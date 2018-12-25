Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Астане, Караганде, Костанае и других городах Казахстана отменили занятия для школьников, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в управлении образования столицы, 25 декабря в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются.
Отмена занятий произошла в связи с морозами и в Восточном Казахстане. В Семее - для 1-11 классов первой смены, 1-2 курсов колледжей, Риддере - для 1-9 классов первой смены, Курчатове - для 1-11 классов первой смены смены и 1-2 курсов колледжей.
Занятия для учащихся 1-4 классов первой смены отменены в Зыряновском районе, для учеников 1-9 классы первой смены - в Шемонаихинском, Жарминском и Бородулихинском районах. В Аягозском районе занятия не состоятся для учащихся 1-11 классов первой смены и 1-2 курсов колледжей, сообщается на сайте ДЧС региона.
В Костанае занятия отменены для учеников 0-9 классов первой смены, пишет региональное издание "Наша газета
" со ссылкой на отдел образования городского акимата.
По данным отдела образования Караганды 25 декабря занятия отменяются в 0-9 классах, проинформировал портал ekaraganda.kz
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