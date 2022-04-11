Казахстан снимает ограничения на сухопутной границе с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией

НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы ежемесячно проводят мониторинг безопасности игрушек. За 2 месяца исследовано 397 образцов игрушек, почти половина из них не соответствует требованиям, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За 2 месяца 2022 года по республике отобрано и исследовано 397 образцов, из них 173 не соответствовали требованиям, что составило 43,5%. Из них: отечественных - 1 (0,5%), государств - членов ЕАЭС - 16 (9,2%), других стран - 156 (90,1%)", - сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Отмечается, что в основном нарушения касались маркировки - 100%, по органолептическим показателям - 3,4%, по санитарно-химическим - 8% (в составе игрушки обнаружено превышение уровня фенола, формальдегида, бензола, метилового спирта, гептана в игрушках производства Китая и Республики Узбекистан).

Всем субъектам предпринимательства, занимавшимся продажей небезопасных товаров для детей, выдали предписания об устранении нарушений", - проинформировали в комитете.

Сообщается, что с реализации за два месяца на предприятиях торговли сняли 3,6 кг игрушек.

Это те товары, которые реализовывались без документов и не соответствовали требованиям:

- Кукла FREEZE II, производитель - Китай, обнаружена концентрация бензола 4,25 мг/дм3 при допустимой концентрации не более 0,01мг/дм3,

- Кукла "Лариса MONSTER GIRL", производитель - Китай, обнаружена концентрация бензола 0,049 мг/дм3 при допустимой концентрации не более 0,01мг/дм3, обнаружена концентрация метилового спирта 2,98 мг/дм3 при допустимой концентрации не более 0,02 мг/дм3;

- Автомобильный трансформер "Мини W ТОБОТ", производитель - Китай, обнаружена концентрация формальдегида 0,2 мг/л при допустимой концентрации не более 0,1 мг/л;

- Игрушка набор "Военный", производитель - Китай, обнаружена концентрация гептана 0,163 мг/дм3 при допустимой концентрации не более 0,1 мг/дм3;

- Игрушка-антистресс "Вкусняшка", производитель - Китай, обнаружена концентрация фенола 1,08 мг/м3 при допустимой концентрации не более 0,05 мг/м3;

- Детская игрушка Funny Musician, обнаружена концентрация формальдегида 0,12 мг/л при допустимой концентрации не более 0,1 мг/л;

- Детская игрушка Mittivoy, обнаружена концентрация формальдегида 0,18 мг/л при допустимой концентрации не более 0,1 мг/л;

- Набор машинок для детей из пластмассы GT.POLICE CAR" "SUPER RACING SET, для детей старше 3 лет, страна производства - Китай, обнаружена концентрация бензола 0,039 мг/дм3 при допустимой концентрации не более 0,01 мг/дм3".