15.09.2025, 15:46 27971
Прокурора Актау признали виновным в мелком хулиганстве
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Актау. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда в апелляционном порядке признала прокурора города Актау виновным в мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе суда.
Судебная коллегия установила, что выводы суда первой инстанции о невиновности прокурора города Актау Ерболата Абдирова не имели достаточных оснований.
В ходе апелляционного рассмотрения было подтверждено, что 27 августа 2025 года в 23.00 Абдиров в автобусе, перевозившем пассажиров на рейс КС-955 по маршруту Алматы - Астана, оскорбительно приставал к людям, нарушая общественный порядок. Его вина подтверждается собранными материалами дела, в частности протоколом об административном правонарушении, показаниями свидетелей, актами и рапортами сотрудников аэропорта и полиции", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
В связи с этим постановление суда первой инстанции было отменено как незаконное и необоснованное, поскольку суд не в полной мере исследовал собранные доказательства и не дал им надлежащей правовой оценки.
В результате прокурор был признан виновным в совершении мелкого хулиганства, ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 78 640 тенге.
Постановление вступило в законную силу.
Напомним, прокурора Актау задержали в аэропорту Алматы за пьяный дебош. Специализированный суд Актау прекратил дело в отношении Абдирова, не обнаружив в его действиях состава преступления. Однако авиационный транспортный прокурор Алматы обжаловал данное решение суда.
новости по теме
14.09.2025, 12:34 114581
В одном из районов Алматы приостановили строительство жилья: названа причина
Рассказать друзьям
Алматы. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе Алматы приостановили строительство жилья, сообщает пресс-служба акимата города.
В квадрате улиц Розыбакиева - Катаева - Радостовца в Бостандыкском районе ведутся строительно-монтажные работы, в том числе компаниями CAMH Realty и ВЕК-Тұмар. Согласно плану детальной планировки, на указанной территории предусмотрено строительство школы. В связи с этим реализация отдельных проектов жилищного строительства отложена до уточнения границ земельного участка под образовательный объект. По итогам встреч с жителями, а также представителями компаний CAMH Realty и ТОО ВЕК-Тұмар достигнута договоренность о приостановке строительства до внесения необходимых корректировок в проектную документацию и уточнения границ управлением архитектуры и градостроительства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в дальнейшем решения будут приниматься с учетом интересов горожан и требований действующего законодательства.
Вопрос находится на контроле акимата города Алматы", - заверили в пресс-службе.
Алматинцы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса. Жители города считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
14.09.2025, 11:35 118541
Старейший роддом снесут в Алматы
Фото: yandex.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесут старый корпус роддома № 1, расположенного на улице Богенбай батыра, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
На его месте появится современный медицинский комплекс площадью более 10 тысяч квадратный метров. Это трехэтажное здание с цокольным и техническим этажами, спроектированное по международным стандартам для родовспомогательных организаций", - пояснили в пресс-службе.
Как отметили в министерстве, здание, возведенное еще в 1938 году, давно стало частью истории мегаполиса.
За десятилетия здесь появились на свет сотни тысяч алматинцев, а для многих семей этот роддом связан с самыми трогательными воспоминаниями. Но спустя 87 лет эксплуатации здание перестало соответствовать современным требованиям безопасности и медицины", - уверяют в пресс-службе.
Новый родильный дом будет рассчитан на 155 коек. Просторные и современные палаты обеспечат комфорт для мам и новорожденных, а энергоэффективные решения снизят расходы на содержание. В приемном отделении появится экстренная операционная - решение, которое позволит спасать жизни без потери драгоценного времени. Количество операционных увеличится с двух до четырех, что значительно повысит доступность помощи", - добавили в Минздраве.
Между тем в комментариях под данной новостью на портале zakon.kz некоторые алматинцы прокомментировали планы по сносу здания.
я там родился ) всю историю снесут градоначальники, нечего будет рассказывать/показывать. Постройте новый роддом на окраинах города, и не один а несколько", - пишет 123алматинец.
Ранее сообщалось, что в Кокшетау снесут здание художественной школы, а на ее месте построят ЖК.
Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.
История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Также весной этого года общественный резонанс возник вокруг ситуации со сквером возле ТЮЗа в Алматы.
В частности, общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.
В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде. Позже активисты сообщили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.
13.09.2025, 10:17 181466
Опасное заболевание диагностировали у двух детей в Павлодарской области
Рассказать друзьям
Павлодар. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Дети из разных сел в Павлодарской области заболели опасным заболеванием - туляремией. Эпидемиологи ищут причины возникновения инфекции, сообщает телеканал КТК.
В Павлодарской области два ребенка из разных сел заболели опасным инфекционным заболеванием - туляремией. При этом известно, что дети между собой не контактировали.
За жизнь 4-летней девочки почти три недели боролись инфекционисты и реаниматологи. Она поступила в тяжелом состоянии с температурой, увеличенными лимфоузлами и поражением сразу нескольких органов, что характерно для "малой чумы". Месяцем ранее данное заболевание диагностировали у 15-летнего подростка. Школьник перенес инфекцию в более легкой форме. Сейчас оба ребенка вне опасности.
В настоящее время специалисты пытаются определить источник заболевания.
Может быть, аспирационный путь, через вдыхание пыли. Либо через укусы кровососущих насекомых, возможно. Также пищевой может быть путь, то есть при употреблении зараженной пищи. Дети из разных сел. У них контакта между собой, у этих детей, не было", - сказала исполняющая обязанности замдиректора по инфекционному стационару Павлодарской областной детской больницы Асель Байганова.
Напомним, в казахстанских школах открылись стоматологические кабинеты.
