и Конго обсудили развитие двусторонней торговли и сотрудничество в горнодобывающей и аграрной отраслях
При поддержке руководства ДРК казахстанская компания ERG успешно работает в этой стране
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди обсудили развитие двусторонней торговли, взаимодействие в транспортно-логистической, горнодобывающей и аграрной отраслях, а также в IT-сфере и цифровизации, сообщает Акорда.
В ходе встречи Токаев отметил, что достигнутые договоренности и подписанные документы придадут новый импульс взаимовыгодным связям, и призвал к налаживанию регулярных консультаций и рабочих контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран для поддержания устойчивой динамики партнерства.
Он также высоко оценил потенциал Конго в сфере критических сырьевых материалов, отметив, что уникальные природные ресурсы этой страны играют важную роль в глобальных цепочках поставок. На долю ДРК приходится около 76% мировой добычи кобальта, 14% меди, 8,3% олова, 42% тантала, 40% колтана, также имеются залежи других стратегически важных минералов, необходимых для высокотехнологичных отраслей.
Президент сообщил, что при поддержке руководства ДРК казахстанская компания ERG успешно работает в этой стране.
Феликс Чисекеди в свою очередь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил готовность своей страны к углублению сотрудничества
Наши народы, несмотря на географическую удаленность, разделяют общие фундаментальные ценности: уважение к суверенитету и территориальной целостности, стремление к миру через диалог. Демократическая Республика Конго никогда не забудет поддержку международного сообщества, в том числе Казахстана, в самые трудные моменты. Именно благодаря своей активной позиции в рамках ООН Казахстан был рядом с народом Конго. Поэтому позвольте выразить вам нашу искреннюю признательность", - сказал президент ДРК.
По словам Феликса Чисекеди, Казахстан, отказавшись от ядерного оружия и последовательно продвигая диалог ради сохранения мира, является источником вдохновения, поскольку наглядно демонстрирует важность безопасности и развития.
По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление. Кроме того, были подписаны межведомственные документы по дипломатическим консультациям, а также сотрудничеству в области горного дела и геологии.
