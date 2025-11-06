Астана и Минск подписали ряд документов о сотрудничестве
Фото: https://primeminister.kz/
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, находящийся с официальным визитом в РК, обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.
Стороны рассмотрели планы по увеличению двустороннего товарооборота, углублению сотрудничества в области инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, цифровой индустрии и ИИ, а также в сферах транспорта и логистики, здравоохранения, туризма и т.д., сообщает primeminister.kz.
Отношения между нашими странами поступательно развиваются и носят стратегический характер с доверительным диалогом на всех уровнях. Правительство Казахстана готово приложить все усилия для того, чтобы наши торгово-экономические и другие отношения развивались интенсивно, на взаимовыгодной основе", - отметил Олжас Бектенов.
В свою очередь Турчин отметил, что для Беларуси Республика Казахстан является приоритетным партнером в торгово-экономических отношениях.
Поэтому мы настроены всячески развивать эти связи. Уверен, что наша сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс процессу укрепления и расширения диалога Беларуси и Казахстана, наполнит его новым содержанием", - сказал премьер-министр Беларуси.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития промышленной кооперации и реализации совместных проектов. В цифровой сфере перспективным является обмен опытом по внедрению элементов ИИ. В сельском хозяйстве внимание акцентировано на проектах переработки и производстве продукции АПК. Упор сделан на сотрудничестве в агронауке для повышения эффективности отрасли. Казахстанские аграрии в текущем году собрали высокий урожай сельхозкультур, в том числе в результате применения агротехнологий.
Участники встречи также отметили важность взаимодействия в сфере транспорта и логистики. Слаженные действия профильных ведомств обеспечивают бесперебойные железнодорожные и автомобильные перевозки между двумя государствами. Вместе с тем имеется потенциал в развитии транспортных коридоров для выхода на новые экспортные рынки. Кроме того, обсуждены вопросы межрегионального сотрудничества и взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.
По итогам встречи в присутствии премьер-министров Казахстана и Беларуси подписан ряд двусторонних документов. В их числе:
- Дорожная карта между Министерством промышленности и строительства РК и Министерством промышленности Республики Беларусь по развитию сотрудничества в области промышленной кооперации на 2026-2028 годы;
- Дорожная карта между акиматом города Астаны и Минским городским исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2026-2028 годы;
- Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах между акиматом Алматинской области и Витебским областным исполнительным комитетом.