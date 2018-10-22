Казахстанцы могут получить адресную справку онлайн за 15 минут

Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - АО "Национальные информационные технологии" совместно с Министерством внутренних дел Республики Казахстан запустили услугу "Выдача адресной справки о лицах, зарегистрированных по адресу" на портале eGov.kz, передает Kazakhstan Today.

Теперь у владельца недвижимости есть возможность узнать обо всех зарегистрированных лицах. То есть, хозяин квартиры/дома, может в одной справке получить информацию обо всех лицах, прописанных в его доме, пояснили в пресс-службе АО "НИТ".

Для получения данной услуги собственнику жилья необходимо зайти на портал eGov.kz, найти услугу в разделе "Недвижимость" - "Жилищные отношения", заказать услугу, далее выбрать из отображённого списка нужный объект недвижимости и при помощи SMS-пароля или ЭЦП подтвердить запрос. Результатом оказания заданной услуги является адресная справка, к которой прилагается список зарегистрированных физических лиц по выбранному объекту недвижимости. Услуга бесплатная, срок оказания составляет не более 15 минут.

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