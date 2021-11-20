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В большинстве регионов Казахстана ожидается снег

19.11.2021, 08:23 68824
В большинстве регионов Казахстана ожидается снег
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большей части территории РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются снег, усиление ветра, туман, на севере, востоке, центре - с метелью, на западе - гололед. Лишь на юге, северо-востоке и северо-западе ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, на северо-западе области с низовой метелью. 
 
На западе, юге и северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с метелью. 
 
Ночью и утром на севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе и юге Карагандинской области ожидается туман, ночью на севере, востоке и в центре области метель, ночью на востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем на северо-востоке и юге Алматинской области ожидается гололед, на юге и востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге Костанайской области ожидается туман, днем на севере области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью. 
 
На северо-западе Акмолинской области ночью и утром ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, днем на большей части области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на западе и востоке Атырауской области, на севере и востоке Актюбинской области ожидается туман.

 

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новости по теме

В АО "KEGOC" прокомментировали информацию о подключении к ЦГПП майнинговой фермы

19.11.2021, 19:21 97984
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - В АО "KEGOC" прокомментировали информацию касательно майнинговой фермы, обнаруженной 18 ноября сотрудниками комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК в районе подстанции 500 кВ ЦГПП, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Обнаруженные контейнеры с оборудованием для осуществления майнинга находятся на территории ТОО "Alageum Electric Astana" и принадлежат его субпотребителю - ТОО "Genesisenergyqazaqstan", - сообщили "KEGOC".

 
В пресс-службе добавили, что ТОО "Alageum Electric Astana" (филиал АО "Alageum Electric", деятельность: ремонт трансформаторного оборудования 6-10 кВ) еще в 2007 году получило у АО "KEGOC" технические условия на подключение к подстанции ТП-1 напряжением 10 кВ и его электроснабжение осуществляется в соответствии с условиями договора, в пределах заявленной мощности 0,3 мВт.
 

Отмечаем, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан АО "KEGOC" не имеет право осуществлять проверку хозяйствующих субъектов, в том числе на предмет наличия "серых" майнинговых ферм. При этом АО "KEGOC" готово оказать всестороннее содействие уполномоченным государственным органам по данному вопросу. В связи с текущей ситуации в Единой электроэнергетической системе страны, АО "KEGOC", как Системный оператор, заинтересовано в выявлении и отключении от энергоснабжения незаконно действующих майнинговых ферм", - сообщили в АО "KEGOC".

 
Ранее сообщалось, что 18 ноября текущего года в Нур-Султане сотрудниками Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики было выявлено незаконное подключение майнинговой фермы, принадлежащей одному из ТОО.
 
12 ноября главный диспетчер филиала АО "KEGOC" "Национальный диспетчерский центр Системного оператора" Бекжан Мукатов рассказал о влиянии майнинга на существенный рост потребления электроэнергии в Казахстане. Представитель KEGOС отметил, что в настоящее время проблемам майнинга - существенный фактор, оказывающий влияние на рост потребления электроэнергии. 
 

Штормовое предупреждение объявили в пяти областях из-за тумана и метели

19.11.2021, 17:27 132193
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях из-за тумана и метели
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской и Актюбинской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации синоптиков, 20 ноября на севере Кызылординской области сохранится туман. Ночью на юго-западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается юго-западный ветер 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 20 ноября на западе Карагандинской области ожидается туман, ветер восточный, юго-восточный. Днем на западе и юге области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 20 ноября на севере Акмолинской области ожидается низовая метель, ветер юго-западный, южный. На севере и востоке области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
 
Днем 20 ноября на северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед, ветер юго-восточный, южный. На северо-западе и севере области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
 

Певец из Кокшетау выиграл автомобиль на республиканском конкурсе "Арқаның Айбозы"

19.11.2021, 17:26 132193
Певец из Кокшетау выиграл автомобиль на республиканском конкурсе "Арқаның Айбозы"
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 19 НОЯБРЯ - В рамках 30-летия Независимости в культурной столице страны - Кокшетау состоялся I республиканский конкурс среди исполнителей традиционной песни "Арқаның Айбозы" имени Кажыбая Жахина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в управлении культуры, архивов и документации, в творческом состязании приняли участие 20 исполнителей традиционной песни из городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Акмолинской областей, сообщает управление внутренней политики. 
 
Оценивали конкурсантов известный исполнитель народных песен, заслуженный артист РК Рамазан Стамгазиев, заслуженный артист РК, исследователь казахского песенного творчества Еркин Шукиманов, артисты и исполнители народного творчества Акмолинской области - заслуженная артистка РК Бисара Макенова, "Мәдениет саласының үздігі" Саян Мухамедьяров, солист Акмолинской областной филармонии имени Укили Ыбырая Сарсенбай Хасенов и член Союза писателей Казахстана, акын, поэт Куаныш Оспан. 
 

Конкурс среди исполнителей традиционной песни "Арқаның Айбозы" имени Кажыбая Жахина является одним из значимых мероприятий, популяризирующих традиционное песенное искусство. Имя талантливого певца Кажыбая Жахина, его голос, манера исполнения остались в памяти и сердцах тысячи слушателей и любителей казахской песенной культуры", - отметила руководитель управления культуры, архивов и документации Айгуль Сабитова.

 
Участники подарили кокшетауцам и гостям областного центра настоящий праздник таланта, музыки и ярких эмоций.
 
По итогам конкурса обладателем Гран-при и главного приза - легкового автомобиля стал Бауыржан Нурмухан из Кокшетау.
 
Дипломом первой степени и сертификатом на сумму 1 млн. тенге награждена Алуа Калымбекова из Нур-Султана.
 
Еще один представитель столицы Озгерис Шерикбай получил диплом второй степени и сертификат на сумму 800 тыс. тенге.
 
Диплома 3 степени и сертификата на сумму 600 тыс. тенге был удостоен Еркебулан Карыпов из Северо-Казахстанской области.
 
За активное участие в конкурсе дипломами оргкомитета и сертификатами на сумму 100 тыс. тенге награждены 9 исполнителей из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей.
 
К слову, в регионе в преддверии юбилея Независимости проведено более 500 различных мероприятий.
 

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