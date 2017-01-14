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Головкин утихомирил пьяного дебошира в России14.01.2017
Общество  10:30

Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин в интервью СМИ рассказал, как ему пришлось усмирить пьяного дебошира в России, представляющего опасность для окружающих.

В интервью Breakfast Club Головкин рассказал, что его последняя уличная драка произошла два года назад в России, передает Kazakhstan Today.

"Он был пьяным за рулем. Сбивал все машины. Это не было прям большой дракой на дороге", - уточнил боксер.

На вопрос, избил ли он водителя Uber, Головкин ответил: "Нет другого сумасшедшего. Там была опасность для детей", пишет Sports.kz.
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