В Астане отменили занятия для учеников 1-9 классов второй смены

Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - Вслед за учениками первой смены 1-9 классов школ Астаны дома сегодня останутся и ученики 1-9 классов второй смены, сообщает официальный сайт акимата Астаны
"В связи с ухудшением погодных условий занятия для учащихся 1-9 классов второй смены отменяются", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.
Как сообщалось ранее, в Астане, Костанае и Караганде сегодня из-за морозов отменили занятия в школах.
"10 февраля 2017 года в связи с ухудшением погодных условий занятия для учащихся 1-9 классов первой смены отменяются", - говорится на сайте Управления образования столицы.
По данным портала nv.kz, отдел образования Караганды в связи с низкой температурой воздуха отменил занятия для школьников с 0 по 4 классы первой смены.
В Костанае сегодня по аналогичной причине отменены занятия для всех учащихся первой смены, информирует alau.kz со ссылкой на отдел образования акимата Костаная.
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