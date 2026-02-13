12.02.2026, 13:52 45066
Осужденный на восемь лет экс-ректор МУИТ освобожден по амнистии
Фото: instagram/damirshynybekov
Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Осужденный на восемь лет по делу о хищении бывший ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков освобожден по амнистии, сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы.
В отношении указанного лица в установленном законом порядке была применена амнистия, в результате чего срок наказания был сокращен. С учетом пересчитанного срока осужденный полностью отбыл назначенное судом наказание и был освобожден на законных основаниях. Рассмотрение материалов, пересчет сроков и принятие решений в отношении осужденных относятся к компетенции суда и подлежат обязательному исполнению", - заявили в КУИС.
Напомним, осенью 2020 Шыныбеков признан виновным по делу о хищении и приговорен к 8 годам лишения свободы. Таким образом, он освобожден после более чем пяти лет заключения.
12.02.2026, 17:41 34236
В отношении Fly Arystan проводится расследование из-за платы за перевес багажа
Другие авиакомпании демонстрируют возможность применения дифференцированной платы за перевес
Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении авиакомпании Fly Arystan начато расследование по признакам нарушения законодательства в сфере защиты конкуренции. Поводом стала практика взимания одинаковой платы за перевес багажа вне зависимости от его фактического объема. Об этом на брифинге в РСК сообщил руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Алматы Нуржан Нурланулы.
Установлено, что Fly Arystan взимает плату за перевес вне зависимости от его размера; то есть пассажиру с перевесом в 1 кг и пассажиру с перевесом 5 кг необходимо оплатить одинаковую стоимость", - пояснил Нурланулы.
При этом он отметил, что другие авиакомпании демонстрируют возможность применения дифференцированной платы за перевес.
Данная практика, подчеркнул спикер, ущемляет права потребителей.
В адрес авиакомпании было отправлено уведомление о наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции, однако оно не было исполнено. В настоящее время в отношении авиаперевозчика проводится расследование.
Напомним, в Алматы осудили троих бывших сотрудников Fly Arystan за хищение более миллиарда тенге.
12.02.2026, 16:42 37086
В КРЕМ объяснили увеличение сумм в квитанциях на комуслуги
Фото: Depositphotos
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на действующий мораторий на повышение тарифов, суммы в январских квитанциях за коммунальные услуги выросли из-за увеличения фактического потребления тепловой энергии в период холодов, а также изменения налоговой составляющей, пояснили в Комитете по регулированию естественных монополий.
В ведомстве напомнили, что в настоящее время действует мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги. В указанный период пересмотр и увеличение тарифов не производились. Начисления за услуги теплоснабжения за декабрь 2025 года и январь 2026 года произведены на основании фактических показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии и распределены между потребителями пропорционально площади квартир в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Увеличение сумм в платежных документах за январь 2026 года обусловлено ростом фактического потребления тепловой энергии в отопительный период. Объем потребления напрямую зависит от температурных условий и режима теплоснабжения. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше объем потребления тепловой энергии. Например, в декабре прошлого года среднемесячная температура воздуха в городе Астане составила минус 8 °C, тогда как в январе текущего года - минус 14,3 °C, что повлекло увеличение потребления тепловой энергии и соответствующее отражение в платежных документах. Начисление по услугам электроснабжения, водоснабжения и водоотведения производится на основании фактических показаний приборов учета. При своевременной передаче показаний начисление осуществляется за фактически потребленный объем", - пояснили в комитете.
Также в пресс-службе отметили, что тарифы на регулируемые комуслуги утверждаются без учета НДС.
При фактическом оказании услуг НДС включается в платежные документы в соответствии с требованиями налогового законодательства, что отражается на итоговой сумме к оплате. В среднем увеличение начислений в квитанциях составляет порядка 3-4%, что не является повышением тарифов. Если сумма начислений за 5 куб. м услуги водоснабжения по утвержденному уполномоченным органом тарифу составляет 500 тенге, то при ставке НДС 12% сумма налога составляла 60 тенге и итоговая сумма к оплате - 560 тенге. При ставке НДС 16% сумма налога составляет 80 тенге, а итоговая сумма к оплате - 580 тенге", - объяснили в КРЕМ.
