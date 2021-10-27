Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Алматинцы просят перенести филиал Центральной таможенной лаборатории, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учреждение располагается в центре густонаселенного жилого района, при этом сотрудники работают с потенциально опасными веществами. Рядом с лабораторией спортивная и детская площадки. Люди, проживающие по соседству, всерьез опасаются за свое здоровье, сообщает " Хабар 24 ".

Густонаселенный жилой квартал в Алмалинском районе, который находится в самом центре Алматы, на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Макатаева, в последнее время считается весьма проблемным. Несколько лет назад здесь построили крупный торговый центр и множество офисных зданий. Парковочных мест как всегда не хватает. Кроме того, три улицы из четырех, которые находятся по периметру квартала, недавно стали односторонними. Случайные люди стали парковать во дворах свои автомобили, а в вечернее время через эти же дворы объезжают пробки уже другие водители, навигаторы показывали, что здесь можно проехать. Дело дошло до того, что одна из машин совершила наезд, при котором возле своего дома чуть не погиб ребенок.

Чтобы обезопасить наших детей, а также пожилых жителей, которые в силу состояния здоровья не могут быстро реагировать на движущийся транспорт, мы установили шлагбаумы. Их установка была согласована с акиматом. Была проведена проверка установленных на них спецустройств. Все они оснащены СГУ, чтобы в любое время суток, в том числе и в ночное время, могла заехать скорая помощь или при возникновении какой-то чрезвычайной ситуации пожарные и полиция. Все шлагбаумы работают на спецсигналы", - рассказала жительница Алмалинского района Элина Олейникова.

Деньги на шлагбаумы собирали жители восьми многоквартирных домов. Очень долго шел процесс согласования со всеми уполномоченными органами. Когда наконец движение случайных автомобилей удалось ограничить, люди успокоились. Но как показали последующие события, ненадолго. Дело в том, что в этом жилом районе находится филиал Центральной таможенной лаборатории. Он расположен в здании бывшего детского сада. То, что здесь работают с потенциально опасными веществами, в учреждении подтвердили.

Мы можем проводить экспертизу на исследования нефти и нефтепродуктов. Бензин - является ли бензином, какой марки. Наши таможенные эксперты это определяют", - пояснил заместитель руководителя Центральной таможенной лаборатории КГД МФ РК Батыржан Картбаев.

Проблема обострилась после того, как департамент экономических расследований, с которым у таможенной лаборатории была общая территория, по какой-то непонятной причине запретил проезд спецтранспорта лаборатории через свои ворота на улицу Жибек Жолы.

Они решили, что самый простой путь - это, рискуя жизнью и здоровьем жителей, проезжать по нашему двору. Мы категорически против. Мы собрали письма, подписи и в ближайшее время отправим их в надлежащие инстанции. Просим обратить внимание на нашу проблему", - сказала Элина Олейникова.

Чтобы проехать к своей лаборатории, они проезжают одну детскую площадку, стадион, плюс маленькую детскую площадку. Мы, опять же, переживаем за детей. Когда с ними разговаривали, спрашивали: "Вы даете гарантию, что с вашим транспортом ничего не случится?" Они отмалчиваются. Конечно, никто не даст никакую гарантию за водителя. Всякое может быть", - переживает жительница района Юлия Москаленко.

Руководство Центральной таможенной лаборатории стоит на своем: проезд через дворы должен быть свободным.

Мы не требуем ничего от жителей. Мы хотим осуществлять свою деятельность - беспрепятственно проезжать в здание государственного республиканского учреждения. Но со всех сторон были поставлены шлагбаумы. Там не допускают наших сотрудников, которые привозят товары, образцы. Вообще не пропускают через шлагбаумы, не дают нам пульты. Мы были вынуждены подать иск в суд. Ответчиком выступает акимат Алмалинского района", - сказал замруководителя Центральной таможенной лаборатории КГД МФ РК.

Вообще, вся эта история вызывает недоумение. В последнее время город расширяется в стороны от центра. Это официальная политика властей мегаполиса. Уже давно идет процесс переноса промышленных и потенциально опасных учреждений на окраины Алматы, подальше от спальных районов. Но в случае с Центральной таможенной лабораторией интересы людей, которые просто переживают за свою жизнь и безопасность, похоже, никто не учитывает, говорится в сюжете.