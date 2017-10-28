Глава госкорпорации "Правительство для граждан" ответил на два часто задаваемых вопроса об ЭЦП

Астана. 28 октября. Kazakhstan Today - Председатель госкорпорации "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов ответил в соцсетях на два часто задаваемых казахстанцами вопроса относительно получения и использования электронной цифровой подписи (ЭЦП), передает Kazakhstan Today.

"Вчера на ФБ ко мне обратились несколько друзей с вопросами, которые постоянно задают граждане, которые только собираются стать активными пользователями портала Egov: 1) Почему так неудобно получать ЭЦП в госкорпорации (заполнять в зоне Connection point электронную заявку, брать талон, идти к оператору и потом снова, если не было флешки, к компьютеру в Connection point)? 2) Почему срок ЭЦП заканчивается через год и снова нужно идти в госкорпорацию?" - написал Оспанов на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что "ЭЦП - это ваша личная подпись, которая должна быть только у вас и никому ее нельзя передавать и терять". В Казахстане ЭЦП внедрили в 2008 году, и на сегодня имеется более 4,5 млн действующих ЭЦП, которые выдаются в электронном виде, на удостоверения личности и на СИМ-карты. С помощью ЭЦП можно получить свыше 400 услуг и сервисов.

"С ней открывается бизнес, сдаются налоговые отчеты в электронном виде, производится постановка на очередь в детсад и даже регистрация брака почти в 90% - онлайн", - добавил глава "Правительства для граждан".

Для получения ЭЦП заявитель должен самостоятельно подать заявление в электронном виде, через Интернет.

"Но многие, не зная этого, не позвонив в колл-центр 1414, приходят в ЦОН. Для того, чтобы не отправлять граждан в интернет-кафе или обратно домой подавать заявку онлайн, мы предоставили места с бесплатным доступом в Интернет. И сразу столкнулись с проблемой, что пользователи, не понимая важность ЭЦП, начали оставлять их на рабочем столе компьютеров, к которым все имеют свободный доступ. Мы разместили информацию о необходимости удаления личных данных с общедоступных ПК. И даже попросили наших сотрудников в конце каждого дня запускать программу для удаления ЭЦП наших забывчивых клиентов", - рассказал Оспанов.

Что касается второго вопроса, то, по словам главы госкорпорации, продлить ЭЦП на два или три года "технически не сложно".

"Но я считаю, что пока года вполне достаточно. Потому что многие мои друзья-айтишники не помнят, куда сохранили свою ЭЦП уже через три месяца. Не могут найти папку или сообщение на почте. Но для вашего удобства через год Национальный удостоверяющий центр (www.pki.gov.kz) отправляет вам уведомления о необходимости продления ЭЦП, - за 30, 15 и 7 дней до истечения. Вы просто заходите на сайт и продлеваете срок действия своей ЭЦП, тем самым подтверждая, что пользуетесь ей, и помните где она хранится", - заключил Оспанов, отметив, что имеет одну ЭЦП на компьютере, вторую закачал в мобильное приложение и третью - на удостоверение личности.

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