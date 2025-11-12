11.11.2025, 16:10 29856
Сквер казахстанско-российской дружбы открыли в Москве
Фото: Кадр из видео
Москва. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась торжественная церемония открытия сквера казахстанско-российской дружбы, сообщает ТАСС.
На открытии присутствовали министр культуры и информации Аида Балаева, посол Казахстана в РФ Даурен Абаев и заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.
Открытие является наглядным продолжением наших искренних намерений, начатых открытием Аллеи вечной дружбы Казахстана и России в Астане. Хочу выразить глубокую привязанность нашим коллегам из России за трепетное отношение к нашей истории. Уверена, что этот сквер станет важной площадкой для многочисленных культурных мероприятий", - заявила Балаева.
Она отметила значимость прошедших в октябре дней Казахстана в России. В Новой Третьяковской галерее была представлена выставка "Шедевры искусства Казахстана", прошли дни казахского кино, также на сцене Малого театра был поставлен спектакль "Парасат Майданы". А 12 ноября уже в стенах легендарного Большого театра пройдет гала-концерт мастеров искусств Казахстана.
Балаева и Яцкин открыли сквер, перерезав красную ленточку.
Сквер расположен на юго-востоке Москвы в районе Братеево рядом со станцией метро "Алма-Атинская", открытой в 2012 году в связи с заслугами Панфиловской дивизии, которая была сформирована в 1941 году в Алма-Ате и проявила героизм в битве под Москвой", - пишет сайт.
Сквер был открыт в рамках государственного визита в РФ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который состоится 11-12 ноября. Улицы Москвы сейчас украшены флагами Казахстана.
Ранее, 28 мая, по инициативе Токаева и президента Российской Федерации Владимира Путина в центре Астаны была открыта Аллея вечной дружбы Казахстана и России.
Токаев назвал открытие аллеи символом прочных и дружественных связей между двумя странами. Аллея расположена в самом центре казахстанской столицы, возле Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" - крупнейшего в Центральной Азии, а также других знаковых зданий. Аллею составляют более 200 30-летних дубов и множество декоративных кустарников", - сообщает источник.
12.11.2025, 14:47 2566
Токаев назвал визит в Россию рубежным событием в истории двусторонних отношений
Фото: Акорда
Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета Федерации России Валентиной Матвиенко, в ходе которой подчеркнул, что рассматривает свой визит как рубежное событие, сообщает Акорда.
Нынешний визит имеет особое значение в истории наших взаимоотношений, поскольку выводит стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами на новый уровень", - сказал Токаев.
Президент поделился впечатлениями о состоявшейся накануне беседе с президентом России Владимиром Путиным и рассказал о повестке предстоящих переговоров официальных делегаций двух стран.
Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы двустороннего сотрудничества и международной ситуации", - добавил глава государства.
Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что в России придают очень большое значение его государственному визиту.
Я знаю, что шла очень большая, основательная подготовка вашего визита. Подготовлены очень серьезная программа и пакет межгосударственных документов, которые будут подписываться лидерами наших государств. Я внимательно прочла вашу авторскую статью, глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, в "Российской газете". Вы знаете, ни добавить, ни убавить, что касается российско-казахстанских отношений. Настолько глубоко, настолько содержательно, настолько душевно изложены их история, настоящее и будущее", - отметила председатель совета Федерации.
Собеседники также обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия законодательных органов.
Подчеркнута важность качественного законодательного сопровождения всех достигнутых на высшем уровне договоренностей и тесной координации усилий парламентов Казахстана и России.
12.11.2025, 08:53 10911
Неформальная беседа Токаева и Путина продолжалась более двух с половиной часов
Фото: Акорда
Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин вчера вечером провели неформальную встречу. Беседа президентов в Кремле продолжалась более двух с половиной часов, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана выразил благодарность за теплый прием.
