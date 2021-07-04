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В большинстве областей Казахстана сохранится жаркая погода

03.07.2021 8938
В большинстве областей Казахстана сохранится жаркая погода
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 3 июля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона сохраняется жаркая и сухая погода. Лишь на западную и северную часть РК будет влиять ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, принесут с собой кратковременные дожди с грозами и градом. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Кызылординской, Северо-Казахстанской областях днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей. 
 
В Жамбылской области утром и днем местами ожидается град, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем в Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара, в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, местами в Западно-Казахстанской области, на юге Мангистауской области сильная жара.
 
В Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской областях, на большей части Атырауской, Актюбинской, Жамбылской областей, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 
 

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