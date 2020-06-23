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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

22.06.2020, 12:40 16147
Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 23-25 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 

После прохождения холодного атмосферного фронта в северной половине Казахстана местами ожидаются дожди с грозами и понижение температурного фона ночью до 5-10, днем до 22-27 тепла", - сообщает РГП "Казгидромет". 


Жаркая погода сохранится на юге республики, но при этом и здесь не исключены локальные кратковременные дожди с грозами.

 

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