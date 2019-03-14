На большей территории Казахстана сегодня вновь ожидаются осадки, на юге - сильные

Астана. 27 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться в зоне активной фронтальной деятельности, с которой ожидаются осадки, на юге, в горных районах, сильные. Местами ожидаются порывистый ветер, туман, гололед, метель, передает Kazakhstan Today.





В Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в районе Жаланашколя порывы 25 метров в секунду, ночью местами туман. В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман, метель, в Костанайской области - гололед, сообщили в "Казгидромете".





В Северо-Казахстанской области местами метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем с метелью.





В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, в Туркестанской, Жамбылской областях с усилением ветра до 15-23 метров в секунду.





В Павлодарской области, днем в Актюбинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской, Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается туман.





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