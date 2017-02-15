Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана 16-18 февраля ожидаются снегопады и метели, на юге - дожди, сообщает "Казгидромет".

"В предстоящие трое суток, под влиянием очередного циклона, на территории Казахстана ожидаются снегопады, метели, ухудшающие видимость до 200-500 метров, и сильный ветер 15-23 метров в секунду. В южных областях при дневной температуре +2 +10 градусов ожидаются дожди с переходом в снег", - сообщает "Казгидромет", передает Kazakhstan Today.

По прогнозу, на юге республики в ближайшие сутки, на юго-востоке 17 и 18 февраля ожидаются сильные осадки, также ветер местами 15-25 метров в секунду, гололед и туман. Такая погода особенно опасна в горах и на горных перевалах.

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