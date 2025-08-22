Автомобиль наехал на детей в Абайской области: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

Рассказать друзьям

Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана - пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере страны ожидается сильный дождь, сообщает РГП "Казгидромет".





По прогнозам синоптиков на юго-востоке республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы - туман.





В Алматинской области и области Жетісу ожидается сильная жара - 35 градусов.





Отмечается, что в Алматинской области, на юге, востоке области Жетісу, на востоке области Ұлытау, на юго-западе, северо-востоке Мангистауской, на западе Атырауской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.





В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.