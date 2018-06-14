Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на отчетно-выборной конференции Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев избран председателем правления объединения, передает Kazakhstan Today.

На конференции, в которой через видеосвязь приняли участие журналисты со всех регионов, состоялись выборы руководящих органов общественного объединения. Председателем правления Союза журналистов Казахстана избран Сейтказы Матаев, сообщается на сайте фонда "Адил соз".

Также в ходе заседания определены задачи на предстоящий период. Подчеркивалась необходимость активного участия в законотворческой деятельности, защите прав и свобод журналистов, использования опыта ветеранов отрасли для подготовки молодых кадров.

Ранее Сейтказы Матаев уже возглавлял Союз журналистов Казахстана. В октябре 2016 года он и его сын Асет, гендиректор агентства "КазТАГ", были признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и хищении средств. Сейтказы Матаева приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В ноябре 2017 года Капшагайский городской суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Сейтказы Матаева об условно-досрочном освобождении. В декабре он был условно-досрочно освобожден из колонии общего режима ЛА-155/14 в посёлке Заречный Алматинской области.

За Сейтказы Матаевым будет установлен пробационный контроль. Кроме того, он лишен права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распределительными и материально ответственными функциями в государственных и коммерческих организациях.

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