Синоптики пообещали в ближайшие дни температуру ниже климатической нормы

"Мы занимались анализом младенческой смертности в регионе в целом и изучали причины роста именно в перинатальном центре в августе - сентябре. Мы выявили внутрибольничную инфекцию, которая повлекла за собой смерть младенца. Это бактериальная внутрибольничная инфекция".