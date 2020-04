Глобальное соперничество на фоне пандемии COVID-19: США vs КНР, все как всегда

В то время как мир охвачен острой пандемией и нуждается в справедливой и уверенной координации усилий (так как угроза транснациональная и ни одна страна не способна выстоять в одиночку), американский истеблишмент обеспокоен не вопросами реальной гуманитарной помощи миру и решением кризиса COVID-19, а прежде всего своими позициями в глобальной геополитике.

Видимо, широкая программа международной помощи, организованная Китаем, на самом деле не дает покоя Соединенным Штатам.

Недавно авторитетный американский "мозговой центр" The Heritage Foundation, который очень тесно связан с нынешней администрацией Трампа, опубликовал эмоциональный пост о лидерстве США в мире и политических выгодах, к которым стремится КНР на фоне борьбы с COVID-19.

Короткая публикация под названием "Даже в условиях пандемии Америка остается мировым лидером" (Even in Pandemic, America Still the Global Leader) отражает взгляды и приоритеты команды Трампа, которая пустила кризис COVID-19 на самотек внутри своей страны (за что критикуется демократами) и обсуждает вопросы соперничества с КНР.

Традиционно в публикации коронавирус назван "китайским", а сам материал содержит прямую критику действий Пекина по оказанию гуманитарной помощи широкому кругу стран. Следует предположить, что если бы Китай справился с эпидемией, но затем не оказывал активную помощь миру, то в таком случае американцы, наверное, критиковали бы его за бездействие (!). Логика сильная.

Итак, автор публикации Хэлли Дейл делает акцент на выступлении Госсекретаря США Помпео, который стремится "исправить некорректные, в его понимании, представления об американском и китайском лидерстве в кризисе с коронавирусом".

По мнению США, сейчас Китай усилил глобальную пропагандистскую работу, стремясь выйти на лидирующие позиции. И, как считает команда Трампа, Китай не может претендовать на лидерство, "будучи страной, которая стала источником коронавируса, причиной глобального кризиса и обладателем репутации недобросовестного авторитарного руководства". Американцы мыслят всегда одинаково: начав с одного, возвращаются к вопросам демократии и недемократии.

Несмотря на явные провалы американского здравоохранения (чего стоит только динамика роста числа инфицированных или экстремальная ситуация в городе Нью-Йорке), Помпео почему-то полагает, что лидерство однозначно принадлежит Соединенным Штатам, даже когда они имеют дело с сильным кризисом здравоохранения.

Хэлли Дейл из The Heritage Foundation отмечает, что в недавнем интервью азиатским журналистам Помпео рассказал о неких кампаниях по дезинформации о происхождении коронавируса, инициированных Китаем, Россией и Ираном, и подчеркнул приверженность США своим партнерам и международному сообществу.

Как считает Помпео, "повествования разные, но каждый из них имеет один и тот же компонент, который заключается в том, чтобы избежать ответственности и попытаться создать путаницу в мире – путаницу в отношении того, где появился вирус, а также путаницу в отношении того, как страны реагируют на него и какие страны на самом деле оказывают помощь миру. И мы считаем важным, чтобы эти рассказы были исправлены".

Но почему, когда американская идеологическая машина через все возможные каналы коммуникаций широко рассказывает об оказанной Соединенными Штатами помощи другим странам – это нормально, а Китай и другие страны по аналогичным темам должны замалчивать? Если это есть некое право глобального лидера, то это очень спорное право.

При этом автор статьи не говорит о том, каким странам США сейчас оказывает гуманитарную помощь в условиях кризиса COVID-19 (по факту ведь ее очень мало), а пытается играть со сравнительной статистикой вложений США и КНР в разные международные организации. Непонятно, зачем Хэлли Дейл приводит эти сравнения, ведь речь идет не о вкладе в ООН, а о реальной помощи в конкретном случае с пандемией коронавируса.

