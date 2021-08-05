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В большинстве регионов Казахстана сохранится сухая и жаркая погода

04.08.2021 7804
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отрог антициклона и теплые воздушные массы из районов Ирана продолжает влиять на погоду большей части республики, где сохранится сухая и жаркая погода. Лишь на севере, востоке и в горных районах южной части страны местами пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Туркестанской области, днем в Жамбылской, Кызылординской областях ожидается местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей, в Жамбылской области, в горных районах, днем - гроза и град. 
 
В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Карагандинской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман, гроза, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами ожидается сухая гроза.
 
Днем в Атырауской области, местами в Мангистауской области, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохранится очень сильная жара. 
 
Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Костанайской областей, местами в Карагандинской области сохранится сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, на юге Восточно-Казахстанской области, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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