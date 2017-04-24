В Актау военнослужащий приговорен к условному сроку за избиение сослуживцев

Актау. 24 апреля. Kazakhstan Today - Военный суд Актауского гарнизона к четырем годам условного заключения приговорил военнослужащего части 2201"А", который ударил сослуживцев из-за разбросанных вещей, сообщили в пресс-службе суда.

По материалам дела, утром 22 февраля текущего года в бытовой комнате комендантской роты войсковой части 2201"А" рядовой, рассердившись из-за разбросанных вещей, построил двух сослуживцев и ударил каждого кулаком в область груди. Одному из потерпевших причинен легкий вред здоровью, передает Kazakhstan Today.

Приговором военного суда Актауского гарнизона солдат, устроивший "дедовщину", признан виновным по пункту 1 части 3 статьи 440 УК РК (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими без отношений подчиненности). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. На основании статьи 63 УК РК (Условное осуждение) наказание назначено условным, пишет Лада.kz .

Приговор не вступил в законную силу.

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