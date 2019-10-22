Синоптики пообещали в ближайшие дни температуру ниже климатической нормы

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Синоптики опубликовали прогноз погоды на 22-24 октября 2019 года, пообещав температуру ниже климатической нормы, передает Kazakhstan Today.
Антициклон, сместившийся на Казахстан, вызвал значительное понижение температуры воздуха в северной половине республики до 8-13 градусов мороза и прекращение осадков. В предстоящие трое суток влияние антициклона постепенно будет ослабевать, температура воздуха начнёт повышаться, но осадки с прохождением атмосферных фронтов ожидаются лишь на крайнем севере и западе республики", - сообщила пресс-служба "Казгидромета".
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