Дождливая погода ожидается в большинстве регионов Казахстана в выходные

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Дождливая погода ожидается в большинстве регионов Казахстана в выходные21.04.2017
Общество  15:41

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - С 22 по 24 апреля синоптики прогнозируют в Казахстане дожди и температуру выше климатической нормы, сообщает "Казгидромет".

В большинстве областей республики в выходные дни пройдут дожди, в северных регионах - с мокрым снегом, местами ожидаются грозы и порывистый ветер 15-25 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.

"Такая погода связана с циклонами, смещающимися один за другим через территорию республики из районов Чёрного моря. Поэтому и температура воздуха, не смотря на осадки, будет по-прежнему выше нормы", - уточнили в ведомстве.

В Астане 21 апреля ожидается переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +8+10, днем +20+22. 22 апреля: переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +6+8, днем +13+15. 23 апреля: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 метров в секунду, днем временами порывы 18 метров в секунду. Температура ночью +3+5, днем +16+18.

В Алматы 21 апреля ожидается переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью +11+13, днем +21+23. 22 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью +10+12, днем +14+16. 23 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +8+10, днем +20+22.
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