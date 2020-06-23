Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 23-25 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.

После прохождения холодного атмосферного фронта в северной половине Казахстана местами ожидаются дожди с грозами и понижение температурного фона ночью до 5-10, днем до 22-27 тепла", - сообщает РГП "Казгидромет".





Жаркая погода сохранится на юге республики, но при этом и здесь не исключены локальные кратковременные дожди с грозами.





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