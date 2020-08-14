Суд освободил жительницу Алматы от уплаты кредита в 45 млрд тенге, который она не брала

Алматы. 13 августа. Kazakhstan Today - Суд Алматы вынес решение в пользу жительницы Алматы Зебихон Кадировой по делу о банковском кредите в размере 45 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Сегодня Алматинский городской суд пересмотрел решение Медеуского районного суда об удовлетворении иска Фонда проблемных кредитов к Манину А., Джунусбековой М., Кадировой З., Досмурзаевой Г., Шамсудинову О., ТОО "Sunny Terra", ТОО "Development Cooperation", ТОО "Integra Real Estate", ТОО "Tamex company", ТОО "Интизар" о взыскании ссудной задолженности в размере 45 млрд тенге.

В ходе повторного рассмотрения дела нашли свое подтверждение доводы ответчика Кадировой о том, что она не подписывала соглашение об открытии кредитной линии, а также дополнительное соглашение к нему, на основании которых на неё возлагалась бы обязанность погашать долг в солидарном порядке вместе с другими ответчиками", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Постановлением суда апелляционной инстанции вынесено новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании 45 млрд тенге с Зебихон Кадировой. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В июне текущего года "Первый канал Евразия" сообщил о том жительницу Алматы обязали выплатить банку 45 млрд тенге. По словам Зебихон Кадировой, произошла нелепая ошибка по кредитному договору. Однако по решению суда она должна вернуть все деньги и набежавшую пеню.

Сообщается, что 10 лет назад женщина работала помощником юриста в фирме и даже не подозревала, что стала участником кредитного договора компании с банком. Кто-то использовал ее данные и включил в соглашение.

Так как она была за границей, она это соглашение не подписала. И фактически в этом соглашении не участвовала. Ни к каким этим кредитным делам нет ни одного документа, что она какое-то отношение имеет. Просто кто-то где-то взял ее паспортные данные и записал в этом договоре", - рассказал адвокат Талгат Мылтыкбаев.

Адвокат и его подзащитная не понимают, как суд первой инстанции мог вынести решение о выплате многомиллиардного долга, когда в договоре нет подписи ответчицы.

Это просто или ошибка, или беспредел судебной системы... Я уже писала во все органы. Я мать, одна воспитываю ребенка, ему 5 лет. У меня квартира куплена в ипотеку, о каких деньгах может идти речь. У меня арестовали счета, я даже ипотеку не могу оплатить, потому что арест стоит и у меня, соответственно, идет задолженность", - рассказала Кадирова.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства