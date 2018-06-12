Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана во вторник сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", 12 июня 2018 года на территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, туман, шквал, возможен град, на юге – пыльная буря.

"В Южно-Казахстанской области местами ожидается пыльная буря, шквал, возможен град, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами – ветер 15-20 метров в секунду, шквал, туман, возможен град, ночью и утром туман. В Костанайской области местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. В Акмолинской области местами усилится ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман, днем шквал, возможен град. В Жамбылской области местами – шквал, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. В Кызылординской области днем усилится ветер до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. В Алматинской, днем в Карагандинской области местами усилится ветер 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области при грозе усилится ветер 15-20 метров в секунду. В Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, местами Южно-Казахстанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность", - сообщает РГП "Казгидромет".

Просмотров: 1564