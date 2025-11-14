13.11.2025, 14:35 80586
ЕАБР объявляет о начале конкурса цифровых проектов
К участию приглашаются компании и организации из всех стран - участниц банка, предлагающие цифровые решения для евразийского пространства
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития объявляет о старте ежегодного конкурса цифровых проектов. К участию приглашаются компании и организации из всех стран - участниц банка, предлагающие цифровые решения для евразийского пространства, сообщили в пресс-службе банка.
Для ЕАБР поддержка цифровой трансформации - это не разовая акция, а системная работа. Уверен, что новые идеи и технологические решения, которые мы найдем в рамках этого конкурса, внесут существенный вклад в углубление интеграции и повышение качества жизни миллионов людей на евразийском пространстве", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР, куратор ФЦИ Тигран Саркисян.
С условиями и сроками проведения конкурса можно ознакомиться здесь.
14.11.2025, 09:27 20796
Десять микрорайонов Алматы осталась без электричества из-за аварийного отключения линий электропередачи
Фото: акимат Алматы
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 13 ноября 2025 года на ТЭЦ-2 произошли аварийные отключения линий электропередачи 110 кВ №124А и №101А. В результате временно обесточены подстанции ПС-162А "Алгабас", ПС-169А "Акбулак" и ПС-123А "АТЭЦ-2", сообщили в АО "АЖК".
Без электроснабжения остались потребители в Алатауском районе города Алматы, включая микрорайоны Ақбұлак, Алғабас, Ақкент, Саялы, Теректі, Ғажайып, Көксай, Нуркент, Дарабоз, Зерделі и прилегающий квадрат улиц Райымбека - Момышулы - Монкеби", - проинформировали в пресс-службе.
На место выехали аварийно-восстановительные бригады, сотрудники АЖК и акимата Алатауского района. Ведутся работы по определению причины отключений и поэтапному восстановлению электроснабжения.
13.11.2025, 20:16 60756
Семь человек сгорели заживо в ДТП: в Караганде суд вынес приговор водителю
Фото: Depositphotos
Караганда. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 13 ноября специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области рассмотрел дело в отношении Д., по вине которого в ДТП погибли семь человек, сообщает пресс-служба суда.
5 июля 2025 года примерно в 16.00 Д. на Kia Sedona ехал по автодороге Алматы - Екатеринбург в направлении города Балхаша. В районе 791-го км автодороги, обгоняя Toyota, не обратил внимания на дорожные знаки и попал в яму, после чего врезался в железные ограждения. Автомобиль загорелся. 7 пассажиров сгорели заживо. Водитель и один пассажир были госпитализированы в больницу Шетского района с различными телесными повреждениями.
Приговором суда Д. признан виновным и ему назначено 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
12.11.2025, 17:30 145366
Ликвидация очага социальной напряженности в Алматы: зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты
Жители микрорайона Аксай-1а пожаловались действия ПКСК
Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура города Алматы ликвидировала очаг социальной напряженности после жалоб жителей микрорайона Аксай-1а на действия потребительского кооператива собственников квартир "Школьник", сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
В 2014 году председатель ПКСК незаконно разделил земельный участок придомовой территории площадью 1,7 га и продал часть аффилированным лицам. Стоимость незаконно реализованных участков превышает 300 млн тенге. По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты, начат аудит деятельности ПКСК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наряду с этим выявлены другие нарушения:
- незаконные подвальные хостелы;
- антисанитария;
- самовольные подключения к коммунальным сетям.
Также совместно с госорганами:
- прекращена деятельность 10 хостелов;
- внесено 14 предписаний с приостановлением незаконного подключения к сетям водоснабжения и электроснабжения;
- приборы учета приведены в соответствие.
Ранее государству вернули принадлежавшие высокопоставленным чиновникам земли на 1,6 млрд тенге.
11.11.2025, 15:05 223036
Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии
Фото: Depositphotos
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в правительстве рассказал, что двое пострадавших при обрушении фасада девятиэтажного жилого дома в Астане находятся в крайне тяжелом состоянии.
По словам вице-министра, состояние фельдшера, которая вытаскивала из под завалов пострадавшего и сама получила травмы, крайне тяжелое, она находится в реанимации.
Пациент нуждается в постоянной поддержке витальных функций. Помощь оказывается в полном объеме, уже основное оперативное мероприятие оказано", - рассказал Муратов.
Также в крайне тяжелом состоянии находится еще один пациент, которого пыталась спасти пострадавшая фельдшер.
Жизням других трех пациентов ничего не угрожает. Они получают лечение", - добавил спикер.
Напомним, в конце прошлой недели в Астане произошло частичное обрушение наружной кирпичной облицовки с фасада девятиэтажного жилого дома. В то время как приехавшая на вызов 23-летняя фельдшер скорой помощи пыталась вытащить из под завала пострадавшего мужчину, ей на голову рухнул кондиционер. Ее травмы были признаны производственными, состояние - крайне тяжелым, проведена экстренная операция.
11.11.2025, 13:58 228171
Случаи реализации бесплатных медикаментов выявлены в казахстанских аптеках
Начаты внеплановые проверки
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Система маркировки лекарств, внедренная в 2024 году, помогла выявить случаи реализации бесплатных медикаментов в аптеках. Министерство здравоохранения и Генеральная прокуратура начали проверки и обещают принять строгие меры к нарушителям. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.
Спикер напомнил о внедрении в 2024 году маркировка лекарственных средств с целью защиты от контрафактной продукции.