При этом, отметили в комитете, платежные квитанции, как правило, включают не только регулируемые коммунальные услуги но и иные начисления, относящиеся к услугам, предоставляемым в конкурентной среде, в том числе телекоммуникационные услуги, обслуживание лифтового хозяйства, содержание общего имущества (ОСИ/КСК) и иные сопутствующие услуги.
В этой связи увеличение итоговой суммы в квитанции могло быть обусловлено не только объемом фактического потребления коммунальных ресурсов и налоговой составляющей, но и изменениями начислений по указанным сопутствующим услугам, что в совокупности повлияло на общий размер платежа", - добавили в пресс-службе.
12.02.2026, 10:58 53986
В Алматы снесли очередное историческое здание Дополнено
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли здание бывшей гостиницы "Жетысу". Долгое время это был один из лучших отелей города. В свое время там останавливались многие известные личности, в числе которых революционер Лев Троцкий, композитор Евгений Брусиловский и многие другие, сообщает издание "Курсив".
По данным издания, здание располагалось на перекрестке проспекта Достык и улицы Гоголя. Теперь на месте бывшей гостиницы остался только забор, за которым находятся руины исторического здания. Никаких паспортов объекта на нем нет. Сообщается, что в последние годы в этом здании находилось 76-е отделение полиции Медеуского района.
Так город лишился еще одного объекта культурного наследия и еще одной городской легенды. Более века алматинцы, выходящие с нижней стороны парка 28 гвардейцев-панфиловцев, спешащие на Зеленый базар, рассказывали детям об этом здании. Несмотря на то что из-за ряда неудачных и небрежных реконструкций оно утратило первоначальный вид, стены помнили не только Троцкого, но и композитора Евгения Брусиловского и других известных постояльцев", - говорится в статье.
Дополнено 12.02.2026, 12.47
В акимате города Алматы прокомментировали снос здания бывшей гостиницы "Жетысу", передает корреспондент агентства.
В ряде СМИ и социальных сетях распространяется информация о сносе якобы исторического здания Алматы, что не отражает объективной действительности (...) Двухэтажное здание 1908 года постройки по улице Гоголя, 45, не входило в список памятников истории и культуры и не имело статуса объекта историко-культурного наследия. В разное время в здании располагались различные городские службы, а с 2022 года оно фактически не эксплуатировалось ввиду неудовлетворительного технического состояния", - заявили в пресс-службе.
Согласно результатам технического обследования 2025 года, здание было признано аварийным и не подлежащим восстановлению, на основании чего было принято решение по постутилизации объекта.
В настоящее время завершается демонтаж строения. Земельный участок передан в государственный земельный фонд", - добавили в акимате.
Стоит отметить, что за последние годы Алматы лишился ряда объектов, многие из которых имели не только архитектурную, но и культурную ценность.
Общественники все чаще поднимают вопрос о необходимости системной охраны исторической застройки и сохранения оставшихся уникальных объектов, формирующих архитектурную идентичность Алматы.
Осенью прошлого года стало известно, что в городе снесли старинное строение стадиона "Медик".
Также в соцсетях поднялась волна возмущения в связи с тем, что взявшийся реконструировать гимназию № 56 подрядчик начал сносить портик здания. Алматинцы выразили опасения, что после реконструкции здание навсегда потеряет свой исторический архитектурный облик, как это произошло, к примеру, с Дворцом Республики, несмотря на заверения акимата, что "в процессе реконструкции здания карниз будет восстановлен в первоначальном архитектурном облике".
В сентябре стало известно, что в Алматы снесут старейший роддом.
