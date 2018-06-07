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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана07.06.2018
Общество  16:46

Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области 8 июня ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду. Местами ожидается гроза, днем местами шквал, пыльная буря, возможен град, сообщает "Казгидромет".

В Астане днем 8 июня ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы до 15-20 метров в секунду, временами 23 метров в секунду. Утром и днем ожидается гроза, шквал, пыльная буря, возможен град.

В этот же день в Костанайской области синоптики прогнозируют местами грозу, ветер западный с переходом на северо-западный до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами 8-9 июня ожидаются гроза, шквал, ветер северо-западный до 15-20 метров в секунду; 9 июня пыльная буря, возможен град, ночью ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.

В Южно-Казахстанской области утром и днем местами ожидаются гроза, шквал. В течение суток местами юго-западный, северо-западный ветер усилится с пыльной бурей до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду. В Шымкенте днем 8 июня ожидаются гроза, усиление юго-западного, северо-западного ветра также до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, 9 июня на реках Алматинской и Жамбылской областей, а также в Алматы и 10 июня в горных районах Алматинской области в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается увеличение водности и формирование паводков.
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