Но, по версии The Heritage Foundation, Госдепартамент США недавно объявил о помощи в размере 274 млн долларов, которая будет предоставлена 64 приоритетным странам, включая Бангладеш, Бирму, Камбоджу, Индию и Казахстан. Не совсем ясно почему, но автор считает, что Соединенные Штаты являются крупнейшим партнером в оказании помощи этим странам в преодолении этого кризиса.

Хотя по факту, если говорить о Казахстане (раз автор упоминает нашу страну), то 80% гуманитарной помощи, оказанной на сегодня Казахстану в рамках противодействия COVID-19, приходится на КНР. И никакой масштабной пропаганды по этому поводу не наблюдается: наша страна помогла китайцам в феврале, после того как РК стала нуждаться в поддержке – победивший эпидемию Китай помогает нам как доброму соседу.

При этом сама статья The Heritage Foundation очень похожа на пропаганду. Так, публикация утверждает, что Соединенные Штаты были одной из первых стран, которые якобы также предложили поддержку Китаю, предложив помощь Ухани в течение нескольких дней после вспышки заболевания через многосторонние организации, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Хотя, по версии китайской стороны, никакой официальной помощи от США для КНР по официальным каналам не поступало, но из США действительно поступали гуманитарные поставки – по линии американских корпораций, но не Госдепартамента США.

Затем в своей публикации автор стала зачем-то сравнивать, какая из двух стран больше финансирует систему ООН, хотя речь ведь идет о гуманитарном кризисе в мире, в рамках которого США по факту самоустранились.

Более того, европейские СМИ сейчас полны многочисленных сообщений, что американские закупщики, "как пираты", прямо с улетающих бортов (оплаченных европейцами) перекупают в Китае медицинские маски по более высокой цене – лишая тем самым своих союзников по НАТО - Францию, Германию, Италию и другие - возможностей защитить свое население. Почему автор молчит об этих фактах, на которые руководители европейских государств реагируют очень эмоционально?

Однако главным аргументом лидерства США выступает тот факт, что якобы американцы тратят во много раз больше, чем сегодня Китай выделяет международным организациям. Так, Помпео заявил: "Мы, безусловно, являемся крупнейшими спонсорами таких организаций, как Детский фонд ООН и Всемирная продовольственная программа, потому что мы верим в эффективную многосторонность, которая направлена на помощь нуждающимся, а не на получение политических бонусов. Так выглядит настоящее мировое лидерство".

По версии The Heritage Foundation, в 2019 году США внесли более 400 млн долларов во Всемирную организацию здравоохранения ООН, отвечающую за международную координацию реагирования на коронавирус. Китай, вторая по величине экономика мира, внес 44 млн долларов. В 2019 году США внесли более 700 млн долларов в ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН. Китай внес 16 млн долларов. ЮНИСЕФ был одной из первых организаций, которая оказала помощь китайскому народу во время пандемии COVID-19. 29 января Фонд доставил в Шанхай груз объемом в 6 тонн, включая респираторные маски и защитные костюмы для работников здравоохранения в целях распределения в Ухане. Но ЮНИСЕФ финансируется не только США, поэтому здесь странно говорить об американской помощи КНР.

2019 году США предоставили Верховному комиссару ООН по делам беженцев почти 1,7 млрд долларов, которые помогают миллионам беженцев по всему миру. Китай внес 1,9 млн долларов. В 2019 году США предоставили 42% от 8 млрд долларов, выделенных Всемирной продовольственной программе, что в 4 раза больше, чем у следующего ведущего государства-члена. По версии американцев, Китай предоставил 30 млн долларов.

А если сравнить статистику, сколько США продают на мировом рынке вооружения, которое потом используется в десятках военных конфликтах, и сколько американцы тратят на свои военные операции за рубежом и новые военные разработки? Об этом публикация американского мозгового центра умалчивает, ведь там также будет очень сложно сравнивать с аналогичными тратами КНР. Причем цифры будут явно не в пользу США.