Только что было сказано о протокольных аспектах. Действительно, с этой точки зрения то, что я увидел, что ощутил, сильно поразило, обрадовало. Я почувствовал всю теплоту приема здесь, в российской столице. Что касается двустороннего сотрудничества, то оно носит характер стратегического партнерства, союзнических отношений. Нет ни одной сферы, где бы мы ни соприкасались, ни работали вместе. Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует. Если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями, прежде всего, глав государств, и конечно же, правительств. Я с большим удовольствием принял Ваше приглашение. Действительно, сегодня в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с Вами", - сказал Токаев.
Владимир Путин поблагодарил президента РК за визит в Москву.
Я искренне рад этому. Конечно, мы с Вами находимся в постоянном контакте, но такие протокольные вещи тоже имеют значение в межгосударственных отношениях. Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес, а завтра - вместе с коллегами уже пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу. Хотя в целом, думаю, мы очень хорошо закончим текущий год и сверстаем планы на ближайшее будущее и на более отдаленную среднесрочную перспективу", - отметил президент РФ.
Напомним, вчера президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Россию. С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождали истребители Су-35 Министерства обороны РФ.
В рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов. Сегодня глава государства проведет переговоры с Владимиром Путиным, а также в формате видео-конференц-связи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
12.11.2025, 08:45 11801
Крушение военного самолета Турции: лайнер мог рухнуть из-за внешнего вмешательства Дополнено
Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военных
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Минобороны Турции сообщило во вторник о крушении военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в Грузии, передает корреспондент агентства.
По данным РИА Новости, на борту разбившегося самолета было не менее 20 человек.
РБК со ссылкой на Türkiye сообщает, что военный самолет мог рухнуть из-за внешнего вмешательства. О каком именно вмешательство может идти речь, в материале не уточняется. По версии издания, лайнер развалился в воздухе.
Это указывает на возможность внешнего вмешательства и взрыва боеприпасов внутри. Технические группы начали расследование места крушения", - говорится в статье.
Также записи радаров показали, что в то же время к месту крушения летел вертолет H125.
В связи с авиакатастрофой президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета вооруженных сил Турции. Глава государства выразил искренние соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу", - говорится в сообщении.
Дополнено 12.11.2025, 14.00
Позже Минобороны Турции официально сообщило о 20 погибших в результате крушения самолета в Грузии, сообщает РИА Новости.
Наши доблестные воины погибли в результате крушения военного самолета С-130 на грузино-азербайджанской границе. От своего имени и имени Министерства обороны выражаю соболезнования близким погибших", - говорится в заявлении министра национальной обороны Турции Яшара.
11.11.2025, 16:54 28556
Токаев летит в Москву: самолет казахстанского президента сопровождают российские истребители
Фото: Акорда
Москва. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ, сообщает Акорда.
Напомним, сегодня глава Казахстана прибывает с государственным визитом в Российскую Федерацию.
Он проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, а также в формате видео-конференц-связи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
В рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов. В частности, страны подпишут Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве.
Ранее Токаев и зампред правительства РФ Денис Мантуров обсудили ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества перед предстоящим госвизитом президента Казахстана в Москву.
11.11.2025, 10:17 35776
Казахстан и Россия подпишут Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве
Фото: Акорда
Москва. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Отношения Казахстана и России переходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье для "Российской газеты" "Вечная дружба - путеводная звезда для наших народов".
В обширной повестке моего визита в Москву ключевым пунктом станет подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этот документ, безусловно, откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям", - заявил Токаев.
Он отметил, что народы Казахстана и России веками жили бок о бок, деля радости и испытания, вместе создавали единое культурное пространство Евразии.
Нас объединяет общее восприятие традиционных ценностей, схожие взгляды на актуальные вопросы современного бытия, совместная работа по обеспечению благополучия братских народов. На этой незыблемой основе мы уверенно идем вперед по пути многопланового сотрудничества, проявляя при этом взаимное уважение к истории, культуре, традициям наших народов. С момента обретения независимости Казахстан придавал особое значение развитию дружественных отношений с Россией. В первой концепции внешней политики страны, а затем в последующих подобных документах российское направление фиксировалось как неизменный приоритет", - сказал президент.
Он напомнил, что в 1992 году был подписан первый Договор о вечной дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который заложил прочный фундамент межгосударственных отношений и стал символом осознанного выбора наших народов.
