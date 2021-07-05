В Мангистауской области дождем размыло участок железной дороги

Фото: скриншот с видео

АКТАУ. 4 ИЮЛЯ - В Мангистауской области после проливного дождя размыло участок железной дороги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Очевидцы сняли видеоролик на участке Мангистау - Шетпе. Бурный водяной поток, который смыл участок железной дороги, запечатлели на видео вечером 3 июля между разъездом №14 и №15, уточняет региональное издание " Лада ".

На кадрах видно, что потоки воды идут в непосредственной близости от железнодорожного пути. Железнодорожный состав вынужден был остановиться.

В субботу пыльная буря и сильный ливень с грозой накрыли Жанаозен. В "Казгидромете" рассказали, что 3 июля около 16.00 скорость ветра с порывами усилилась до 20 метров в секунду. Видимость ухудшилась ниже тысячи метров.





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