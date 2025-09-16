Прокурора Актау признали виновным в мелком хулиганстве

Фото: Polisia.kz

Актау. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда в апелляционном порядке признала прокурора города Актау виновным в мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе суда.





Судебная коллегия установила, что выводы суда первой инстанции о невиновности прокурора города Актау Ерболата Абдирова не имели достаточных оснований.





В ходе апелляционного рассмотрения было подтверждено, что 27 августа 2025 года в 23.00 Абдиров в автобусе, перевозившем пассажиров на рейс КС-955 по маршруту Алматы - Астана, оскорбительно приставал к людям, нарушая общественный порядок. Его вина подтверждается собранными материалами дела, в частности протоколом об административном правонарушении, показаниями свидетелей, актами и рапортами сотрудников аэропорта и полиции", - говорится в сообщении пресс-службы суда.





В связи с этим постановление суда первой инстанции было отменено как незаконное и необоснованное, поскольку суд не в полной мере исследовал собранные доказательства и не дал им надлежащей правовой оценки.





В результате прокурор был признан виновным в совершении мелкого хулиганства, ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 78 640 тенге.





Постановление вступило в законную силу.



