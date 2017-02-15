Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Астане прошла пресс-конференция с участием представителей столичного Управления государственного архитектурно-строительного контроля, председателей жилищно-строительных кооперативов, дольщиков-инвесторов долгостроев "Азбуки жилья", руководства строительной компании "ОРДА Инжиниринг".

Как было отмечено на мероприятии, совместными усилиями акимата и прокуратуры Астаны был разработан план реабилитации девяти проблемных объектов группы компаний "Азбука жилья". Сейчас идет работа по решению проблемных вопросов до начала строительного сезона, передает Kazakhstan Today.

В рамках реабилитации проблемных объектов все средства от реализации имущества и активов осужденных руководителей группы компаний "Азбука жилья" будут направлены на строительство проблемных жилых комплексов этой группы. При этом дольщикам-инвесторам не придется вкладывать дополнительные средства. На сегодня из девяти объектов два жилых комплекса - "ЭКСПО таун" и "ЭКСПО сити" - достраиваются за счет свободных площадей, имеющихся на объекте. Остальные семь комплексов подписали договоры с управляющей компанией "ОРДА Инжиниринг".

Департамент по исполнению судебных актов сейчас производит оценку конфискованного имущества, в числе которого движимое и недвижимое имущество, сельхозтехника. По словам застройщиков, по предварительному расчету вырученных средств от реализации имущества должно хватить на строительство всех объектов, поскольку на объектах также имеются свободные площади.

В общей сложности число обманутых дольщиков достигает около 3,5 тыс. человек. По каждому жилому комплексу создан свой жилищно-строительный кооператив из числа участников долевого строительства, что позволяет прозрачно и транспарентно реализовать поставленные задачи, отметили участники пресс-конференции, сообщается на сайте столичного акимата.

"В настоящее время у нас с управляющей компанией "ОРДА Инжиниринг" подписаны дополнительные договоры на строительство, более 2000 договоров уже подписаны на сегодня. Также между нами подписано соглашение, что дольщики, не вошедшие в список потерпевших и не подписавшие ранее договоры, теперь будут предъявлять права и требования непосредственно к компании "ОРДА Инжниниринг", - сообщила председатель ЖСК "Жеты жол" Бибигуль Шапенова.

На мероприятии заместитель руководителя компании "ОРДА Инжиниринг" рассказал о проделанных работах на объектах и пояснил схемы завершения строительства.

В акимате напомнили, что 28 ноября 2016 года Алматинский суд №2 Астаны вынес приговор в отношении осужденных руководителей бывшей группы компаний "Азбука жилья". Имущество осужденных, добытое преступным путем, было передано в пользу потерпевших. Уже в начале февраля текущего года решением столичной апелляционной коллегии имущество осужденных было передано на завершение строительства объектов.

Обманутые дольщики "Азбуки жилья" ожидают свои квартиры уже четыре года. Тем временем экс-глава бывшей группы компаний Ерканат Тайжанов находится в Австрии. В отношении его и всех фигурантов нашумевшего дела возбуждены уголовные дела. Во втором полугодии 2015 года по рекомендации межведомственной комиссии на базе объектов компании "Азбука жилья" были созданы жилищно-строительные кооперативы. Единственной целью создания кооперативов являлось привлечение нового застройщика, инвестора и завершение строительства проблемных объектов. В 2015 году начались переговоры с управляющей компанией ТОО "ОРДА Инжиниринг", уже имеющей опыт в решении проблем долгостроя в Астане. В результате между ЖСК и управляющей компанией были заключены договоры.

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