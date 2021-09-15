В большинстве регионов Казахстана во вторник ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части РК под влиянием антициклона сохраняется преимущественно погода без осадков. На севере, северо-западе и юго-западе РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, на северо-западе с грозами. На западе, севере, востоке республики ожидается туман, на севере, северо-западе, юго-востоке, юго-западе ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области на северо-западе ночью и утром ожидается туман, днем на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области ночью на юге ожидается туман, днем на юге, востоке усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Костанайской области утром и днем ожидается гроза, днем на севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области днем на юго-востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Акмолинской области утром и днем на севере и западе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области, на северо-востоке, юго-западе, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области на западе, в центре ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере ожидается туман.

Ночью на юге Павлодарской области, на северо-востоке Карагандинской области, на западе, севере, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Мангистауской, Туркестанской областях, на большей части Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской областей, на юго-западе, западе Костанайской, Карагандинской областей, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской области, на юге Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.





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