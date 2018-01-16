Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
16 января 2018
  • 23
  • :
  • 26
Все области
-8º Туман
днем -1º    ночью -5º
17:00
.
Aнонс

В Ярославской области открыта мемориальная доска в память об Алие Молдагуловой16.01.2018
  • Фото: http://www.kazembassy.ru
Общество  17:26

Ярославль. 16 января. Kazakhstan Today - В селе Вятское Ярославской области на здании местной школы установлена мемориальная доска в память о снайпере Алие Молдагуловой, передает Kazakhstan Today.

"Девушка была эвакуирована в Вятское вместе с детским домом из блокадного Ленинграда в 1942 году, прожила здесь семь месяцев и училась в местной школе", - сообщила пресс-служба посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В церемонии приняли участие представители местных госорганов, ветеранских и других общественных организаций, казахской диаспоры региона, учащиеся местной школы.

В киноконцертном зале историко-культурного комплекса "Вятское" в исполнении учеников Вятской школы прозвучала литературно-музыкальная композиция, посвящённая памяти Алии Молдагуловой. Неизгладимое впечатление на зрителей также произвела песня "Алия", которую на казахском языке спел артист Ярославского государственного академического театра имени Ф. Волкова Ануар Султанов.

В ходе памятного мероприятия была презентована книга "Последний бой Алии" московского историка Дарьи Тимошенко.

Приятным и трогательным сюрпризом стало включение видеообращения из Актюбинского мемориального музея Алии Молдагуловой.

В пресс-службе напомнили, что после 7-го класса Вятской средней школы Алия Молдагулова поступила в Рыбинский авиационный техникум, но через три месяца подала заявление с просьбой отправить её на фронт. Окончив Центральную женскую снайперскую школу, в 1943 году 18-летняя Алия стала снайпером 4-го батальона 54-й отдельной стрелковой бригады (22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт). В январе 1944 года геройски погибла в ожесточенном бою у деревни Казачиха Псковской области. Ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Просмотров: 2956
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
16.01.2018   20:27
Трасса Астана - Павлодар закрыта из-за сильной метели
16.01.2018   19:27
Евниев и Исаева назначены вице-министрами сельского хозяйства
16.01.2018   18:45
Альтаев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК
16.01.2018   18:20
Ежегодная международная конференция "Связи с общественностью в социальных сетях - 2018" пройдет в Москве в феврале
16.01.2018   18:00
В селе Восточного Казахстана 12 детей заболели гепатитом А
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today