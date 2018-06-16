В Алматы оштрафовали водителя, не уступившего дорогу скорой помощи

Алматы. 16 июня. Kazakhstan Today - В Алматы оштрафовали водителя, перегородившего путь скорой помощи, передает Kazakhstan Today.

Очередное нарушение, зафиксированное очевидцем и выложенное в социальную сеть, проанализировано сотрудниками местной полицейской службы Алматы. В опубликованном видеоматериале автомашина марки "Хонда" стоит с включенным аварийным сигналом перед каретой скорой помощи и не пропускает ее, сообщили в пресс-службе ДВД города.

"Видеоматериал был изучен. Женщина, управлявшая автомобилем "Хонда", на узкой улице не торопилась предоставлять преимущество оперативному транспортному средству, то есть скорой помощи, полагая, что должно было быть наоборот. На 30-летнюю гражданку И. составлен протокол по статье 598 КоАП РК "Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами". С водителем-нарушительницей также проведена разъяснительная беседа о недопущении впредь нарушения Правил дорожного движения РК", - проинформировал начальник отдела розыска местной полицейской службы ДВД Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

Видео инцидента можно посмотреть здесь

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