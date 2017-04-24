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В Алматы частично перекроют движение во время сельхозярмарки 29 апреля24.04.2017
Общество  14:13

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы частично перекроют движение во время сельхозярмарки 29 апреля, сообщили в пресс-службе акима города.

По информации пресс-службы, 29 апреля пройдёт расширенная ярмарка сельхозтоваропроизводителей Алматинской области. Горожане смогут приобрести качественные продукты по доступным ценам напрямую от сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой промышленности региона, передаёт Kazakhstan Today.

Ярмарка откроется в 08.00 на площади Астана по улице Толе би.

Отмечается, что в ярмарке примут участие производители городов Талдыкоргана, Капшагая и Текели, а также 16 районов Алматинской области. Кроме того, в ярмарке будет участвовать АО "НК "СПК "Жетысу". Общий объем продукции - 170 тонн.

"На время проведения ярмарки предусмотрено частичное перекрытие автомобильного движения на участке дороги вдоль улицы Толе би от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова, а также вдоль улицы Панфилова - от улицы Богенбай батыра до улицы Казыбека би", - сообщили в пресс-службе.
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В Алматы частично перекроют движение во время сельхозярмарки 29 апреля
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