В рамках маркировки выявлены факты реализации бесплатных медикаментов в розничных аптеках. По выявленным нарушениям Комитетом медицинского и фармацевтического контроля министерства совместно с Генеральной прокуратурой начата работа по проведению внеплановых проверок. Министерством будет приняты строгие меры в отношении субъектов, допустивших данные нарушения", - сказал вице министр.
По его словам, внедрение системы маркировки обеспечило повышение прозрачности оборота лекарственных средств, что в свою очередь положительно отразилось на росте налоговых поступлений от их розничной реализации. В текущем году налоговые поступления выросли на 24%, в бюджет поступило дополнительно 24 млрд тенге.
Также в рамках пилота реализуется маркировка биологически активных добавок и в декабре планируется начать пилот по медицинским изделиям.
Напомним, казахстанцы смогут пожаловаться на завышенные цены на лекарства в аптеках.
11.11.2025, 12:10 233501
В ЗКО начался форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России
Форум приобрел статус традиционной площадки диалога представителей двух стран
Уральск. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Уральске Западно-Казахстанской области начался форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает корреспондент агентства.
Гостей форума ожидает насыщенная деловая программа. Основными вопросами для обсуждения станут развитие двусторонних отношений в сферах цифровизации, транспорта и логистики, промышленности и энергетики, возможности кооперации для обеспечения высокотехнологичных рабочих мест в регионах, подготовки кадров для атомной и традиционной энергетики, обучение современным агротехнологиям и другое", - сообщается на сайте форума.
Также отмечается, что за годы проведения форум приобрел статус традиционной площадки диалога представителей России и Казахстана.
Ранее в Москве состоялся Международный форум в честь 100-летия народной дипломатии.
10.11.2025, 19:35 282006
Globbing объявляет о создании "Министерства Черной Пятницы" в Казахстане
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Globbing - официальный представитель "Черной пятницы" с 2015 года и № 1 в своей отрасли. Скорее всего, вы уже слышали, но все же напомним: большинство мировых брендов и онлайн-магазинов США и Европы не доставляют товары в Казахстан.
Globbing решает эту проблему и открывает вам доступ ко всем скидкам мира, огромному выбору и гарантиям оригинала.
Факты о компании:
- 12,434,210 доставленных посылок
- 1,357,541 зарегистрированных пользователей
Компания создала внутренний департамент - "Министерство Черной Пятницы", чтобы сделать шоппинг-экспириенс еще более эпичным, выгодным и быстрым в период главных распродаж года.
Команда специалистов с 10 летним стажем отвечает за все - от переговоров с крупнейшими ретейлерами США и Европы до авиалогистики, скидок и ежедневных отчетов пользователям.
В частности:
- моментальная регистрация посылок, собственный склад в США и инновационный конвейер Vitronic;
- чартерные рейсы напрямую в Казахстан;
- эксклюзивное сотрудничество с ведущими онлайн-ретейлерами;
- самая большая сеть пунктов выдачи в отрасли и быстрая доставка по всей стране.
Министерство Черной Пятницы" гарантирует: суперраспродажа и быстрая доставка - под контролем Globbing.
10.11.2025, 18:01 268781
Пожар в алматинском детдоме: когда здание восстановят
Фото: МЧС РК
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Когда а Алматы восстановят здание частного благотворительного детского дома "Перзент", где накануне произошел пожар, рассказала уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
Детей разместили в здании санатория, условия созданы. Дети как раз обедали. Сейчас всего 29 детей, так как шестерых забрали родители. В течение нескольких дней детей перевезут в другое здание фонда, которое сейчас готовят, чтобы быть поближе к школе. Ремонт в здании, где был пожар, планируют завершить в течение трех месяцев", - написала она на своей странице в Сети.
Напомним, вчера вечером в Алматы произошел крупный пожар в здании частного благотворительного детского дома "Перзент".
В момент возгорания в детском доме находилось 35 несовершеннолетних детей и сотрудники. Все они были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет. В настоящее время организовано временное размещение детей в оздоровительном санатории.
Как сообщалось ранее, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома. По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашыле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
Результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
14.11.2025, 08:48Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа 14.11.2025, 09:27Десять микрорайонов Алматы остались без электричества из-за аварийного отключения линий электропередачи 14.11.2025, 09:41Казахстан ратифицировал соглашения с Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам 14.11.2025, 12:10Опреснительный завод в Мангистауской области вышел на производственную мощность 14.11.2025, 12:31Приток воды в Шардаринское водохранилище согласовали страны ЦА 10.11.2025, 19:35Globbing объявляет о создании "Министерства Черной Пятницы" в Казахстане 07.11.2025, 15:23Казахстан и Китай перейдут к безлимитной системе выдачи разрешений на автоперевозки 07.11.2025, 17:35Аэропорт Алматы и китайская компания договорились о развитии логистической и транспортной инфраструктуры 10.11.2025, 18:01Пожар в алматинском детдоме: когда здание восстановят 11.11.2025, 13:01Свыше $70 млн инвестиций привлекли в геологоразведку в Казахстане 20.10.2025, 17:35Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 20.10.2025, 16:50Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм 20.10.2025, 16:10Пользователи Kcell вновь жалуются на проблемы с интернетом и отправкой SMS в России 30.10.2025, 16:20Не будет инвестиций - не будет развития экономики: премьер-министр поручил акимам наказать замов за недостижение показателей
