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Участника январских событий осудили на 3 года лишения свободы в Талдыкоргане

14.08.2022, 14:45 9021
Участника январских событий осудили на 3 года лишения свободы в Талдыкоргане
Фото: pexels
ТАЛДЫКОРГАН. 14 АВГУСТА - Талдыкорганским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого по части 2 статьи 272 УК РК за участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, разрушениями, уничтожением имущества, а также оказанием сопротивления представителям власти, сообщает Алматинский областной суд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации суда, обвиняемый бросал камни в административное здание акимата Алматинской области и повредил три пластиковые двери в здании. 
 
Также подсудимый участвовал в нападении на управление полиции города. В его руках была резиновая палка ПР-73, которой он разбил окно контрольно-пропускного пункта УП Талдыкоргана, после чего скрылся с места происшествия.
 
Подсудимый признал предъявленное обвинение в полном объеме. 
 

Суд обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание Н., признал чистосердечное раскаяние подсудимого и полное признание вины. Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого Н., суд признал совершение им уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения, в ходе массовых беспорядков, наличие рецидива преступлений", - информирует Алматинский областной суд. 

 
Подсудимый был признан виновным в совершении преступления. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 

новости по теме

Какая погода ожидает казахстанцев в воскресенье

14.08.2022, 09:45 12426
Какая погода ожидает казахстанцев в воскресенье
НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - Обширный северо-западный антициклон обусловит на большей территории Казахстана погоду без осадков, а также постепенное понижение температурного фона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

С фронтальной деятельностью на крайнем севере и востоке страны пройдут дожди с грозами, порывистым ветром. Местами по республике в ночные часы ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет". 


Днем на юге Западно-Казахстанской области, востоке Атырауской области сохраняется очень сильная жара. В Мангистауской области, на юго-западе Актюбинской области сохраняется, а в Алматинской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, на западе, востоке Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской области, на востоке Алматинской области, на юге Жетысуской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

13.08.2022, 20:36 24371
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Мангистауской, Актюбинской, Алматинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Кызылординской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 14 августа на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара - 40 градусов.
 
14 августа днем на большей части Актюбинской области ожидается сильная жара - 35-38 градусов. 
 
14 августа днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара - 35 градусов. Ветер северо-восточный, днем в горных, предгорных районах порывы 15-20 метров в секунду.
 
14 августа на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
14 августа днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
14 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
14 августа ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 

В арычной сети Талгара обнаружили еще 15 мешков с телами собак

13.08.2022, 18:03 27546
В арычной сети Талгара обнаружили еще 15 мешков с телами собак
ТАЛГАР. 13 АВГУСТА - 15 мешков с телами собак вытащили сотрудники акимата из арычной сети в Талгаре, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Это та самая арычная сеть, где ранее были обнаружены мертвые собаки, сообщает TALGARNEWSKZ.
 
Арычный канал с мертвыми собаками находится вблизи жилых домов. По словам одного из работников, вокруг стоит невыносимая вонь. От запаха останков собак рабочие кашляют во время сбора мешков, несмотря на то что на них спецодежда и маски.
 
Страшную находку собрали и увезли на грузовой машине для дальнейшей утилизации.
 
Напомним, полиция ищет причастных к данному правонарушению лиц.
 
 

В Актюбинской области спасатели вытащили двух щенков из выгребной ямы

13.08.2022, 14:51 30171
Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
АКТОБЕ. 13 АВГУСТА - Спасатели Байганинского района пришли на помощь двум маленьким щенкам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
12 августа в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Карауылкелды два маленьких щенка упали в выгребную яму в туалете, сообщает пресс-служба ДЧС Актюбинской области. 
 
В результате силами спасателей щенки были спасены. В настоящее время угрозы жизни животных нет.
 

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

12.08.2022, 21:22 41691
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской, Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 13 августа днем в южной части Актюбинской области ожидается сильная жара - 36-37 градусов.
 
Днем 13-15 августа на востоке Атырауской области ожидается очень сильная жара - 42 градуса. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
 
Днем 13-15 августа на юге Западно-Казахстанской области ожидается очень сильная жара - 40 градусов.
 
