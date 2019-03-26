В Алматы прошел творческий вечер известного педагога Юлии Эльдарофф

Алматы. 25 марта. Kazakhstan Today - Творческий вечер известного педагога, переводчика и общественного деятеля Юлии Эльдарофф состоялся 22 марта 2019 года в Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы в рамках проекта представительства Россотрудничества в Республике Казахстан "Любовь без границ", передает Kazakhstan Today.

В этот день зал Генерального консульства не смог вместить всех желающих увидеть выступления артистов разных возрастов, представивших на суд публики сказки на языках народов мира: русском, казахском, английском, французском, турецком. Взрослые рассадили детей на стулья, банкетки и просто на пол, а сами остались стоять не только в зале, но даже в холле.

Столь повышенное внимание легко объяснить: на импровизированной сцене выступали лауреаты сразу двух фестивалей "Со сказкой вокруг света": Тулуза-2018 и Стамбул-2019. Открывая творческий вечер, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы Ирина Переверзева отметила, что свою общественную деятельность Юлия Эльдарофф начала в Казахстане, встав у руководства проектов "Театральный карманчик" и "Со сказкой вокруг света", которые с успехом были продолжены во Франции, России и Турции. Эти проекты объединяют взрослых и детей разных стран, говорящих на разных языках, но единых в одном - своём стремлении открыть юному поколению мир сказки.

Юлия Эльдарофф представила участников вечера, среди которых были актёры Государственного академического драматического театра для детей и юношества имени Н. Сац, учащиеся Международной школы Алмазы, воспитанники театральной студии "Созвезедие Андрес" под руководством Заслуженного деятеля Республики Казахстан Марины Ганцевой, артисты театра Федеральной национально-культурной автономии казахов России. Свои видеопоздравления и выступления прислали артисты из России, Турции, Франции, Японии.

Гвоздём программы стала встреча бабок-ёжек из сказок разных стран: России, Турции, Франции и Казахстана. Несмотря на то, что каждая из них говорила на своём родном языке, и зрители, и сами сказочные героини прекрасно понимали друг друга. Они вместе играли, пели и танцевали.

Завершая творческий вечер, Юлия Эльдарофф пообещала зрителям удивить их новыми сюрпризами в ноябре.

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