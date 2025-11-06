05.11.2025, 12:49 21271

Астана и Минск подписали ряд документов о сотрудничестве

В частности, подписана дорожная карта по развитию сотрудничества в области промышленной кооперации на 2026-2028 годы
Астана и Минск подписали ряд документов о сотрудничестве
Фото: https://primeminister.kz/
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, находящийся с официальным визитом в РК, обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

Стороны рассмотрели планы по увеличению двустороннего товарооборота, углублению сотрудничества в области инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, цифровой индустрии и ИИ, а также в сферах транспорта и логистики, здравоохранения, туризма и т.д., сообщает primeminister.kz.

Отношения между нашими странами поступательно развиваются и носят стратегический характер с доверительным диалогом на всех уровнях. Правительство Казахстана готово приложить все усилия для того, чтобы наши торгово-экономические и другие отношения развивались интенсивно, на взаимовыгодной основе", - отметил Олжас Бектенов.


В свою очередь Турчин отметил, что для Беларуси Республика Казахстан является приоритетным партнером в торгово-экономических отношениях.

Поэтому мы настроены всячески развивать эти связи. Уверен, что наша сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс процессу укрепления и расширения диалога Беларуси и Казахстана, наполнит его новым содержанием", - сказал премьер-министр Беларуси.


Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития промышленной кооперации и реализации совместных проектов. В цифровой сфере перспективным является обмен опытом по внедрению элементов ИИ. В сельском хозяйстве внимание акцентировано на проектах переработки и производстве продукции АПК. Упор сделан на сотрудничестве в агронауке для повышения эффективности отрасли. Казахстанские аграрии в текущем году собрали высокий урожай сельхозкультур, в том числе в результате применения агротехнологий.

Участники встречи также отметили важность взаимодействия в сфере транспорта и логистики. Слаженные действия профильных ведомств обеспечивают бесперебойные железнодорожные и автомобильные перевозки между двумя государствами. Вместе с тем имеется потенциал в развитии транспортных коридоров для выхода на новые экспортные рынки. Кроме того, обсуждены вопросы межрегионального сотрудничества и взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.


По итогам встречи в присутствии премьер-министров Казахстана и Беларуси подписан ряд двусторонних документов. В их числе:

  • Дорожная карта между Министерством промышленности и строительства РК и Министерством промышленности Республики Беларусь по развитию сотрудничества в области промышленной кооперации на 2026-2028 годы;
  • Дорожная карта между акиматом города Астаны и Минским городским исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2026-2028 годы;
  • Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах между акиматом Алматинской области и Витебским областным исполнительным комитетом.
 

новости по теме

06.11.2025, 08:52

Токаев проведет переговоры с Трампом

Токаев прибыл с визитом в США
Токаев проведет переговоры с Трампом
Фото: Акорда
Вашингтон. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана прибыл с визитом в Вашингтон, сообщила пресс-служба Акорды.

Президента РК встретил первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

Акорда

Завтра Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите "Центральная Азия - США".

Как сообщалось ранее, Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США.
 
Теги:ТрампТокаевПереговоры
31.10.2025, 17:48

Токаеву доложили о подготовке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Токаеву доложили о подготовке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Фото: Акорда
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности, которая состоится в конце ноября в Кыргызстане, сообщает Акорда.

Также был рассмотрен ряд вопросов по ключевым направлениям деятельности организации.

Ранее министры обороны стран ОДКБ обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации, ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ, а также рассмотрели документы, направленные на совершенствование организации управления коллективными силами ОДКБ.
 
Теги:ТокаеввстречаТасмагамбетов
29.10.2025, 17:21

АПК, ИИ и цифровая индустрия: о чем говорили спецпредставитель Трампа и замгоссекретаря США с Бектеновым

Участники подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества по всем перспективным направлениям
АПК, ИИ и цифровая индустрия: о чем говорили спецпредставитель Трампа и замгоссекретаря США с Бектеновым
Фото: primeminister.kz
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи участники обсудили вопросы расширения торговых связей и инвестиционного сотрудничества. Рассмотрены меры по углублению взаимодействия в промышленности, цифровой, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической, водной отраслях", - говорится в сообщении.


Также были отмечены новые точки соприкосновения в транзитно-транспортной сфере. В частности, в энергетическом секторе подчеркнута важность модернизации и внедрения передовых технологий в рамках совместных проектов. Актуальным направлением является партнерство в сфере АПК.

Казахстан входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна и муки. Обсуждены совместные проекты по глубокой переработке зерна с последующим экспортом на рынки США, ЕС, Китая и Индии", - заявили в правительстве.


Кроме того, обозначена приоритетность углубления взаимодействия в области цифровой индустрии и технологий ИИ.

Ключевой площадкой в регионе становится Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, объединяющий ведущие мировые технологические компании, включая Apple, Google и др. Важным элементом цифровой экосистемы РК также является Astana Hub, где на сегодня работают более 1700 компаний. В штате Калифорния Казахстаном открыт инновационный центр Silk Road. В партнерстве с ведущими американскими компаниями и вузами реализуются программы акселерации, укрепляющие технологическое партнерство между РК и США", - добавили в пресс-службе.


