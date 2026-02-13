Осужденный на восемь лет экс-ректор МУИТ освобожден по амнистии

Речь идет о здании бывшей гостиницы "Гранд отель" 1908 года, которую в советское время называли "Жетысу". До 1933 года это была единственная на тот момент гостиница в небольшом тогда городе

Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли здание бывшей гостиницы "Жетысу". Долгое время это был один из лучших отелей города. В свое время там останавливались многие известные личности, в числе которых революционер Лев Троцкий, композитор Евгений Брусиловский и многие другие, сообщает издание "Курсив".





По данным издания, здание располагалось на перекрестке проспекта Достык и улицы Гоголя. Теперь на месте бывшей гостиницы остался только забор, за которым находятся руины исторического здания. Никаких паспортов объекта на нем нет. Сообщается, что в последние годы в этом здании находилось 76-е отделение полиции Медеуского района.





Так город лишился еще одного объекта культурного наследия и еще одной городской легенды. Более века алматинцы, выходящие с нижней стороны парка 28 гвардейцев-панфиловцев, спешащие на Зеленый базар, рассказывали детям об этом здании. Несмотря на то что из-за ряда неудачных и небрежных реконструкций оно утратило первоначальный вид, стены помнили не только Троцкого, но и композитора Евгения Брусиловского и других известных постояльцев", - говорится в статье.





В акимате города Алматы прокомментировали снос здания бывшей гостиницы "Жетысу", передает корреспондент агентства.





В ряде СМИ и социальных сетях распространяется информация о сносе якобы исторического здания Алматы, что не отражает объективной действительности (...) Двухэтажное здание 1908 года постройки по улице Гоголя, 45, не входило в список памятников истории и культуры и не имело статуса объекта историко-культурного наследия. В разное время в здании располагались различные городские службы, а с 2022 года оно фактически не эксплуатировалось ввиду неудовлетворительного технического состояния", - заявили в пресс-службе.





Согласно результатам технического обследования 2025 года, здание было признано аварийным и не подлежащим восстановлению, на основании чего было принято решение по постутилизации объекта.





В настоящее время завершается демонтаж строения. Земельный участок передан в государственный земельный фонд", - добавили в акимате.





Стоит отметить, что за последние годы Алматы лишился ряда объектов, многие из которых имели не только архитектурную, но и культурную ценность.





Общественники все чаще поднимают вопрос о необходимости системной охраны исторической застройки и сохранения оставшихся уникальных объектов, формирующих архитектурную идентичность Алматы.





Осенью прошлого года стало известно, что в городе снесли старинное строение стадиона "Медик".





Также в соцсетях поднялась волна возмущения в связи с тем, что взявшийся реконструировать гимназию № 56 подрядчик начал сносить портик здания. Алматинцы выразили опасения, что после реконструкции здание навсегда потеряет свой исторический архитектурный облик, как это произошло, к примеру, с Дворцом Республики, несмотря на заверения акимата, что "в процессе реконструкции здания карниз будет восстановлен в первоначальном архитектурном облике".





В сентябре стало известно, что в Алматы снесут старейший роддом.





Летом 2024 года в Алматы разгорелся скандал вокруг сноса еще одного исторического здания - дома школьников № 2. Власти города обещали на его месте построить новое здание. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически".





В начале 2025 года бывший аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил , что историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей, будет снесено. Стоит отметить, что само здание не включено в список памятников архитектуры и истории местного или республиканского значения, но при этом получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма.





Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Архитектор и исследователь города Адильжан Псяев ранее в комментарии "Власти" выражал надежду, что здание отреставрируют, а не снесут.





Здание спортивной школы представляет собой ярчайший для Алматы пример авангардного архитектурного стиля - конструктивизма. Таких зданий в Алматы осталось очень немного, а тем более в таком хорошем визуальном состоянии... Очень хочется надеяться, что это уникальное для республики здание будет реставрировано и получит охранный статус. Подобные объекты имеют яркую туристическую привлекательность для Алматы, не обладающим большим количеством исторических зданий", - говорил он.





Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.



