Участника январских событий осудили на 3 года лишения свободы в Талдыкоргане

НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - Обширный северо-западный антициклон обусловит на большей территории Казахстана погоду без осадков, а также постепенное понижение температурного фона, передает KAZAKHSTAN TODAY.





С фронтальной деятельностью на крайнем севере и востоке страны пройдут дожди с грозами, порывистым ветром. Местами по республике в ночные часы ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".





Днем на юге Западно-Казахстанской области, востоке Атырауской области сохраняется очень сильная жара. В Мангистауской области, на юго-западе Актюбинской области сохраняется, а в Алматинской области ожидается сильная жара.





В Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, на западе, востоке Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской области, на востоке Алматинской области, на юге Жетысуской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.