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Синоптики прогнозируют неостойчивую погоду в Казахстане в четверг

23.06.2022, 08:37 21931
Синоптики прогнозируют неостойчивую погоду в Казахстане в четверг
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут дожди с грозами, на юго-востоке страны - сильный дождь. По республике ожидаются усиление ветра, град, шквал, на юго-западе, днем на юго-востоке - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на западе и востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на востоке области порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, пыльная буря. 

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза, сутки на юге области усиление ветра до 18 метров в секунду. 
 
На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, днем усиление ветра порывы до 15-20 метров в секунду. 

Днем на севере, юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере, в центре Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 

Днем в центре, на востоке Алматинской, на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, на юге Костанайской, на юге, юго-востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара. Днем на востоке Атырауской области, на юге Актюбинской, Карагандинской областей ожидается очень сильная жара", - говорится в сообщении.

 
На большей части Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, востоке Карагандинской, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей, на юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

новости по теме

Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

23.06.2022, 21:17 5931
Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 24 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара - 40-44 градуса. Ветер юго-восточный, утром и днем в центре области 15-20 м/с с пыльной бурей. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
24 июня днем в Акмолинской области ожидается сильная жара - 35 градусов.
 
24 июня ночью на севере, днем на западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара - 35-37 градусов. 
 
24 июня в северной половине, на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.
 
24 июня на севере, востоке, юге Мангистауской области ожидается гроза. На севере, юге области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге области 15-20 м/с. Днем на севере, юге области ожидается сильная жара - 40 градусов.
 
24 июня на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются гроза, ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара - до 38 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ночью 24 июня в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке и в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, юге, востоке и в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. 
 
В Алматы 24 июня ожидается временами гроза.
 
Ночью 24 июня на юге, днем на востоке и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Днем на востоке области сохраняется сильная жара - 36 градусов.
 
Днем 24 июня на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 24 июня на западе, в центре, юге Абайской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара - 35 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
24 июня на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 24-25 июня на юге, востоке области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. 24-25 июня ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Днем 24 июня на западе, севере области ожидается сильная жара - до 38 градусов.
 
24 июня на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара - до 37 градусов. 
 
24 июня в Павлодарской области днем ожидается сильная жара - 35 градусов. В центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
24 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем 24 июня на севере, западе, в пустынных районах, 25-27 июня на большей части области ожидается сильная жара - 40-42 градуса. 
 
24 июня днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. 
 

"Казахтелеком" обвинили в занятии сомнительными махинациями

23.06.2022, 15:13 12346
"Казахтелеком" обвинили в занятии сомнительными махинациями
Фото: ©inbusiness.kz
АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - Национального оператора АО "Казахтелеком" обвинили в занятии сомнительными махинациями на рынке связи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает издание vecher.kz, на протяжении многих лет АО "Казахтелеком" оказывало услуги ТОО "Alatay Aqparat" (до изменения наименования это были ТОО "Газета "Вечерний Алматы" и "Алматы акшамы"). 
 

В сентябре 2020 года при мониторинге расходов бухгалтерия ТОО "Alatay Aqparat" обнаружила, что "Казахтелеком" выставляет счета на суммы, несоразмерные оказываемым услугам. За разъяснением компания Alatay Aqparat обратилась с письмом в офис национального оператора связи… В ответном послании сотрудники "Казахтелекома" указывают, что в ТОО "Alatay Aqparat" подключено 319 телефонных абонентских номеров, плюс на балансе у него числится еще пять, причем по адресу: проспект Абылай хана, 2, близ вокзала Алматы-2. Так вот, с этого адреса газеты "Вечерний Алматы" и "Алматы акшамы" съехали еще в 2011 году", - говорится в материале издания. 

 
Что касается тех трехсот с лишним абонентов, которые работают в Alatay Aqparat и пользуются услугами "Казахтелекома", то здесь отмечается, что в штате ТОО числится менее 80 человек, и так было всегда.
 

Появление трех сотен абонентских номеров на балансе нашей компании объясняется просто - в свое время руководители газет "Вечерний Алматы" и "Алматы акшамы", недовольные качеством интернет-связи, попросили национального оператора что-то сделать с этим. Представители "Казахтелекома" привезли договоры и пообещали, что все проблемы будут решены, как только подпишут документы", - пояснили в редакции.

 
По данным издания, скорость соединения на тот момент составляла 6 Мбит в секунду, что очень мало для коллектива из 80 человек, специализирующегося на производстве контента. После подписания договоров с "Казахтелекомом", на основании которых компания Alatay Aqparat стала обладательницей трех сотен абонентских номеров, "скорость соединения увеличилась всего на 2 Мбит - вместо 6 стало 8 Мбит в секунду, а стоимость услуги возросла до 480 тысяч тенге в месяц". 
 

