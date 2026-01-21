Казахстан отстает от соседних стран ЦА по ощущению личной безопасности граждан   

Фото: depositphotos.com

Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан отстает от соседних стран в Центральной Азии по ощущению личной безопасности граждан, - Казахстан отстает от соседних стран в Центральной Азии по ощущению личной безопасности граждан, сообщает finprom.kz.





Согласно Глобальному докладу безопасности - 2025, опубликованному Gallup, 73% людей по всему миру чувствуют себя в безопасности, гуляя ночью в одиночестве в городе или районе своего проживания (...) Среди стран Центральной Азии самый высокий уровень восприятия собственной безопасности был отмечен в Таджикистане: 95%. Следом идут Узбекистан и Кыргызстан: 86% и 77% соответственно. В Казахстане доля респондентов, ощущающих себя в безопасности, гуляя в одиночестве ночью в городе или районе своего проживания, оказался ниже среднемирового значения: 67%. По Туркменистану нет данных", - заявили аналитики.





Между тем, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, согласно опросу, который касался восприятия собственной безопасности, проведенному в апреле и мае 2025 года среди 18 тыс. казахстанцев в возрасте от 15 лет, показатели были несколько иными.





Фото: finprom.kz.





При этом различия между оценками Gallup и БНС во многом объясняются методологией опросов. Gallup фиксирует восприятие безопасности при прогулках в одиночестве ночью, тогда как БНС оценивает ощущение безопасности вне зависимости от времени суток и с более детальной градацией ответов. В результате данные не противоречат друг другу напрямую, а отражают разные аспекты субъективного чувства безопасности", - отметили они.





Тем временем самый высокий уровень восприятия безопасности пришелся на Азиатско-Тихоокеанский регион: 79%. Следом идут Западная Европа, а также Ближний Восток и Северная Африка.





В Северной Америке и постсоветской Евразии доли респондентов, ощущающих себя в безопасности, гуляя в одиночестве ночью в городе или районе своего проживания, составил 72% и 71%", - добавили аналитики.





Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых молодежью.





В частности, толпа жестоко избила юношу в Алматы.





В Жамбылской области нынешней осенью произошло сразу несколько убийств среди школьников. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.





В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.





В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.





В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.





Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.





Судья оказался очень гуманным человеком - вошел в положение молодых оступившихся людей, впервые совершивших преступление, и дал всем "минималки". Аманкосу - 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Еще судья взыскал с осужденных немного денег в пользу потерпевших. Удовлетворил полностью гражданский иск о возмещении материального ущерба - каждый из приговоренных должен компенсировать каждому из пострадавших расходы на адвокатов в размере от 100 до 650 тысяч тенге. А вот с моральным вредом получилось совсем грустно. С инициатора драки Бакыта в пользу Куватова взыскано 500 тысяч тенге, а с Аманкоса - 3,5 млн тенге. В пользу Романова с Аманкоса и Адила взыскано по 150 тысяч тенге, а с Бакыта - 200 тысяч. В пользу Кима со всех подсудимых взыскано по 150 тысяч тенге.