Летом 2024 года в Алматы разгорелся скандал вокруг сноса еще одного исторического здания - дома школьников № 2. Власти города обещали на его месте построить новое здание. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически".
В начале 2025 года бывший аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил, что историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей, будет снесено. Стоит отметить, что само здание не включено в список памятников архитектуры и истории местного или республиканского значения, но при этом получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма.
Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Архитектор и исследователь города Адильжан Псяев ранее в комментарии "Власти" выражал надежду, что здание отреставрируют, а не снесут.
Здание спортивной школы представляет собой ярчайший для Алматы пример авангардного архитектурного стиля - конструктивизма. Таких зданий в Алматы осталось очень немного, а тем более в таком хорошем визуальном состоянии... Очень хочется надеяться, что это уникальное для республики здание будет реставрировано и получит охранный статус. Подобные объекты имеют яркую туристическую привлекательность для Алматы, не обладающим большим количеством исторических зданий", - говорил он.
Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен, а на его месте строят очередной ЖК.
11.02.2026, 20:50 108911
Аким Талгара ушел в отставку
Фото: talgar_qalasynyn_akimdigi
Талгар. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Талгара Арыстанбек Абилхаирұлы объявил об отставке по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба акимата города.
Я принял решение завершить свою деятельность в связи с состоянием здоровья. Оно далось мне нелегко. Некоторое время я находился в трудовом отпуске. Считаю правильным сделать этот шаг, чтобы состояние здоровья не мешало полноценному и ответственному исполнению служебных обязанностей. Тем не менее здоровье - одна из главных ценностей в жизни человека, поэтому мне пришлось поступить именно так", - обратился аким к горожанам.
Напомним, по итогам выборов Арыстанбек Абилхаирұлы был назначен на должность акима Талгара в декабре 2024 года.
11.02.2026, 18:49 116331
Осужденного за коррупцию экс-акима исключили из списка почетных граждан в области Абай
Присвоение звания лицу с коррупционным прошлым недопустимо
Семей. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура области Абай проверила законность решения Бескарагайского районного маслихата области о присвоении бывшему акиму района Нурлану Сыдыкову звания "Почетный гражданин района", сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
Как отметили в прокуратуре, согласно действующим правилам, звание "Почетный гражданин области Абай (города, района)" присваивается гражданам за безупречный труд и общественно признанные достижения, имеющие значимый общественно полезный результат.
Нурлан Сыдыков, занимая должность акима Жарминского района, совершил коррупционное преступление и приговором Жарминского районного суда был осужден. Присвоение звания лицу с коррупционным прошлым недопустимо. По протесту прокуратуры области решением районного маслихата экс-аким исключен из списка лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин района", - проинформировали в ведомстве.
11.02.2026, 15:57 127296
Заявление акимата Алматы о прекращении работы развлекательной площадки вблизи кладбища осталось без исполнения Эксклюзив КТ
Фото: Kazakhstan Today
Алматы. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 6 февраля заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев в ходе брифинга заявил, деятельность развлекательной площадки Gorki.kz, расположенной в Бостандыкском районе в непосредственной близости от кладбища, будет прекращена до 10 февраля текущего года. Однако после истечения установленного срока объект продолжает работать, несмотря на большое количество поступающих от местных жителей вопросов об этических нормах и уважении к местам захоронения.
Несмотря на то что установленный властями срок закрытия объекта (10 февраля) истек, площадка продолжает функционировать в штатном режиме, демонстрируя открытое пренебрежение к нормам земельного законодательства и официальным распоряжениям руководства города", - говорится материале корреспондента Kazakhstan Today.
6 февраля заместитель акима города Алмасхан Сматлаев подтвердил, что 18 гектаров земли имеют статус сельхозугодий. Он сообщил, что акиматом Бостандыкского района уже вынесено решение о наложении штрафа и полном закрытии объекта до 10 февраля текущего года. Сматлаев пообещал взять ситуацию под личный контроль, признав, что "сложившаяся ситуация - это упущение, вызванное самоуправством частного владельца земли", отмечается в материале.
