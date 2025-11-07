06.11.2025, 08:52 18881
Токаев проведет переговоры с Трампом
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Вашингтон. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана прибыл с визитом в Вашингтон, сообщила пресс-служба Акорды.
Президента РК встретил первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.
Завтра Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите "Центральная Азия - США".
Как сообщалось ранее, Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США.
новости по теме
06.11.2025, 20:00 6216
Между Казахстаном и США подписан меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Вашингтон. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Программа визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором, сообщает Акорда.
Участники встречи обменялись мнениями о ключевых аспектах двусторонней и региональной повестки.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что перед Казахстаном и США открываются прекрасные возможности для дальнейшего укрепления стратегического партнерства через экономическое взаимодействие, которое обеспечит создание новых рабочих мест, поддержку промышленности и бизнеса.
По словам президента, наша страна поддерживает активные политические связи с США на различных уровнях и готова вести конструктивный диалог по углублению многопланового сотрудничества.
В присутствии Касым-Жомарта Токаева был подписан меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.
Документ подписали министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев и министр торговли США Говард Латник.
06.11.2025, 13:34 13011
Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить Казахстан
Об этом он рассказал на встрече с главами МИД стран Центральной Азии
Рассказать друзьям
Вашингтон. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с министрами иностранных дел Центральной Азии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планирует посетить страны региона в 2026 году.
Марко Рубио напомнил о недавней поездке спецпосланника Дональда Трампа по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора и заместителя госсекретаря Кристофера Ландау в Казахстан, назвав визит "важной миссией".
Они провели там значительное время, и я знаю, что они с нетерпением ждут возможности вернуться и посетить другие страны, куда не смогли поехать в этот раз. Лично я также намерен посетить регион в следующем году - все пять стран. Понимаю, что это, вероятно, будет поездка на неделю или даже дольше, поэтому нам нужно все хорошо спланировать и вместе это осуществить", - сказал госсекретарь США.
Он отметил, что США ищут возможности выхода американских инноваций, бизнеса и продукции на новые рынки и в новые регионы.
Это создает более прочные связи между странами (...) Наши национальные интересы совпадают, и я думаю, что сегодняшнее мероприятие, завтрашняя встреча и то, что мы будем делать вместе в ближайшие месяцы и недели, еще больше укрепят это сотрудничество", - добавил Рубио.
Напомним, президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите "Центральная Азия - США".
05.11.2025, 12:49 37301
Астана и Минск подписали ряд документов о сотрудничестве
Фото: https://primeminister.kz/
Рассказать друзьям
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, находящийся с официальным визитом в РК, обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.
Стороны рассмотрели планы по увеличению двустороннего товарооборота, углублению сотрудничества в области инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, цифровой индустрии и ИИ, а также в сферах транспорта и логистики, здравоохранения, туризма и т.д., сообщает primeminister.kz.
Отношения между нашими странами поступательно развиваются и носят стратегический характер с доверительным диалогом на всех уровнях. Правительство Казахстана готово приложить все усилия для того, чтобы наши торгово-экономические и другие отношения развивались интенсивно, на взаимовыгодной основе", - отметил Олжас Бектенов.
В свою очередь Турчин отметил, что для Беларуси Республика Казахстан является приоритетным партнером в торгово-экономических отношениях.
Поэтому мы настроены всячески развивать эти связи. Уверен, что наша сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс процессу укрепления и расширения диалога Беларуси и Казахстана, наполнит его новым содержанием", - сказал премьер-министр Беларуси.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития промышленной кооперации и реализации совместных проектов. В цифровой сфере перспективным является обмен опытом по внедрению элементов ИИ. В сельском хозяйстве внимание акцентировано на проектах переработки и производстве продукции АПК. Упор сделан на сотрудничестве в агронауке для повышения эффективности отрасли. Казахстанские аграрии в текущем году собрали высокий урожай сельхозкультур, в том числе в результате применения агротехнологий.
Участники встречи также отметили важность взаимодействия в сфере транспорта и логистики. Слаженные действия профильных ведомств обеспечивают бесперебойные железнодорожные и автомобильные перевозки между двумя государствами. Вместе с тем имеется потенциал в развитии транспортных коридоров для выхода на новые экспортные рынки. Кроме того, обсуждены вопросы межрегионального сотрудничества и взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.
По итогам встречи в присутствии премьер-министров Казахстана и Беларуси подписан ряд двусторонних документов. В их числе:
- Дорожная карта между Министерством промышленности и строительства РК и Министерством промышленности Республики Беларусь по развитию сотрудничества в области промышленной кооперации на 2026-2028 годы;
- Дорожная карта между акиматом города Астаны и Минским городским исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2026-2028 годы;
- Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах между акиматом Алматинской области и Витебским областным исполнительным комитетом.
31.10.2025, 17:48 130646
Токаеву доложили о подготовке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности, которая состоится в конце ноября в Кыргызстане, сообщает Акорда.
Также был рассмотрен ряд вопросов по ключевым направлениям деятельности организации.
Ранее министры обороны стран ОДКБ обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации, ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ, а также рассмотрели документы, направленные на совершенствование организации управления коллективными силами ОДКБ.
29.10.2025, 17:21 179751
АПК, ИИ и цифровая индустрия: о чем говорили спецпредставитель Трампа и замгоссекретаря США с Бектеновым
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау, сообщает пресс-служба правительства.