13 августа в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области гроза. Днем в горных районах области град. Ветер северо-западный, на востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
13 августа в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
13 августа ночью на востоке, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный 9-14, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 13 августа на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара - 40 градусов.
 
13 августа в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
13 августа ночью на севере, западе, днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный 9-14 метров в секунду, при грозе порывы 18 метров в секунду. 
 
Ночью и утром 13 августа на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.
 
Днем 13 августа по Западно-Казахстанской области ожидается очень сильная жара - 40 градусов.
 
13 августа ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный, ночью на востоке, днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 

По оживленной улице Нур-Султана бродили бесхозные лошади

12.08.2022, 19:53 43151
По оживленной улице Нур-Султана бродили бесхозные лошади
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - 12 августа около 08.30 по проспекту Абылай хана на аллее были обнаружены четыре лошади, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На место прибыли сотрудники полиции, представители акимата и ветеринарной службы района, сообщает Polisia.kz
 
Совместными силами лошади были вывезены в пункт временного содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных. В ходе проверки чипов лошадей в базе идентификации сельскохозяйственных животных было установлено, что они принадлежат жителю Аршалинского района Акмолинской области. 
 
Владелец найден. В отношении него возбуждено административное производство по статьям 386 и 406 КобАП РК. Животные возвращены владельцу в целости и сохранности. 
 
В полиции отметили, что с начала года на канал "102" поступило 306 сообщений, связанных с бесхозными животными.
 

В акимате Алматы назвали причины плохого качества дорог в городе

12.08.2022, 14:16 49701
В акимате Алматы назвали причины плохого качества дорог в городе
АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - В акимате Алматы назвали факторы, негативно влияющие на качество дорог в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Основными проблемными вопросами, которые негативно влияют на качество дорог, стали факты аварийных разрытий, плановых работ по прокладке сетей коммунальными службами и частными застройщиками", - сообщили в пресс-службе акимата города Алматы. 

 
Аким города Ерболат Досаев поручил синхронизировать действия управлений и акиматов районов города для повышения эффективности и качества работ. 
 
Сообщается, что на сегодня протяженность улично-дорожной сети Алматы составляет 3097 километров, из которых 234 километра не имеют твердого покрытия. Для улучшения показателя доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95% к 2025 году "необходимо ежегодно строить 70 километров новых дорог, охватывать средним ремонтом дороги протяженностью не менее 200 километров и текущим ремонтом более 350 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия", отметили в пресс-службе. 
 
В настоящее время в городе продолжается строительство трех развязок. До конца года планируется завершить работы по строительству развязки улица Бухтарминская - Кульджинский тракт, улица Саина - улица Монке би и на проспекте Сейфуллина - улице Жансугурова, срок завершения работ запланирован на 2023 год. 
 
Также был обсужден текущий ход работ по пробивке трех улиц. Пробивку улицы Саина планируется закончить в следующем году, Толе би - в 2024 году в зависимости от сроков выкупа и изъятия земельных участков. Во время встречи доложено о ходе разработки проектно-сметной документации по четырем проектам пробивки улиц - это продолжение проспекта Рыскулова, улиц Жубанова, Кажымукана и проспекта Абая общей протяженностью 9,3 километра. 
 
Кроме того, в рамках среднего ремонта ведутся работы на 221 улице протяженностью 219 километров, в том числе на 18 магистральных улицах города. 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы 5 должностных лиц привлечены к ответственности за неудовлетворительное состояние дорог. 
 

В Алматы появятся 4 новых автобусных маршрута

12.08.2022, 14:13 45781
В Алматы появятся 4 новых автобусных маршрута
АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - В Алматы до конца текущего года откроют четыре новых автобусных маршрута, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с вводом в эксплуатацию двух станций метро планируется изменение маршрутной сети, в том числе до конца года ожидается открытие новых четырех маршрутов и корректировка девяти текущих маршрутов", - сообщили в пресс-службе горакимата. 

 
По информации ведомства, аким города поручил создать условия для водителей общественного транспорта на проектируемых разворотно-отстойных площадках для автобусов. 
 
Также сегодня в акимате обсудили ход работ по развитию транспортной инфраструктуры Алматы. Ко всему прочему были названы факторы, негативно влияющие на качество дорог в городе и сроки окончания строительства транспортных развязок. 
 

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