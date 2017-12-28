Кокшетау. 27 декабря. Kazakhstan Today - В Акмолинской области прошли мероприятия, посвященные знаменитому композитору Биржан-салу, передает Kazakhstan Today.

Мероприятия были организованы в честь переименования Енбекшильдерского района в район Биржан-сала.

Одной из значимых акций явился концерт коллектива областной филармонии имени Укили Ыбырая на родине великого поэта в городе Степняк. Исполненные артистами произведения стали настоящим подарком для слушателей, ведь в программе звучали наиболее любимые зрителями песни композитора.

Произведение Биржан сала "Аксеркеш" исполнил солист Сарсенбай Хасенов, его сменила любимица публики со своим серебристым сопрано, заслуженная артистка РК Газиза Жумекенова с песней Биржана "Ляйлім шырак" в сопровождении фольклорного ансамбля "Айнаколь".

Также были представлены и другие известные произведения акына "Жанбота", "Адаскак", "Жалгыз арша", "Айтбай" и "Бурылтай".

Наряду с творчеством Биржана в тот вечер были исполнены другие, полные лиризма песни композиторов Ибрахима, Нияза серэ, Таттимбета и других.

Кроме того, повсеместно в области состоялись "круглые столы" с участием общественности, классные часы в школах с чтением лекций о жизни и судьбе выдающегося акына, концерт учащихся колледжа имени Биржан-сала с исполнением лучших произведений салов и серэ, флешмоб работников культуры и молодежи у памятника Биржан-салу в Кокшетау, читательские конференции в библиотеках и др.

Данная акция была подхвачена журналистским сообществом, на страницах газет, журналов широко освещена биография Биржана, по телевидению выступили эксперты творчества Биржана и его сподвижников.

Проведенные мероприятия стали еще раз свидетельством народной любви к творческому наследию Биржана сала, образно выражающего чувства и эмоции подлинного патриота своей земли.

Как отмечают в многочисленных откликах многие акмолинцы, они испытывают гордость за то, что такие выдающиеся личности жили и творили на их земле, именно судьба таких людей служит примером для духовного роста. А благодаря программе президента "Рухани жангыру", осуществляется сохранение своей культуры, собственного национального кода.

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