Участника январских событий осудили на 3 года лишения свободы в Талдыкоргане

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По информации суда, обвиняемый бросал камни в административное здание акимата Алматинской области и повредил три пластиковые двери в здании.
Также подсудимый участвовал в нападении на управление полиции города. В его руках была резиновая палка ПР-73, которой он разбил окно контрольно-пропускного пункта УП Талдыкоргана, после чего скрылся с места происшествия.
Подсудимый признал предъявленное обвинение в полном объеме.
Суд обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание Н., признал чистосердечное раскаяние подсудимого и полное признание вины. Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого Н., суд признал совершение им уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения, в ходе массовых беспорядков, наличие рецидива преступлений", - информирует Алматинский областной суд.
Подсудимый был признан виновным в совершении преступления. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Приговор суда не вступил в законную силу.