Нынешнее развитие событий показывает, что нежелание чиновников своевременно реагировать на запросы СМИ привело к легализации хаоса: развлекательный бизнес захватил пашни и охранные зоны, а профильные ведомства до сих пор не могут предложить альтернативные, безопасные площадки для горожан, чтобы исключить проведение массовых увеселительных мероприятий в непосредственной близости от мест захоронения, что является прямым нарушением этических норм и санитарно-эпидемиологических требований к охранным зонам объектов коммунального назначения", - подчеркнул корреспондент Kazakhstan Today.
11.02.2026, 15:10 129836
В Алматы сносят очередную незаконную автомойку
Фото: акимат Алматы
Алматы. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сносят незаконную автомойку, расположенную в микрорайоне Шугыла на улице Женис, сообщает акимат Алматы.
Снос объекта начат накануне с участием судебных исполнителей", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Ранее в результате внеплановой проверки установлено, что "на земельном участке хозяйственным способом проведено строительство автомойки с нежилыми помещениями". Подчеркивается, что в отношении собственника приняты административные меры.
Ранее очередная незаконная постройка попала под снос в Алматы.
10.02.2026, 18:06 139941
В Казахстане через Антифрод-центр заблокировано 2,8 млрд тенге: эксперты назвали топ-5 схем мошенничества
Фото: Depositphotos
Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане подведены промежуточные итоги работы Антифрод-центра, созданного для оперативного противодействия интернет-мошенничеству. Внедрение единой технологической платформы позволило не только автоматизировать мониторинг подозрительных транзакций, но и выстроить эффективный механизм возврата похищенных средств. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказали представители Антифрод-центра Национальной платежной корпорации.
Статистика и показатели эффективности
Согласно отчетным данным, с момента запуска системы достигнуты следующие показатели:
● Пресечение хищений: в масштабах республики удалось своевременно заблокировать подозрительные операции на общую сумму свыше 2,8 млрд тенге.
● Масштаб мониторинга: системой зафиксировано и обработано более 80 тысяч инцидентов, имеющих признаки фрод-активности.
● Возврат активов: благодаря упрощенному регламенту гражданам возвращено более 500 млн тенге, которые были своевременно заморожены на счетах посредников (дропов).
Специалисты отмечают, что основная доля правонарушений (свыше 80%) по-прежнему приходится на пять классических схем: звонки от имени сотрудников служб безопасности, лжеинвестиции и мошенничество на торговых онлайн-площадках.
Алгоритм действий для граждан
Для обеспечения максимальной вероятности возврата средств в случае совершения мошеннического перевода разработан следующий регламент:
1. Блокировка в режиме реального времени. Пострадавшему необходимо в кратчайшие сроки (желательно в течение первых 15-30 минут) связаться с банком-отправителем. Требуется официально заявить о мошенничестве для внесения данных о счете получателя в базу Антифрод-центра. Это инициирует автоматическую блокировку аналогичных переводов во всех банках второго уровня.
2. Регистрация уголовного правонарушения. Следующим шагом является подача заявления в органы внутренних дел (через портал eOtinish или службу "102"). Получение номера КУСП является обязательным юридическим основанием для запуска процедуры возврата.
3. Претензионный порядок и сроки. На основании уведомления от следственных органов, согласованного с прокуратурой, банк осуществляет возврат заблокированных средств. Новые правила сократили данный процесс до 15 рабочих дней. Важным аспектом является материальная ответственность банков: если финансовый институт допустил перевод на счет, уже числящийся в черных списках центра, обязанность по возмещению ущерба может быть возложена на банк.
Перспективы системы
В текущем году планируется расширение интеграции Антифрод-центра с базами данных операторов сотовой связи и систем идентификации IMEI-кодов. Это позволит блокировать не только банковские счета, но и цифровые устройства, используемые киберпреступниками для доступа к банковским приложениям.
