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В Астане ограничат движение в период подготовки и проведения майских праздников20.04.2017
  • Фото: astana.gov.kz
Общество  16:42

Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Астане ограничат движение автотранспорта в период подготовки и проведения Дня единства народа Казахстана, военного парада и Дня Победы, сообщили в городском акимате.

Согласно сообщению, 22 и 23 апреля и со 2 по 7 мая на ряде столичных улиц будет ограничено движение в связи подготовкой и проведением на площади у монумента "Казак Елі" масштабных мероприятий, посвященных Дню единства народа Казахстана, и военного парада, передает Kazakhstan Today.

"7 мая на площади перед монументом "Казак Елі" состоится военный парад, посвященный 25-летию Вооруженных сил РК и празднованию Дня Победы. В этом году мы планируем провести уникальное, масштабное зрелище с демонстрацией различных видов современной спецтехники в количестве 300 единиц и с привлечением свыше 5000 военнослужащих личного состава Вооруженных сил РК и ветеранов военной службы. Планируется рекордное количество участников и спецтехники. Наша главная задача - показать мощь, силу и высокие возможности вооруженных сил, достигнутых за годы независимости", - сообщил заместитель главнокомандующего Сухопутных войск РК Дулат Адырбеков.
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