По итогам встречи участники подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества по всем перспективным направлениям.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.
 
Теги:СШАвстречаБектенов
29.10.2025, 13:48

Токаев и Лукашенко обсудили перспективы развития казахско-белорусских отношений

Президент Казахстана отметил значимость проходящей в Минске конференции по евразийской безопасности  
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, проинформировали в Акорде.
 
Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-белорусских отношений, отметив высокий уровень политического диалога и поступательный характер сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
 
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Президент Казахстана отметил значимость проходящей в Минске конференции по евразийской безопасности.
 
Главы государств договорились продолжить тесное взаимодействие в рамках предстоящих совместных мероприятий.

Напомним, в ноябре Токаев посетит с госвизитом Москву. Президенты России и Казахстана подчеркнули особое значение предстоящих переговоров.
 
29.10.2025, 13:19

Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс партнерству с США - Токаев

Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс партнерству с США - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте предстоящего саммита в формате C5+1 в Вашингтоне.

Касым-Жомарт Токаев передал благодарность президенту США Дональду Трампу за приглашение принять участие в саммите C5+1 в Вашингтоне. Глава нашего государства выразил уверенность в том, что предстоящая встреча на высшем уровне будет продуктивной с точки зрения определения ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества", - сообщает Акорда.


По словам президента, Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает внешнюю и внутреннюю политику, проводимую президентом США. В данном контексте глава государства высоко оценил его вклад в дело укрепления мира и обеспечение международной безопасности.

Он также подчеркнул возрастающую роль Центральной Азии в глобальных процессах. По его словам, страны региона демонстрируют беспрецедентное единство и приверженность добрососедским отношениям и общему прогрессу.

Серджио Гор передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия американского лидера.

Он подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, предстоящая встреча в Вашингтоне позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.

Собеседники рассмотрели потенциал взаимовыгодного партнерства в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Напомним, вчера Серджио Гор и Кристофер Ландау прибыли в Алматы, где встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане. Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу". Сегодня представители США прибыли в Акорду на встречу с Токаевым.
 
Теги:СШАТокаевПрезидентвстречаТрамп
29.10.2025, 11:56

В Акорду прибыли спецпредставитель Трампа и первый заместитель госсекретаря США

Здесь они проведут встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прибыли в Акорду.

Здесь они проведут встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Напомним, вчера Серджио Гор и Кристофер Ландау прибыли в Алматы, где встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане. Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу".
 
Теги:АкордаСШАВизит
29.10.2025, 10:59

Министры иностранных дел Казахстана и Китая провели переговоры

Министры иностранных дел Казахстана и Китая провели переговоры
Фото: МИД РК
Пекин. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению китайской стороны министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев совершил официальный визит в Китай. В ходе визита состоялись конструктивные переговоры с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии, министром иностранных дел Китая Ван И, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Кошербаев поздравил китайскую сторону с 76-й годовщиной образования КНР и успешным проведением IV пленума ЦК КПК 20-го созыва.

Собеседники подробно обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, а также ход выполнения договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях. Особое внимание было уделено практической реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули поступательное развитие отношений между Казахстаном и Китаем, основанных на принципах добрососедства, взаимного доверия и выгоды, и подтвердили готовность к дальнейшему углублению стратегического партнерства.

Личные дружественные контакты глав Казахстана и Китая служат прочной основой непрерывного развития межгосударственных отношений. Два знаковых взаимных визита наших лидеров в текущем году и проведенные в их рамках переговоры, несомненно, подняли казахско-китайское сотрудничество на беспрецедентно высокий уровень", - подчеркнул Кошербаев.


Ван И отметил, что Казахстан является авторитетным стратегическим партнером в регионе, с которым Китай готов всесторонне укреплять и развивать взаимовыгодное сотрудничество во благо народов двух стран.

Стороны наметили дальнейшие шаги по активизации межведомственного и межрегионального сотрудничества в соответствии с графиком предстоящих визитов и мероприятий.

По завершении встречи участники подтвердили готовность продолжать координацию действий внешнеполитических ведомств и усилить сотрудничество в рамках многосторонних платформ, таких как ООН, ШОС, СВМДА, формат "Центральная Азия - Китай" и других.


 
28.10.2025, 19:22

В Алматы прибыли спецпредставитель Трампа и заместитель госсекретаря США

Программа визита предусматривает ряд встреч
В Алматы прибыли спецпредставитель Трампа и заместитель госсекретаря США
Фото: Акорда
Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прибыли специальный представитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау, сообщает пресс-служба Акорды.

Программа визита предусматривает ряд встреч, на которых будут обсуждены перспективы казахско-американских отношений, а также вопросы международной и региональной повестки.

28 октября в Алматы Серджио Гор и Кристофер Ландау встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане.

Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу".

Высоких гостей сопровождал руководитель администрации президента Айбек Дадебай.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением искренней признательности за приглашение принять участие в саммите в формате Центральная Азия - США в Вашингтоне 6 ноября.
 
Теги:СШАВизитЧиновникиКазахстан

