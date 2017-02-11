Холодная погода без осадков ожидается в выходные в большинстве областей Казахстана

Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - Под влиянием антициклона, на территорию Казахстана начали поступать арктические воздушные массы, из-за которых в выходные дни в большинстве областей ожидается холодная погода без осадков, сообщает "Казгидромет".

Исключением станут восточные и южные районы республики, передает Kazakhstan Today.

"На востоке в субботу местами сохранится снег, метель и порывистый ветер. На погоду южных районов Казахстана будет оказывать влияние активная фронтальная зона, ожидается снег, метель, туман, сильный западный ветер. Температура воздуха на всей территории республики ожидается на 5-10 градусов ниже климатической нормы", - говорится в прогнозе на 11-13 февраля.

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