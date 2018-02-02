В горных районах Алматинской области возможно обострение снеголавинной обстановки

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" предупреждает о возможном обострении снеголавинной обстановки в горных районах Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

"В ближайшие сутки, 2-3 февраля, в горных регионах Казахстана самопроизвольный сход снежных лавин не ожидается, но 3-4 февраля в связи с ожидаемыми осадками, возможно обострение снеголавинной обстановки в горных районах Алматинской области. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - предупреждают синоптики.

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