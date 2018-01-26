В Карагандинской области комиссия закончила проверку по факту смерти годовалого ребенка

Караганда. 26 января. Kazakhstan Today - В Карагандинской области Комиссия департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области закончила проверку по факту смерти годовалого ребенка в Темиртау. Врачи ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Ольга Смирнова, "смерть Аслана Манасова наступила от отека и набухания головного мозга, развившегося вследствие генерализованного вирусного поражения сосудов внутренних органов".

"Данный необратимый процесс был обусловлен сочетанной вирусной инфекцией дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта", - сказала она.

По ее информации, по итогам работы комиссии департамента охраны общественного здоровья выявлены дефекты оказания медицинских услуг персоналом инфекционного отделения центральной больницы Темиртау. Усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

Как сообщалось ранее, третьего января в больнице Темиртау умер годовалый малыш. Аслан поступил с температурой и рвотой, под наблюдением врачей ребенок был полдня, но спасти его так и не удалось. По словам родителей, когда у сына стали леденеть руки и ноги, никто ему не помог. Медики же заявляют, что сделали все, что смогли.

Напомним, Комиссия Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области также завершила проверку действий врачей областной инфекционной больницы по факту гибели трехлетней Айзере Какармановой . Как указано в акте комиссии, врачи допустили ряд ошибок. В ходе проверки обнаружились новые подробности. В частности, выяснилось, что 29-го декабря девочке неправильно сделали промывание.

Комиссия обнаружила новых виновных. В частности, комиссия установила, что дежурный врач не является инфекционистом, а имеет квалификацию педиатра. Также комиссия выявила нарушения в действиях врача приемного покоя, лечащего врача и нескольких медсестер.

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