На любую ситуацию можно посмотреть с разных сторон.

И в конце автор делает ссылку на новую книгу Мэтью Кренига "Возвращение соперничества великой державы: демократия против самодержавия из древнего мира в США и Китай", название которой дает хорошее понимание сути эмоциональной публикации The Heritage Foundation. Становится понятным, что в республиканском лагере политического истеблишмента США очень нервно воспринимают очевидное усиление процесса постепенной утраты международных позиций своей страны.

Однако сегодня американцы объективно не могут предложить миру эффективную вакцину (несмотря на мартовские заявления Трампа, что в США передовая наука и лучшие врачи в мире?!). США не могут предложить миру и новую экономическую модель развития (кроме как напечатать еще 6 трлн ничем не обеспеченных новых банкнот долларов, эффект которых на мировую экономику может быть неоднозначным).

Да, действительно, США – это пока еще очень сильная военная держава. Но в борьбе с невидимым врагом в лице COVID-19 не помогут ни передовая армия, ни крупнейшие военные расходы США (порядка 700 млрд долларов, что является крупнейшим военным бюджетом в мире, о котором в публикации The Heritage Foundation не сказано ничего и в сравнении с которым дотации Вашингтона для ООН кажутся действительно жалкими).

И США возвращаются к своей любимой идеологической сказке про демократию. В частности, в заключительной части рассматриваемой публикации автор цитирует вышеупомянутую книгу с утверждением: "Социологи исследовали, лучше ли демократии в дискретных задачах: экономический рост, построение альянсов и военная эффективность. И повторный вывод заключается в том, что демократии добиваются большего успеха".

Автор утверждает, что "демократии также преуспевают в прозрачности и инновациях, необходимых для борьбы с болезнями" (такие рассуждения интересны особенно на фоне скончавшихся в США 18 860 человек, по этому показателю страна уже обошла Италию). По мнению американцев, "автократическое правительство Китая хотело бы воспользоваться созданным им глобальным кризисом в области здравоохранения".

Хэлли Дейл утверждает, что "история говорит о том, что демократические Соединенные Штаты переживут шторм, уйдут и останутся мировым лидером". Но постойте, мир сегодня остро нуждается в гуманитарной помощи и инновационных медицинских решениях, так как на кону стоят жизни сотен миллионов людей. А Соединенные Штаты вновь говорят о превосходстве своей модели политического управления, которая, кстати, очень противоречиво показывает себя в условиях пандемии COVID-19.

Никто в рамках этой статьи не стремится вступать в научные дискуссии относительно продуктивности той или иной политической системы (у каждого народа свой менталитет, история и традиции), но почему-то сегодня именно демократические страны демонстрируют наибольшую смертность среди своего населения и очевидную несостоятельность созданных ими систем здравоохранения.

А республиканский The Heritage Foundation, видимо, на фоне отсутствия реальных аргументов против естественного усиления привлекательности Китая (который сейчас оказывает помощь 136 странам мира), транслирует нам настроения в правящей части американской элиты, видимо, сильно оторванной от ситуации в глобальном мире. Очевидно, пришло время более прагматичным американским демократам возвратиться на лидирующие позиции в системе власти США и вернуться к сравнительно более конструктивной внешней политике (периоды Клинтона и Обамы тоже были не идеальны, но Трамп явно тащит американцев вниз).

Материал The Heritage Foundation привлек внимание нашего Центра упоминанием в нем Казахстана и якобы оказанной Соединёнными Штатами гуманитарной помощи.

Справедливости ради, надо сказать, что американцы действительно прислали какую-то небольшую коробку по линии USAID.

Но по факту она была настолько скромная (пара мелких коробок с масками), что в наших СМИ прошла фактически незамеченной. Но, к удивлению, этого было достаточно, чтобы использовать название Казахстана американским провластным центром для идеологической борьбы с КНР.

Центр по изучению Китая,

г. Нур-Султан, 2020 год

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства