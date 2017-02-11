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В Астане отменили занятия для учеников 1-9 классов второй смены10.02.2017
  • Фото: alau.kz
Общество  12:51

Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - Вслед за учениками первой смены 1-9 классов школ Астаны дома сегодня останутся и ученики 1-9 классов второй смены, сообщает официальный сайт акимата Астаны


"В связи с ухудшением погодных условий занятия для учащихся 1-9 классов второй смены отменяются", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, в Астане, Костанае и Караганде сегодня из-за морозов отменили занятия в школах.

"10 февраля 2017 года в связи с ухудшением погодных условий занятия для учащихся 1-9 классов первой смены отменяются", - говорится на сайте Управления образования столицы.

По данным портала nv.kz, отдел образования Караганды в связи с низкой температурой воздуха отменил занятия для школьников с 0 по 4 классы первой смены.

В Костанае сегодня по аналогичной причине отменены занятия для всех учащихся первой смены, информирует alau.kz со ссылкой на отдел образования акимата Костаная.
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Фото: alau.kz
В Астане отменили занятия для учеников 1-9 классов второй смены
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