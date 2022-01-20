На юге Казахстана ожидаются сильные осадки

На большей части РК с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на юге республики ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Лишь северо-западные и северные регионы будут находиться под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается преимущественоно погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
На западе, севере и в горных районах Туркестанской области ожидается туман, гололед; на юге, западе, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20, утром и днем порывы 23-28 метров в секунду.
На юге, востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед; на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В южной половине Акмолинской области ожидается туман.
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, на западе и северо-западе - гололед; днем на юго-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На западе, севере Атырауской области ожидается туман, гололед.
Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед.
В центре и на востоке Актюбинской, на юге Северо-Казахстанской, на юге, западе и востоке Павлодарской, на северо-западе и юге Карагандинской областей ожидается туман.
На юго-западе и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица; на юго-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере, юго-западе, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед; на юго-западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.
На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман, в южной половине - гололед, ночью в южной половине области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.