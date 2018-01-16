Ярославль. 16 января. Kazakhstan Today - В селе Вятское Ярославской области на здании местной школы установлена мемориальная доска в память о снайпере Алие Молдагуловой, передает Kazakhstan Today.

"Девушка была эвакуирована в Вятское вместе с детским домом из блокадного Ленинграда в 1942 году, прожила здесь семь месяцев и училась в местной школе", - сообщила пресс-служба посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В церемонии приняли участие представители местных госорганов, ветеранских и других общественных организаций, казахской диаспоры региона, учащиеся местной школы.

В киноконцертном зале историко-культурного комплекса "Вятское" в исполнении учеников Вятской школы прозвучала литературно-музыкальная композиция, посвящённая памяти Алии Молдагуловой. Неизгладимое впечатление на зрителей также произвела песня "Алия", которую на казахском языке спел артист Ярославского государственного академического театра имени Ф. Волкова Ануар Султанов.

В ходе памятного мероприятия была презентована книга "Последний бой Алии" московского историка Дарьи Тимошенко.

Приятным и трогательным сюрпризом стало включение видеообращения из Актюбинского мемориального музея Алии Молдагуловой.

В пресс-службе напомнили, что после 7-го класса Вятской средней школы Алия Молдагулова поступила в Рыбинский авиационный техникум, но через три месяца подала заявление с просьбой отправить её на фронт. Окончив Центральную женскую снайперскую школу, в 1943 году 18-летняя Алия стала снайпером 4-го батальона 54-й отдельной стрелковой бригады (22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт). В январе 1944 года геройски погибла в ожесточенном бою у деревни Казачиха Псковской области. Ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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