12.09.2025, 17:50 214306
В Казахстане пройдет учение "Айбалта-2025": граждан просят сохранять спокойствие
Фото: МО РК
Рассказать друзьям
Актау. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области пройдет двустороннее оперативно-тактическое командно-штабное учение "Айбалта-2025" с участием войск региональных командований "Запад" и "Восток", сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе подготовки с 12 сентября предусмотрено перемещение сил и средств по территории ряда областей. Подразделения совершат марши комбинированным способом - железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации (...) В указанный период в отдельных районах возможны временные ограничения. Просим граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.
Напомним, в мае Минобороны также обратилось к казахстанцам с призывом сохранять спокойствие.
12.09.2025, 16:14 218896
Жители Казахстана смогут оформить сделку купли-продажи жилья онлайн
Нотариус удостоверяет сделку в онлайн-формате через видеосвязь
Рассказать друзьям
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках национального проекта "Цифровая ипотека" внедрен пилотный механизм онлайн-оформления нотариальных сделок по купле-продаже вторичного жилья, сообщает Министерство юстиции Республики Казахстан.
Теперь гражданам больше не нужно тратить время на личные визиты в банк и к нотариусу - все этапы можно пройти дистанционно, в электронном формате", - заявили в ведомстве.
В пресс-службе разъяснили, как работает новый механизм.
Для тех, кто приобретает жилье с использованием ипотечного займа, сервис "Цифровая ипотека" позволяет оформить сделку полностью онлайн - от подачи заявки до получения документов о регистрации. Все участники процесса - банк, нотариус и регистрирующие органы - взаимодействуют через единую цифровую платформу, исключающую бумажный документооборот. Обе стороны сделки авторизуются в системе и подтверждают свои действия с помощью электронной цифровой подписи", - пояснили в Минюсте.
По информации ведомства, система автоматически проверяет:
- личность участников;
- наличие прав собственности на объект;
- отсутствие обременений, арестов или других ограничений.
Нотариус удостоверяет сделку в онлайн-формате через видеосвязь. После этого электронная копия договора направляется в информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости" для регистрации. Новый владелец получает уведомление о завершении процедуры", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут зарегистрировать онлайн купленные в салонах автомобили.
12.09.2025, 12:34 231176
Полиция усилила контроль за общественным правопорядком по всему Казахстану
Особое внимание уделяется профилактике преступлений, выявлению правонарушений, проверке мест массового пребывания граждан
Рассказать друзьям
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 12 по 14 сентября в стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана.
Мероприятие направлено на укрепление общественной безопасности и правопорядка.
Особое внимание уделяется профилактике преступлений, выявлению правонарушений, проверке мест массового пребывания граждан, а также соблюдению законодательства", - рассказали в МВД.
В рамках республиканского ОПМ сотрудники административной полиции Алматы провели инспекцию автобусных парков в Турксибском районе.
По итогам проверки были выявлены нарушения. В отношении должностного лица автопарка составлено два протокола за выпуск на линию технически неисправного транспорта. Один из автобусов водворен на специализированную штрафную стоянку.
12.09.2025, 11:47 236366
Вынесен приговор по делу о хищении средств по программе Damu Bala в области Абай
Осужден директор одного из ТОО, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно
Рассказать друзьям
Семей. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по развитию детского творчества через платформу Damu Bala, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствием установлено, что директор ТОО "SAMGAU өнер&спорт мектебі", используя программу подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций, предоставлял недостоверные сведения о занятиях с детьми. На основании ежемесячных отчетов о посещаемости, содержащих заведомо ложные данные, уполномоченным органом производилось государственное финансирование якобы действующих кружков", - уточнили в АФМ.
Сообщается, что в представленной отчетности фигурировали дети, которые фактически не посещали занятия, а некоторые из них и вовсе не были осведомлены о своем "участии" в программе.
Например, один из детей числился участником кружка живописи в области Абай, несмотря на то что постоянно проживает в Алматинской области и не состоит ни в одном кружке", - пояснили в ведомстве.
По данным АФМ, ущерб государству в размере 23 млн тенге полностью возмещен подозреваемым в ходе следствия.
Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в агентстве.
12.09.2025, 10:20 221576
Прямой железнодорожный маршрут Алматы - Москва запустят в октябре
Фото: КТЖ
Рассказать друзьям
Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 26 октября текущего года запускаются прямой железнодорожный маршрут Алматы - Москва, сообщили в пресс-службе НК КТЖ.
Вагоны будут курсировать в составе поезда №7/8 Алматы - Саратов до станции Саратов и далее будут прицеплены к поезду №85/86 Дербент - Москва и проследуют до конечной станции Москва", - говорится в сообщении.
Беспересадочные вагоны Алматы - Москва будут курсировать периодичностью через день и состоять из одного купе и одного плацкарта.
Билеты будут доступны к продаже на сайте bilet.railways.kz.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
15.09.2025, 11:11Ставки акцизов на бензин и дизтопливо планируют изменить в Казахстане 15.09.2025, 11:4448176Более 288 тысяч ученических мест не хватает в школах Казахстана 15.09.2025, 12:3546591В Казахстане вступили в силу правила передачи детей в гостевую семью 15.09.2025, 13:2643766Принять меры по снижению числа киберпреступлений поручил Токаев 15.09.2025, 10:1643566Национальную информационную систему водных ресурсов введут в эксплуатацию в 2026 году 09.09.2025, 11:27521856Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28517271На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48513216Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38495156Центр обработки данных КГД появится в Казахстане 09.09.2025, 12:42477976Тысячи обращений за 2,5 года: Токаеву доложили о деятельности Конституционного суда 08.09.2025, 12:01586946Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27521856Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28517271На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48513216Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38495156Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?