Учитывая, что физическим лицам "Казахтелеком" предоставляет интернет-связь со скоростью от 100 до 500 Мбит в секунду и всего за 7 тысяч тенге, три сотни абонентских номеров почти за полмиллиона тенге в месяц и с черепашьей скоростью соединения смахивают не на услугу, а на мошенничество. Поначалу представители монополиста даже согласились с этими доводами, и в ходе переговоров ТОО "Alatay Aqparat" и АО "Казахтелеком" были достигнуты договоренности о том, что будет произведен перерасчет. Однако вместо этого в "Казахтелекоме" принялись тянуть резину, пришлось поторопить монополиста очередным письмом. На него был получен ответ, что соответствующий вопрос с перерасчетом вынесен на рассмотрение региональной дирекции телекоммуникаций "Алматытелеком". О принятом решении, дескать, вас известят дополнительно", - информирует издание. 

 
Также газета сообщает, что 24 ноября 2020 года в "Казахтелекоме" отчитались, что перерасчет на сумму 2 297 000 тенге произведен региональной дирекцией. 29 января 2021 года, после завершения "Казахтелекомом" внутренних проверок, национальный оператор связи сообщил, что сумма перерасчета выросла - она составила уже 8 575 921 тенге. Кроме того, руководство ТОО "Alatay Aqparat" заверили, что к виновному работнику и его непосредственному начальнику приняты меры дисциплинарного взыскания.
 
Больше года те самые 8,5 миллиона тенге перерасчета не выплачивали, заверили в редакции. 
 
Сообщается, что "в феврале прошлого года в АО "Казахтелеком" была направлена досудебная претензия, но представители монополиста принялись уклоняться от переговоров. После повторной досудебной претензии они заявили, что не собираются возвращать деньги, поскольку не согласны со своими же собственными расчетами".
 

Рассмотрение претензии к "Казахтелекому" в специализированном межрайонном суде Алматы растянулось почти на год. За это время юристы АО "Казахтелеком" сочинили встречный иск на ТОО "Alatay Aqparat" - о взыскании суммы задолженности в 1,6 миллиона тенге. Иск поступил в СМЭС в декабре 2021 года, а уже в феврале этого года был удовлетворен. Одновременно с этим СМЭС отказал нашей компании в удовлетворении иска о возврате 8,5 миллиона тенге в связи с перерасчетом", - проинформировали в редакции.

 
Сообщается, что "суд отказался считать письма из АО "Казахтелеком", где те сами признают махинации и обещают произвести перерасчет, надлежащим доказательством".
 

Дескать, "Казахтелеком" свои же письма потом отозвал. Хотя, согласно Гражданскому кодексу, односторонний отказ от своих обязательств, которые дополнительно были подтверждены письмами с обещаниями перерасчета, не допускается" - сообщает издание. 

 
Несмотря на эти доводы, СМЭС Алматы вынес решение в пользу монополиста, "фактически разрешив "Казахтелекому" заниматься предоставлением своим крупным абонентам сомнительных услуг, после чего вымогать оплату", добавили в редакции.
 

В Минпросвещения прокомментировали задолженность учителям в 30 млрд тенге

23.06.2022, 09:19 20341
В Минпросвещения прокомментировали задолженность учителям в 30 млрд тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - В ходе анализа Министерством просвещения Республики Казахстан зафиксировано несвоевременное перечисление учителям в ряде регионов 28 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Отпускные и заработная плата выплачиваются из местных бюджетов (акиматов). При этом в ходе анализа министерством зафиксировано несвоевременное перечисление в ряде регионов 28 млрд тенге, которое связано не с отсутствием средств, а с вопросами передвижек и процедур на местном уровне", - сказал вице-министра просвещения РК Гани Бейсембаев. 

 
По его словам, эти вопросы полностью находятся в компетенции управлений образования акиматов.
 

Поэтому просим ответственно подходить к таким заявлениям и учитывать, в ведении каких госорганов находятся те или иные вопросы", - заявил он.

 
Вице-министр заверил, что вопрос находится на контроле министерства. Региональные департаменты по обеспечению качества в образовании будут и дальше вести ежемесячный контроль за своевременностью выплаты заработной платы работникам сферы образования.
 
Всего с начала июня, по его словам, акиматами педагогам своевременно перечислены отпускные на сумму в 246 миллиардов тенге. 
 

В большинстве регионов отпускные учителям выплачены полностью", - резюмировал Бейсембаев.


Напомним, депутат мажилиса в ходе заседания палаты сообщила, что долги государства по отпускным и выплатам на оздоровление для казахстанских учителей составили около 30 млрд тенге.
 

Лаура Мырзагали уволена с поста замруководителя управздрава Алматы

23.06.2022, 09:02 20826
Лаура Мырзагали уволена с поста замруководителя управздрава Алматы
АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - Заместителя руководителя управления общественного здоровья Алматы Лауру Мырзагали уволили с государственной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На основании решения совета по этике города Алматы заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Алматы Лаура Мырзагали привлечена к дисциплинарной ответственности за проступок, дискредитирующий государственную службу (с запретом на поступление на государственную службу в течение трех лет), и в настоящее время она уволена с государственной службы", - приводит сообщение акимата Алматы телеканал КТК.


