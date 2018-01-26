В Карагандинской области комиссия закончила проверку по факту смерти годовалого ребенка

Караганда. 26 января. Kazakhstan Today - В Карагандинской области Комиссия департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области закончила проверку по факту смерти годовалого ребенка в Темиртау. Врачи ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, передает Kazakhstan Today.
Как сообщила заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Ольга Смирнова, "смерть Аслана Манасова наступила от отека и набухания головного мозга, развившегося вследствие генерализованного вирусного поражения сосудов внутренних органов".
"Данный необратимый процесс был обусловлен сочетанной вирусной инфекцией дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта", - сказала она.
По ее информации, по итогам работы комиссии департамента охраны общественного здоровья выявлены дефекты оказания медицинских услуг персоналом инфекционного отделения центральной больницы Темиртау. Усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).
Как сообщалось ранее, третьего января в больнице Темиртау умер годовалый малыш. Аслан поступил с температурой и рвотой, под наблюдением врачей ребенок был полдня, но спасти его так и не удалось. По словам родителей, когда у сына стали леденеть руки и ноги, никто ему не помог. Медики же заявляют, что сделали все, что смогли.
Комиссия обнаружила новых виновных. В частности, комиссия установила, что дежурный врач не является инфекционистом, а имеет квалификацию педиатра. Также комиссия выявила нарушения в действиях врача приемного покоя, лечащего врача и нескольких медсестер.
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