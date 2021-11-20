В большинстве регионов Казахстана ожидается снег

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части территории РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются снег, усиление ветра, туман, на севере, востоке, центре - с метелью, на западе - гололед. Лишь на юге, северо-востоке и северо-западе ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, на северо-западе области с низовой метелью.

На западе, юге и северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с метелью.

Ночью и утром на севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе и юге Карагандинской области ожидается туман, ночью на севере, востоке и в центре области метель, ночью на востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Утром и днем на северо-востоке и юге Алматинской области ожидается гололед, на юге и востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Костанайской области ожидается туман, днем на севере области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.

На северо-западе Акмолинской области ночью и утром ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, днем на большей части области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на западе и востоке Атырауской области, на севере и востоке Актюбинской области ожидается туман.



