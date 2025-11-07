Токаев проведет переговоры с Трампом

Фото: Акорда

Вашингтон. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Программа визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон началась со встречи с государственным секретарем Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором, сообщает Акорда.





Участники встречи обменялись мнениями о ключевых аспектах двусторонней и региональной повестки.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что перед Казахстаном и США открываются прекрасные возможности для дальнейшего укрепления стратегического партнерства через экономическое взаимодействие, которое обеспечит создание новых рабочих мест, поддержку промышленности и бизнеса.





По словам президента, наша страна поддерживает активные политические связи с США на различных уровнях и готова вести конструктивный диалог по углублению многопланового сотрудничества.





В присутствии Касым-Жомарта Токаева был подписан меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.





Документ подписали министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев и министр торговли США Говард Латник.