В большинстве регионов Казахстана сохранится сухая и жаркая погода

НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отрог антициклона и теплые воздушные массы из районов Ирана продолжает влиять на погоду большей части республики, где сохранится сухая и жаркая погода. Лишь на севере, востоке и в горных районах южной части страны местами пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области, днем в Жамбылской, Кызылординской областях ожидается местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей, в Жамбылской области, в горных районах, днем - гроза и град.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман, гроза, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидается сухая гроза.

Днем в Атырауской области, местами в Мангистауской области, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохранится очень сильная жара.

Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Костанайской областей, местами в Карагандинской области сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, на юге Восточно-Казахстанской области, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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