Многое в мире и на постсоветском пространстве изменилось с тех пор, но ключевой тезис, сформулированный в тексте Договора, не потерял актуальности: вечная дружба - это не просто фигура речи, а точное отражение философского и политического восприятия нашими народами сложных, неоднозначных реалий современного и будущего времени. Казахстан и Россия сумели выстроить качественное и содержательное стратегическое партнерство и союзничество. В основе такого сотрудничества - осознанное стремление наших народов быть вместе в это турбулентное, непредсказуемое время. Другими словами, вечная дружба - это путеводная звезда для наших государств и народов", - подчеркнул Токаев.
Он отметил, что отношения двух стран отличаются зрелостью, устойчивостью, потому что выстроены на глубоком доверии, уважении и равноправии.
Взаимная ответственность за будущее наших народов позволяет находить решение всех вопросов, стоящих на повестке дня двустороннего сотрудничества. В моем понимании, стратегическое партнерство и союзничество Казахстана и России - это крайне важный фактор создания системы Евразийской безопасности", - заявил президент.
Глава государства напомнил, что в ноябре прошлого года в Астане был подписан солидный пакет документов, открывающих новые горизонты партнерства.
В канун своего государственного визита в Москву хотел бы отметить исключительное значение предстоящих переговоров с Владимиром Путиным. В последние несколько месяцев мне довелось провести весьма содержательные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, руководителями ряда стран Европы, Азии и Африки. Несмотря на то что многие из них находятся на противоположных полюсах геополитического спектра, все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении узловых проблем международных отношений. Другими словами, преодолеть противоречия современного мира без участия Москвы невозможно", - отметил Токаев.
Президент РК сообщил, что Россия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Казахстана.
В свою очередь Казахстан - в пятерке основных торговых партнеров России. Наш товарооборот уверенно растет и приближается к отметке в 30 млрд долларов. Активно развивается инвестиционное сотрудничество. Российские инвесторы - в числе лидеров по вложениям в экономику нашей страны, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности Казахстана, прочных деловых связях и доверии между двумя государствами", - проинформировал он.
Глава государства отметил, что фундаментом промышленной кооперации Казахстана и России выступают более 170 совместных проектов с общим объемом инвестиций свыше 50 млрд долларов. При участии ряда крупных российских компаний, таких как "Сибур", "Газпром", "Лукойл", "ЕвроХим", в РК строятся высокотехнологичные заводы по производству полиэтилена, бутадиена, минеральных удобрений и другой востребованной высокотехнологичной продукции. С "Татнефтью" налажен выпуск автошин, а с "КамАЗом" - комплектующих для грузовиков.
В целом в Казахстане успешно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом.
Особое место в нашем сотрудничестве занимает сфера энергетики. Совместными усилиями мы обеспечиваем бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Китай и страны Центральной Азии. Ведем строительство и модернизацию крупных энергетических объектов. Здесь, безусловно, якорным проектом станет возведение первой в Казахстане атомной электростанции при участии международного консорциума во главе с "Росатомом". Строительство АЭС позволит нашей стране замкнуть полный ядерный топливный цикл от добычи урана до производства электроэнергии. Кроме того, проект открывает новые перспективы для трансфера технологий, обучения специалистов, создания новых рабочих мест, развития смежных отраслей, в том числе таких как машино- и приборостроение", - сообщил Токаев.
Он отметил необходимость углубления взаимодействия в транспортно-логистической отрасли. По территории Казахстана проходит 13 международных транспортных коридоров - пять железнодорожных и восемь автомобильных, обеспечивающих около 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой.
Учитывая размеры и географическое положение Казахстана и России, дальнейшее развитие транзитных маршрутов и соответствующей инфраструктуры имеет огромное значение для обеспечения устойчивой транспортной связанности всей Евразии. Для достижения этой цели наши страны работают над повышением пропускной способности автомобильного коридора Западная Европа - Западный Китай, осуществляют модернизацию 30 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе", - сказал Токаев.
Президент РК сообщил, что предпринимаются усилия для расширения возможностей восточной ветки транспортного коридора Север - Юг, где уже сегодня отмечается значительный рост объема грузоперевозок. Особую роль в этом процессе играет железная дорога Россия - Казахстан - Туркменистан - Иран. Подписана дорожная карта, реализация которой увеличит пропускную способность этой стратегической артерии до 20 млн тонн в год в ближайшие пять лет.
Глава государства также отметил, что в Казахстане и России текущий год ознаменовался знаковыми юбилейными мероприятиями.
Важнейшее из них - 80-летие Великой Победы. Это одно из самых значимых исторических событий для наших народов. Как известно, каждый пятый казахстанец ушел на фронт, около половины из них погибли на полях сражений. Миллионы наших граждан - и стар, и млад - трудились в тылу. В ознаменование юбилея Победы в Астане состоялся беспрецедентный по своим масштабам военный парад, а по всему Казахстану прошли сотни памятных мероприятий, посвященных подвигам наших отцов и дедов. Отдельно хочу выразить искреннюю благодарность волонтерам-поисковикам из Казахстана, России и других стран, которые ведут кропотливую работу по увековечению памяти погибших воинов", - сказал Токаев.
Еще одной важной вехой, объединяющей страны, по словам президента РК, стал 70-летний юбилей легендарного космодрома Байконур. На протяжении десятилетий Байконур служит прочным звеном стратегического партнерства двух государств, олицетворяя научно-технический прогресс и устремленность в будущее.
Большое значение мы придаем 20-летию Договора о казахстанско-российской государственной границе от 18 января 2005 года. Документ выступает незыблемой правовой основой взаимного признания суверенитета и территориальной целостности двух стран. Самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире с полным правом можно назвать поясом дружбы", - сообщил Токаев.
Напомним, 11-12 ноября состоится государственный визит президента Казахстана в Россию. Глава государства проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также в формате видео-конференц-связи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
В рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов.
10.11.2025, 14:27 54331
Токаев посетит Россию 11-12 ноября
Фото: Акорда
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 11-12 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Российскую Федерацию, сообщили в пресс-службе главы государства.
Глава государства проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, а также в формате видео-конференц-связи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
В рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов.
Напомним, главы двух государств придают особое значение предстоящей встрече.
10.11.2025, 12:55 56651
Казахстан и Россия намерены довести объем товарооборота до 30 млрд долларов
Фото: Акорда
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова.
В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества в контексте повестки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Москву", - сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность предстоящего визита и выразил уверенность в том, что переговоры будут успешными.
Он обратил внимание на активную и скоординированную работу правительств двух стран, благодаря которой Россия неизменно остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана.
Токаев напомнил о достигнутой с президентом Владимиром Путиным договоренности довести в ближайшей перспективе объем товарооборота до 30 млрд долларов. По словам главы государства, Российская Федерация является одним из лидеров по темпам и объемам инвестиций в экономику Казахстана. В 2024 году их общий объем достиг 4 млрд долларов", - пишет источник.
Президент отметил продуктивную деятельность крупных российских компаний в Казахстане, что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия.
В свою очередь Денис Мантуров выразил признательность за теплый прием и подтвердил готовность российской стороны к дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия. Он отметил, что между странами уже создана прочная основа для развития совместных проектов, выразив уверенность в их успешной реализации.
В завершение встречи президент наградил Дениса Мантурова орденом "Достық" I степени за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран
Напомним, вчера на заседании межправкомиссии Казахстан и Россия договорились расширить объемы взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием. Стороны также намерены вернуть прежний 180-дневный срок пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки. Также в Астане была открыта штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации и развития.
08.11.2025, 10:35 96566
Астана готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность республики стать площадкой для российско-украинских переговоров для прекращения конфликта, сообщает газета New York Times.
Как информирует газета, президент Казахстана считает возможным установление перемирия и подтвердил, что Казахстан готов принять у себя переговоры между Украиной и Россией.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Вашингтоне. Вчера он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и сообщил о намерении присоединения Казахстана к Соглашениям Авраама.