В ходе встречи участники обсудили вопросы расширения торговых связей и инвестиционного сотрудничества. Рассмотрены меры по углублению взаимодействия в промышленности, цифровой, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической, водной отраслях", - говорится в сообщении.
Также были отмечены новые точки соприкосновения в транзитно-транспортной сфере. В частности, в энергетическом секторе подчеркнута важность модернизации и внедрения передовых технологий в рамках совместных проектов. Актуальным направлением является партнерство в сфере АПК.
Казахстан входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна и муки. Обсуждены совместные проекты по глубокой переработке зерна с последующим экспортом на рынки США, ЕС, Китая и Индии", - заявили в правительстве.
Кроме того, обозначена приоритетность углубления взаимодействия в области цифровой индустрии и технологий ИИ.
Ключевой площадкой в регионе становится Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, объединяющий ведущие мировые технологические компании, включая Apple, Google и др. Важным элементом цифровой экосистемы РК также является Astana Hub, где на сегодня работают более 1700 компаний. В штате Калифорния Казахстаном открыт инновационный центр Silk Road. В партнерстве с ведущими американскими компаниями и вузами реализуются программы акселерации, укрепляющие технологическое партнерство между РК и США", - добавили в пресс-службе.
По итогам встречи участники подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества по всем перспективным направлениям.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.
29.10.2025, 13:48 186376
Токаев и Лукашенко обсудили перспективы развития казахско-белорусских отношений
Президент Казахстана отметил значимость проходящей в Минске конференции по евразийской безопасности
Рассказать друзьям
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, проинформировали в Акорде.
Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-белорусских отношений, отметив высокий уровень политического диалога и поступательный характер сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Президент Казахстана отметил значимость проходящей в Минске конференции по евразийской безопасности.
Главы государств договорились продолжить тесное взаимодействие в рамках предстоящих совместных мероприятий.
Напомним, в ноябре Токаев посетит с госвизитом Москву. Президенты России и Казахстана подчеркнули особое значение предстоящих переговоров.
29.10.2025, 13:19 187361
Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс партнерству с США - Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте предстоящего саммита в формате C5+1 в Вашингтоне.
Касым-Жомарт Токаев передал благодарность президенту США Дональду Трампу за приглашение принять участие в саммите C5+1 в Вашингтоне. Глава нашего государства выразил уверенность в том, что предстоящая встреча на высшем уровне будет продуктивной с точки зрения определения ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества", - сообщает Акорда.
По словам президента, Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает внешнюю и внутреннюю политику, проводимую президентом США. В данном контексте глава государства высоко оценил его вклад в дело укрепления мира и обеспечение международной безопасности.
Он также подчеркнул возрастающую роль Центральной Азии в глобальных процессах. По его словам, страны региона демонстрируют беспрецедентное единство и приверженность добрососедским отношениям и общему прогрессу.
Серджио Гор передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия американского лидера.
Он подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, предстоящая встреча в Вашингтоне позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.
Собеседники рассмотрели потенциал взаимовыгодного партнерства в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Напомним, вчера Серджио Гор и Кристофер Ландау прибыли в Алматы, где встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане. Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу". Сегодня представители США прибыли в Акорду на встречу с Токаевым.
29.10.2025, 11:56 187341
В Акорду прибыли спецпредставитель Трампа и первый заместитель госсекретаря США
Здесь они проведут встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
Рассказать друзьям
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прибыли в Акорду.
Здесь они проведут встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Напомним, вчера Серджио Гор и Кристофер Ландау прибыли в Алматы, где встретились с представителями деловых кругов и руководителями американских компаний, работающих в Казахстане. Они также посетили музей современного искусства, горнолыжный курорт "Шымбулак" и высокогорный каток "Медеу".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
06.11.2025, 10:41Где в Алматы запретили строить высотные дома 06.11.2025, 11:4451726Почему на пенсионные излишки больше нельзя лечить зубы, пояснили в Минздраве 06.11.2025, 11:2251526Казахстан ввел ограничения на экспорт скота 06.11.2025, 12:1348446"Хлам" на дорогах: половина мотоциклов и мопедов в Казахстане старше 20 лет 06.11.2025, 11:38Предназначенные для строительства детсадов земли запретят передавать в частную собственность в Казахстане41581Предназначенные для строительства детсадов земли запретят передавать в частную собственность в Казахстане 31.10.2025, 16:10348366Алматинцы написали заявление в полицию из-за вырубки здоровых деревьев в роще Баума 31.10.2025, 19:58344371В Актюбинской области дольщики потеряли 6,1 млрд тенге из-за недобросовестных застройщиков 31.10.2025, 19:40339661Общественники просят Токаева вмешаться в расследование гибели 12-летнего мальчика из Саймасая 31.10.2025, 15:38В Казахстане с начала года наложено 4,7 млрд тенге штрафов за нарушение миграционного законодательства314506В Казахстане с начала года наложено 4,7 млрд тенге штрафов за нарушение миграционного законодательства 31.10.2025, 09:50307561Малые НПЗ в Казахстане обяжут выпускать востребованные нефтепродукты 09.10.2025, 19:07527451Ланьчжоуская корпорация LS: история одного из крупнейших предприятий машиностроения в Китае 14.10.2025, 07:27427111В Пекине стартовал Международный фестиваль света в районе Чаоян 20.10.2025, 17:35418361Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени412431Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 20.10.2025, 16:50Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм382026Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?