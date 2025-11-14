ЕАБР объявляет о начале конкурса цифровых проектов

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Караганда. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 13 ноября специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области рассмотрел дело в отношении Д., по вине которого в ДТП погибли семь человек, сообщает пресс-служба суда.





5 июля 2025 года примерно в 16.00 Д. на Kia Sedona ехал по автодороге Алматы - Екатеринбург в направлении города Балхаша. В районе 791-го км автодороги, обгоняя Toyota, не обратил внимания на дорожные знаки и попал в яму, после чего врезался в железные ограждения. Автомобиль загорелся. 7 пассажиров сгорели заживо. Водитель и один пассажир были госпитализированы в больницу Шетского района с различными телесными повреждениями.





Приговором суда Д. признан виновным и ему назначено 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности.





Приговор не вступил в законную силу.