На корм для умирающих от голода лошадей в Мангистауской области выделят 200 млн тенге

АКТАУ. 5 ИЮНЯ - 200 млн тенге выделят на корм для умирающих лошадей в Мангистауской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В Мангистауской области началась кампания по заготовке кормов для крестьянских хозяйств. Часть лошадей транспортируют на зелёные пастбища, сообщает портал Tumba.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Ежемесячно, начиная с июля и до конца года, на все пять районов Мангистауской области будет закупаться 2200 тонн корма. А частники из соседних регионов готовы поставлять сено уже с 15 июня. Средства в размере более 200 млн тенге будут выделены из областного бюджета", - пишет портал.

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