Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 27 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

27 марта в Актюбинской области местами ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

27 марта в Кызылординской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 м/с.

Днем 27 марта в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, утром и днем ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.

27 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

27 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды на 27-29 марта. Объединившиеся над территорией Казахстана средиземноморский и северо-западный циклоны вызовут осадки на юге, юго-востоке и востоке страны.

В выходные в горах Алматы возможен сход снежных лавин.

В Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областях ожидаются паводки.

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