Напомним, о факте вымогательства стало известно в апреле этого года. В Сети распространилось видео, где Лаура Мырзагали на повышенных тонах разговаривает со своей сотрудницей и требует отдать ей премиальные деньги. После обнародования видео в отношении чиновницы началась служебная проверка.  После проведения проверки члены совета по этике департамента Агентства по делам госслужбы рекомендовали уволить Мырзагали с занимаемой должности.

20 июня Нариман Табынбаев освобожден от должности руководителя управления здравоохранения Алматы.
 

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

22.06.2022, 21:19 31741
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Акмолинской, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 июня ночью на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью и утром на западе, севере области 15-20 метров в секунду. 
 
23 июня на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на западе области пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на западе и востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. Днем в центре и на востоке области ожидается сильная жара - 36 градусов. 
 
23 июня на севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 40 градусов. 
 
Днем 23 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара - 42 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
23 июня в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
Днем 23 июня на севере Актюбинской области ожидается гроза. 23 июня ветер юго-восточный, южный, на юге области порывы 18 метров в секунду. 
 
Днем 23 июня на западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге, юго-востоке области ожидается сильная жара - 36 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
23 июня на западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - до 39 градусов.
 
23 июня на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - до 37 градусов.
 
23 июня на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 38 градусов.
 
23 июня ночью на севере Павлодарской области, днем на большей части области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
23 июня днем на севере, юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, на севере, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем 23-25 июня на большей части области сохраняется сильная жара - 37 градусов. 
 

В Караганде школьники получили аттестаты с ошибкой в названии области

22.06.2022, 20:44 32661
В Караганде школьники получили аттестаты с ошибкой в названии области
Фото: instagram.com/patriotkaragandy
КАРАГАНДА. 22 ИЮНЯ - Аттестаты с ошибкой в названии Карагандинской области получили выпускники 25-й школы в Караганде. Вместо "Карагандинская" написано "КараганАдинская", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Теперь документы официально признаны испорченными, сообщает "Патриот Караганды".
 
Как сообщили в отделе образования Караганды, вина администрации школы налицо, поскольку там должны были проверить содержание аттестатов.
 

Аттестаты будут отозваны и переделаны. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в отделе образования.

 

В Алматы внесут изменения в схемы движения некоторых маршрутов

22.06.2022, 18:52 35156
АЛМАТЫ. 22 ИЮНЯ - В Алматы связи со строительно-монтажными работами и перекрытием проезжей части временно изменятся схемы маршрутов общественного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщат ТОО "Транспортный холдинг Алматы", в связи со строительно-монтажными работами на тепловых сетях на ул. Кожабекова и перекрытием проезжей части с 25 июня по 10 августа временно изменятся схемы маршрутов: 
 
№ 81 - в южном направлении - ул. Розыбакиева - конечный пункт "ТРЦ "Mega Alma-Ata-2". В северном направлении - конечный пункт "ТРЦ "Mega Alma-Ata-2" - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - далее по схеме; 
 
№ 98 - в северном направлении - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - далее по схеме; 
 
№ 30 - в южном направлении - пр. Гагарина- ул. Березовского - ул. Розыбакиева - далее по схеме; 
 
№ 31 - в южном направлении - пр. Гагарина - ул. Березовского - ул. Розыбакиева - далее по схеме; 
 
троллейбус № 1 - в южном направлении - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - ул. Кожабекова - конечный пункт "ул. Кожабекова". В северном направлении - конечный пункт "ул. Кожабекова" - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - далее по схеме. 
 
Напомни, в связи с проведением ремонта дорог с 23 июня по 8 июля будет полностью перекрыто движение на мосту по улице Жаяу Муса, соединяющей проспект Рыскулова с улицей Туркестан. Также будут внесены изменения в схемы движения ряда маршрутов.
 

В Алматы временно перекроют мост на улице Жаяу Муса

22.06.2022, 18:12 32416
АЛМАТЫ. 22 ИЮНЯ - В связи с проведением ремонта дорог с 23 июня по 8 июля будет полностью перекрыто движение на мосту по улице Жаяу Муса, соединяющей проспект Рыскулова с улицей Туркестан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В управлении городской мобильности Алматы сообщили, что также будут внесены изменения в схемы движения следующих маршрутов:
 
№ 69 - в восточном направлении - Кульджинский тракт - ул. Бухтарминская - разворот - Кульджинский тракт - ул. Тараз - ул. Жаяу Муса - конечный пункт "Мкр. Кайрат-Юг". В западном направлении - конечный пункт "Мкр. Кайрат-Юг" - ул. Жаяу Муса - ул. Тараз - Кульджинский тракт - далее по схеме;
 
№ 137 - в восточном направлении - пр. Рыскулова - Кульджинский тракт - ул. Бухтарминская - разворот - Кульджинский тракт - Рынок "Жетысу". В западном направлении - Рынок "Жетысу" - Кульджинский тракт - пр. Рыскулова - далее по схеме.
 
Работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.
 

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